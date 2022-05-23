الشيخ أحمد القطان يروي قصة رفض والده “المشلول” الصلاة لعقود بسبب رجل دين (فيديو)

وطن – تداولت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطع فيديو للداعية الكويتي الراحل الشيخ أحمد القطان، الذي توفي عصر الإثنين، بعد صراعٍ مع المرض، يروي فيه قصة مؤثرة عن رفض والده “المشلول” اداء الصلاة لعقود من الزمن.

ونشر حساب “المجلس” الكويتي، مقطع فيديو، للداعية الراحل، تحدث فيه عن رفض والده “المشلول” اداء الصلاة لعقود من الزمن؛ كردة فعل بسبب أحد رجال الدين قليصلّي قبل أن يقبضه الله وهو على فراش المرض.

واِشار إلى انّ والده ضربته صاعقة أحرقت سارية سفينة، كان على متنها، فأصيب بالشلل المؤقت. لافتاً إلى أنه هذه كانت أصعب مراحل حياته.

فيديو / قصة مؤثرة يرويها الشيخ أحمد القطان عن رفض والده «المشلول» اداء الصلاة لعقود من الزمن كردة فعل بسبب أحد رجال الدين ، قليصلّي قبل أن يقضبه الله وهو على فراش المرض. pic.twitter.com/mOu6q7dlUP — المجلس (@Almajlliss) May 23, 2022

وأعلن في الكويت، عصر الإثنين، عن وفاة الداعية الكويتي الشيخ أحمد القطان بعد صراعٍ مع المرض عن عمر ناهز (76 عامًا).

ويعد الشيخ أحمد القطان أشهر خطباء المساجد في الكويت والخليج. وعرف بدفاعه القوي من على المنابر عن قضايا الأمة خاصة القدس والمسجد الأقصى وفلسطين .

ووصف الداعية الراحل أحمد القطان بأنه “خطيب منبر الدفاع عن الأقصى”؛ نظراً لدفاعه الصلب عن المسجد الأقصى المبارك.