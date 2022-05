غيابات ليفربول عن قمة نهائي دوري أبطال أوروبا

وطن – كشفت تقارير إسبانية عن غيابات مؤكدة في صفوف لاعبي فريق ليفربول، عن مواجهة ريال مدريد، في نهائي القمة النارية المرتقبة من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيغو” الإسبانية، بأن النجم البلجيكي ديفوك أوريجي. مهاجم فريق ليفربول ” الريدز”، قد تعرض للإصابة مؤخراً، ومع المؤكد غيابه عن مباراة ريال مدريد الأسبوع المقبل.

كما وأضافت الصحيفة، ” اللاعب أوريجي لم يتمكن من المشاركة مع الريدز، في المباراة الختامية لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ولفرهامبتون نتيجة الإصابة”.

وأشارت تقارير أخرى، بأن المهاجم أوريجي قد توصل إلى اتفاق للتوقيع مع نادي ميلان، المتوج مؤخراً بلقب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” للمرة الأولى منذ 11 عاماً. كما وسيكون التعاقد رسمياً مع الأخير عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما وفشل ليفربول في حصد لقب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج”، رغم تحقيق انتصاره على ولفرهامبتون بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة على ختام الدوري الممتاز. وذهاب اللقب للمتصدر مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة برصيد 92 نقطة لهذا الموسم.

وفي سياق آخر، أعلن نادي ليفربول في بيان رسمي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، التوقيع مع النجم البرتغالي فابيو كارفاليو القادم من صفوف فولهام الإنجليزي. كأول صفقة لفريق الريدز خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

Excl: Fabio Carvalho to Liverpool, here we go. Done deal. Medical already completed with Fulham permission. 5 million fee plus 2.7m add ons, sell-on clause included. Contract until 2027. 🔴🇵🇹 #LFC

NO plan to loan him back. Announcement in May.

More: https://t.co/2HjY2Sly2H pic.twitter.com/Wd2EOYYqqm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2022