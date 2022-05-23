حسام حبيب يهدد شيرين عبد الوهاب وبناتها بسلاح ناري والشرطة تقبض عليه

وطن– ألقت الجهات الأمنية في مصر، القبض على حسام حبيب، على خلفية البلاغ الذي تقدمت به طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب ضده. واتهمته بالتعدي عليها وابنتيها بالسب والشتم.

سلاح ناري مرخص

وبدأت نيابة الجيزة، التحقيق مع حسام حبيب، والذي تبين أن بحوزته سلاح ناري مرخص، لكنه لم يستخدمه لتهديد شيرين.

وذكرت التحقيقات بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المصرية، أنّ حسام حبيب اتجه إلى فيلا الفنانة شيرين في الثالثة فجرا. ونشبت مشادة كلامية بينهما، ما دفعها لطلب النجدة وتحرير محضر ضده بعدم التعرض.

ونفى حسام تهديده لطليقته الفنانة شيرين بالسلاح الناري المضبوط بحوزته لحظة القبض عليه. وقال إن السلاح المضبوط بحوزته ملكه ومرخص ويحمله بصفة قانونية.

شيرين تستنجد بالشرطة

وكانت الفنانة شيرين قد اتصلت بشرطة النجدة فجرًا، وطلبت حمايتها من المطرب حسام حبيب طليقها السابق.

وتحركت قوات الشرطة خلال 10 دقائق، واستمعت لأقوال شيرين، التي طالبت باتخاذ إجراء ضده، بعد التعرض لها ولبناتها، خوفًا من أذيتهن.

والد حسام حبيب يعلق

وفي هذا السياق، نفى حسين حبيب والد حسام حبيب أن يكون نجله قد تعرّض للفنانة شيرين عبدالوهاب مؤكّدًا أنَّ كل ما ينشر حول ذلك ليس له أي أساس من الصحة.

وأوضح في تصريحات لذات الصحيفة أنَّ الأخبار غير صحيحة، مؤكّدًا أنَّ نجله لم يتعرّض لشيرين، بل كان في منزلها من أجل التحضير لعمل فني جديد، إذ إنَّ علاقتهما جيدة حتى بعد الانفصال.

أما سارة الطباخ، مديرة أعمال حسام، فقد قالت في تصريح لصحيفة “مصراوي”: “الموضوع شخصي. ونناشد الفنانة كافة وسائل الإعلام، عدم تناول أنباء خلافات شخصية”.

إخلاء سبيل بكفالة

وفي النهاية قررت النيابة في الشيخ زايد إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب، بكفالة 10 ألاف جنيه، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري منتهي الترخيص. وتهديد طليقته الفنانة شيرين والتعدي عليها وابنتيها بالسب والشتم.

وطالبت النيابة العامة بالتحفظ على السلاح المضبوط، وسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها. كما أمرت بالاستماع لأقوال شيرين ، لكشف تفاصيل الواقع