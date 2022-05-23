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رياضة

غيابات ليفربول عن قمة نهائي دوري أبطال أوروبا

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
غيابات ليفربول عن القمة النهائية من دوري أبطال أوروبا watanserb.com
غيابات ليفربول عن القمة النهائية من دوري أبطال أوروبا

وطن – كشفت تقارير إسبانية عن غيابات مؤكدة في صفوف لاعبي فريق ليفربول، عن مواجهة ريال مدريد، في نهائي القمة النارية المرتقبة من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيغو” الإسبانية، بأن النجم البلجيكي ديفوك أوريجي. مهاجم فريق ليفربول ” الريدز”، قد تعرض للإصابة مؤخراً، ومع المؤكد غيابه عن مباراة ريال مدريد الأسبوع المقبل.

غيابات ليفربول عن نهائي دوري أبطال أوروبا

كما وأضافت الصحيفة، ” اللاعب أوريجي لم يتمكن من المشاركة مع الريدز، في المباراة الختامية لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ولفرهامبتون نتيجة الإصابة”.

وأشارت تقارير أخرى، بأن المهاجم أوريجي قد توصل إلى اتفاق للتوقيع مع نادي ميلان، المتوج مؤخراً بلقب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” للمرة الأولى منذ 11 عاماً. كما وسيكون التعاقد رسمياً مع الأخير عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

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كما وفشل ليفربول في حصد لقب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج”، رغم تحقيق انتصاره على ولفرهامبتون بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة على ختام الدوري الممتاز. وذهاب اللقب للمتصدر مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة برصيد 92 نقطة لهذا الموسم.

أولى صفقات ليفربول

وفي سياق آخر، أعلن نادي ليفربول في بيان رسمي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، التوقيع مع النجم البرتغالي فابيو كارفاليو القادم من صفوف فولهام الإنجليزي. كأول صفقة لفريق الريدز خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال النادي في بيانه، ” يمكننا أن نؤكد بأن فابيو كارفاليو سينضم إلى صفوف الريدز هذا الصيف، لاعب هجوم والبالغ من العمر 19 عاماً. كما وسيكتمل الانتقال رسمياً في الأول من شهر يونيو/ حزيران المقبل”.

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وأوضح الإيطالي فابريزو رومانو المتخصص في انتقالات لاعبي كرة القدم، بأن البرتغالي كارفاليو القادم الجديد إلى نادي ليفربول، سيحصل على خدمات اللاعب الشاب مقابل 5 ملايين يورو. كما وسيتلقى 2.7 مليون يورو. كتغيرات جديدة على عقده الممتد حتى صيف 2027.

كما ويستعد فريق ليفربول للمواجهة النهائية المرتقبة، للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا. أمام ريال مدريد الإسباني، في ال28 من شهر مايو/ أيار المقبل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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