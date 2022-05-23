فيديو فتاة تعنف صديقتها يهز السعودية ومقاطع جديدة صادمة بعد القبض عليها (شاهد)

وطن– تصدر هاشتاج #فتاه_تعنف_صديقتها، التريند الأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وذلك بعد تداول فيديو لفتاة ظهرت فيه هي تعتدي على فتاة أخرى.

فتاة تعنف صديقتها

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، فتاة تعتدي فجأة على زميلتها التي كانت تجلس أمامها في أحد الأماكن العامة في الرياض، وتضربها بوحشية بينما تقوم أخريات بالتصوير والضحك.

ارفعوا الهاشتاق وشاركوا ، البنت تقدر ترفع قضية مثبتين على أنفسهم اعتداء وتصوير وتشهير وباذن الله يتم القبض عليهم

#فتاه_تعنف_صديقتها pic.twitter.com/tlX2GYi43o — د.خالد (@a10_ik) May 22, 2022

وحاولت الضحية فقط حماية نفسها ووجهها من اللكمات القوية، ثم رحلت فوراً.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل، وتحت هاشتاج #فتاه_تعنف_صديقتها، طالب الناشطون بمحاسبة الفتاة على ما قامت به من تنمر جسدي.

البنت المُعَنِفة تحزن ترا لان باين من طريقة ضربها انها تعاني من الداخل وتتعرض لضغط نفسي او اهمال من اهلها ..

تحتاج التفاته نفسيه واهتمام ..

اما الثانيه المُعنَفة تحتاج دورات للدفاع عن النفس

#فتاه_تعنف_صديقتها — سراب🥀 (@1R9R1R) May 23, 2022

السجن لـِ هذهِ الفتاة مو حل الحل إعادة تأهيلها و محاسبة الأب و الأم لو فرضاً عندها إخوان و خوات و كلهم نفس التربية هذي راح تتفشى ظاهرة العُنف في المدارس و الجامعات و حتى العمل ربوا عيالكم و بناتكم أكثر من ما تهتمون بـِ إختيار أغلى الملابس #فتاه_تعنف_صديقتها — أنوار المطيري (@al_m6eriah) May 23, 2022

لو نركز شوي في بداية المقطع راح نلاحظ ان البنت للي ضربت وللي صورت متفقات ليه؟ وش الدليل ركزو ع بداية وثواني المقطع فب البدايه وبتشوفون انها هزت راسها بمعنى صورتي! وقالت ايه وبدت تضرب في البنت يعني م سوتها كذا ولا سوت بسبب سوتها عشان تصوير فقط❗️لازم ترحيل #فتاه_تعنف_صديقتها pic.twitter.com/hidxIUjdHI — غاده|🇸🇦 (@earrxn_17) May 23, 2022

وهو ما استجابت له السلطات، حين أعلنت القيادة العامة للشرطة أنها حددت هوية المعتدية.

شرطة الرياض تقبض على الفتاة

وأوضح المتحدث الإعلامي أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات النظامية بحق الفتاة التي ظهرت في المقطع المصور.

شرطة منطقة الرياض تُحدِّدُ هوية فتاة ظهرت في مقطع فيديو تعتدي فيه على أخرى في أحد الأماكن العامة pic.twitter.com/qw1IVt0x8W — الأمن العام (@security_gov) May 22, 2022

ولم ينته الأمر إلى هذا الحد، فبعد القبض على الفتاة، تداول ناشطون فيديو جديد لها وهي تعتدي على أخرى بضرب مبرح أيضاً.

وسقطت الضحية الجديدة أرضاً بينما تجمّعت حولها أخريات في محاولة لإسعافها.

نفس الفتاة التي انتشر لها مقطع الضرب: مقطع ثاني متداول أثناء ضربها لفتاة أخرى!!pic.twitter.com/C70HTigPTB — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 22, 2022

سورية الجنسية!

وأشار مغردون إلى أن الفتاة المعتدية سورية الجنسية، وهي في المرحلة المتوسطة في إحدى مدارس الرياض. بينما لم يتم تأكيد هذه المعلومة من مصدر رسمي.

واستنكر الفنان السعودي فايز المالكي، واقعة الاعتداء، وغرد عبر الهاشتاج:”اقسم بالله قهرني الفيديو#فتاه_تعنف_صديقتها والمشكلة لها كم فيديو تعنيف”.

لكن الفنان حذف التغريدة لاحقاً لأسباب مجهولة.

وسبق أن أقدم مشهور سعودي عبر تطبيق سناب شات، يدعى عبدالله مشايخ على الانتحار العام الماضي بسبب التنمر.

انتحار مشهور سعودي بسبب التنمر

وأقدم المدون السعودي عبد الله مشايخ، على الانتحار شنقا، بعد خروجه في شريط. فيديو قصير، وثق فيه تلاوته للقرآن والصلاة، قبل أن يهم بتوديع متابعيه.

وجاء ذلك بعد قيام المدون السعودي بتثبيت صورة حبال على حسابه بموقع تويتر، قائلاً بأنه اشتراها.

وعلق بما نصه: “اليوم تكلمت مع والدتي وضحكت معها هي الوحيدة التي تسأل عني. وأنا منذ أمس جهزت كل شيء هذا الحساب. لا يعرفونه، أبي إذا سمعتم بـ الخبر تنشرون كل إلي قلته هنا لكم”.

وتابع:” كل شيء قمت به ترى ما كان بيدّي، أقسم بالله كل مقاطعي التي ليست بجيدة كانت من تفكير شخص وتخلى عني بعدما. أكلني الناس وأصبحت أسوء إنسان مر عليكم”.

#انتحار_مشهور_سناب_سعودي

اسال الله له الرحمه والمغفره وان يعفو عنه دنيا وآخره كل انسان له ضروف خاصه مهما كانت ضروفك ومتاعبك في هالحياه خلك قريب من رب العالمين الله غفور رحيم الانتحار سببه البعد عن الله والله لو كان قريب من ربه ما فكر ف الانتحار حرام حرام الانتحار يعبر جريمه💔😭 pic.twitter.com/ciRVeef3ti — شو………..ق❣🕊 (@jeemyy25) April 12, 2021

وكان المدون السعودي قد كتب تغريدة سابقة لهذه قال فيها: “تدرون أكثر شي أتسائل عنه و أسال نفسي ألف سؤال، ليه حظي. بكل شيء سيئ لما انتظر شيء يتيسر لي يطلع العكس.”

وتابع: ”فجأة كذا رغم إني أصلي وأقرأ قران بس كذا سبحان الله حياتي تنقلب والي ما يتقبلني اعصب واحس اني مكروه من الجميع. رغم انه فرد واحد بس خلاص اخلي كان الدنيا وقفت عليه”.