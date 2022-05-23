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الشيخ أحمد القطان يروي قصة رفض والده “المشلول” الصلاة لعقود بسبب رجل دين (فيديو)

الداعية الكويتي رحل عن عالمنا بعد صراعٍ مع المرض عن 76 عاماً

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
الشيخ أحمد القطان watanserb.com
الشيخ أحمد القطان

وطن – تداولت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطع فيديو للداعية الكويتي الراحل الشيخ أحمد القطان، الذي توفي عصر الإثنين، بعد صراعٍ مع المرض، يروي فيه قصة مؤثرة عن رفض والده “المشلول” اداء الصلاة لعقود من الزمن.

ونشر حساب “المجلس” الكويتي، مقطع فيديو، للداعية الراحل، تحدث فيه عن رفض والده “المشلول” اداء الصلاة لعقود من الزمن؛ كردة فعل بسبب أحد رجال الدين قليصلّي قبل أن يقبضه الله وهو على فراش المرض.

واِشار إلى انّ والده ضربته صاعقة أحرقت سارية سفينة، كان على متنها، فأصيب بالشلل المؤقت. لافتاً إلى أنه هذه كانت أصعب مراحل حياته.

وأعلن في الكويت، عصر الإثنين، عن وفاة الداعية الكويتي الشيخ أحمد القطان بعد صراعٍ مع المرض عن عمر ناهز (76 عامًا).

ويعد الشيخ أحمد القطان أشهر خطباء المساجد في الكويت والخليج. وعرف بدفاعه القوي من على المنابر عن قضايا الأمة خاصة القدس والمسجد الأقصى وفلسطين .

ووصف الداعية الراحل أحمد القطان بأنه “خطيب منبر الدفاع عن الأقصى”؛ نظراً لدفاعه الصلب عن المسجد الأقصى المبارك.

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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