غيابات ليفربول عن قمة نهائي دوري أبطال أوروبا

وطن – كشفت تقارير إسبانية عن غيابات مؤكدة في صفوف لاعبي فريق ليفربول، عن مواجهة ريال مدريد، في نهائي القمة النارية المرتقبة من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيغو” الإسبانية، بأن النجم البلجيكي ديفوك أوريجي. مهاجم فريق ليفربول ” الريدز”، قد تعرض للإصابة مؤخراً، ومع المؤكد غيابه عن مباراة ريال مدريد الأسبوع المقبل.

غيابات ليفربول عن نهائي دوري أبطال أوروبا

كما وأضافت الصحيفة، ” اللاعب أوريجي لم يتمكن من المشاركة مع الريدز، في المباراة الختامية لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ولفرهامبتون نتيجة الإصابة”.

وأشارت تقارير أخرى، بأن المهاجم أوريجي قد توصل إلى اتفاق للتوقيع مع نادي ميلان، المتوج مؤخراً بلقب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” للمرة الأولى منذ 11 عاماً. كما وسيكون التعاقد رسمياً مع الأخير عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

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كما وفشل ليفربول في حصد لقب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج”، رغم تحقيق انتصاره على ولفرهامبتون بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة على ختام الدوري الممتاز. وذهاب اللقب للمتصدر مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة برصيد 92 نقطة لهذا الموسم.

أولى صفقات ليفربول

وفي سياق آخر، أعلن نادي ليفربول في بيان رسمي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، التوقيع مع النجم البرتغالي فابيو كارفاليو القادم من صفوف فولهام الإنجليزي. كأول صفقة لفريق الريدز خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

Excl: Fabio Carvalho to Liverpool, here we go. Done deal. Medical already completed with Fulham permission. 5 million fee plus 2.7m add ons, sell-on clause included. Contract until 2027. 🔴🇵🇹 #LFC NO plan to loan him back. Announcement in May. More: https://t.co/2HjY2Sly2H pic.twitter.com/Wd2EOYYqqm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2022

وقال النادي في بيانه، ” يمكننا أن نؤكد بأن فابيو كارفاليو سينضم إلى صفوف الريدز هذا الصيف، لاعب هجوم والبالغ من العمر 19 عاماً. كما وسيكتمل الانتقال رسمياً في الأول من شهر يونيو/ حزيران المقبل”.

يمكننا أن نؤكد أن فابيو كارفاليو سينضم إلى النادي هذا الصيف. لاعب الهجوم البالغ من العمر 19 عامًا سيكمل رسميًا الانتقال إلى الريدز في 1 يوليو 🙌 pic.twitter.com/GyO2KDyAcV — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 23, 2022

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وأوضح الإيطالي فابريزو رومانو المتخصص في انتقالات لاعبي كرة القدم، بأن البرتغالي كارفاليو القادم الجديد إلى نادي ليفربول، سيحصل على خدمات اللاعب الشاب مقابل 5 ملايين يورو. كما وسيتلقى 2.7 مليون يورو. كتغيرات جديدة على عقده الممتد حتى صيف 2027.

AC Milan are waiting for Divock Origi in Italy next week to undergo medical tests and then sign the contract, he’s joining fresh Serie A champions on a free move. 🔴⚫️ #ACMilan Origi has reached verbal agreement one month ago, now just waiting to sign the contract. pic.twitter.com/vscrlwzTBi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2022

كما ويستعد فريق ليفربول للمواجهة النهائية المرتقبة، للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا. أمام ريال مدريد الإسباني، في ال28 من شهر مايو/ أيار المقبل.

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