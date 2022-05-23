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فيديو فتاة تعنف صديقتها يهز السعودية ومقاطع جديدة صادمة بعد القبض عليها (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
فيديو فتاة تعنف صديقتها يهز السعودية ومقاطع جديدة صادمة بعد القبض عليها (شاهد) watanserb.com
ذكر ناشطون أن الفتاة سورية الجنسية

وطن– تصدر هاشتاج #فتاه_تعنف_صديقتها، التريند الأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وذلك بعد تداول فيديو لفتاة ظهرت فيه هي تعتدي على فتاة أخرى.

فتاة تعنف صديقتها

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، فتاة تعتدي فجأة على زميلتها التي كانت تجلس أمامها في أحد الأماكن العامة في الرياض، وتضربها بوحشية بينما تقوم أخريات بالتصوير والضحك.

وحاولت الضحية فقط حماية نفسها ووجهها من اللكمات القوية، ثم رحلت فوراً.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل، وتحت هاشتاج #فتاه_تعنف_صديقتها، طالب الناشطون بمحاسبة الفتاة على ما قامت به من تنمر جسدي.

 

 

 

وهو ما استجابت له السلطات، حين أعلنت القيادة العامة للشرطة أنها حددت هوية المعتدية.

شرطة الرياض تقبض على الفتاة

وأوضح المتحدث الإعلامي أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات النظامية بحق الفتاة التي ظهرت في المقطع المصور.

ولم ينته الأمر إلى هذا الحد، فبعد القبض على الفتاة، تداول ناشطون  فيديو جديد لها وهي تعتدي على أخرى بضرب مبرح أيضاً.

وسقطت الضحية الجديدة أرضاً بينما تجمّعت حولها أخريات في محاولة لإسعافها.

سورية الجنسية!

وأشار مغردون إلى أن الفتاة المعتدية سورية الجنسية، وهي في المرحلة المتوسطة في إحدى مدارس الرياض. بينما لم يتم تأكيد هذه المعلومة من مصدر رسمي.

واستنكر الفنان السعودي فايز المالكي، واقعة الاعتداء، وغرد عبر الهاشتاج:”اقسم بالله قهرني الفيديو#فتاه_تعنف_صديقتها والمشكلة لها كم فيديو تعنيف”.

لكن الفنان حذف التغريدة لاحقاً لأسباب مجهولة.

وسبق أن أقدم مشهور سعودي عبر تطبيق سناب شات، يدعى عبدالله مشايخ على الانتحار العام الماضي بسبب التنمر.

انتحار مشهور سعودي بسبب التنمر

وأقدم المدون السعودي عبد الله مشايخ، على الانتحار شنقا، بعد خروجه في شريط. فيديو قصير، وثق فيه تلاوته للقرآن والصلاة، قبل أن يهم بتوديع متابعيه.

وجاء ذلك بعد قيام المدون السعودي بتثبيت صورة حبال على حسابه بموقع تويتر، قائلاً بأنه اشتراها.

وعلق بما نصه:  “اليوم تكلمت مع والدتي وضحكت معها هي الوحيدة التي تسأل عني. وأنا منذ أمس جهزت كل شيء هذا الحساب. لا يعرفونه، أبي إذا سمعتم بـ الخبر تنشرون كل إلي قلته هنا لكم”.

وتابع:” كل شيء قمت به ترى ما كان بيدّي، أقسم بالله كل مقاطعي التي ليست بجيدة كانت من تفكير شخص وتخلى عني بعدما. أكلني الناس وأصبحت أسوء إنسان مر عليكم”.

وكان المدون السعودي قد كتب تغريدة سابقة لهذه قال فيها: “تدرون أكثر شي أتسائل عنه و أسال نفسي ألف سؤال، ليه حظي. بكل شيء سيئ لما انتظر شيء يتيسر لي يطلع العكس.”

وتابع: ”فجأة كذا رغم إني أصلي وأقرأ قران بس كذا سبحان الله حياتي تنقلب والي ما يتقبلني اعصب واحس اني مكروه من الجميع. رغم انه فرد واحد بس خلاص اخلي كان الدنيا وقفت عليه”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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