السجن المشدد لمحمد الأمين.. هتك عرض فتيات دار الأيتام واستغلهن جنسيا إرضاءً لشهواته

وطن- أسدلت السلطات القضائية في مصر، الاثنين، الضوء على قضية “فتيات دار الأيتام” الشائكة والتي أثارت الرأي العام خلال الفترة الماضية، بإصدار حكم نهائي ضد رجل الأعمال المصري الشهير محمد الأمين.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية فقد عاقبت المحكمة محمد الأمين، بالسجن المشدد 3 سنوات، وكذا تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه.

وكان “الأمين” متهم بـ”الاتجار بالشر” واستغلال فتيات جنسيا إرضاء لشهواته، حيث كن يقمن لديه في دار الأيتام التي أنشأها تحت اسم “الأيدي الأمينة”.

حيث ثبتت التحقيقات اعتداء محمد الأمين، جنسيا على 7 من فتيات الدار وهتك عرض بعضهن.

وكانت صور انتشرت سربها الفتيات لمدير صفحة أطفال مفقودة، وثقت اصطحاب “الأمين” للفتيات معه في رحلات خاصة في فيلات يملكها بالساحل الشمالي، حيث كرر الاعتداء عليهن.

وضمن شهادات الفتيات المعتدى عليهن في التحقيقات، قالت إحداهن إن محمد الأمين خلع ملابسها ومارس معها الرذيلة عنوة.

وكرر “الأمين” فعلته هذه بدار الأيدي الأمينة في بني سويف.

وتابعت أن المتهم هددها بعدم الإفصاح عن الواقعة وإلا سيعتدي عليها بالضرب.

وقالت أيضا إن الأمين لامس بيده منطاق حساسة في جسدها.

وأضافت :”محمد الأمين اعتدى عليا بحجرة نومه داخل فيلا بالساحل الشمالي .”

ولفتت إلى أن المتهم اصطحبها لصالة المعيشة الملاصقة لغرفة نومه الشخصية وقبلها من فهما، حسب وصفها.

وكان النائب العام في مصر قد أحال قبل فترة “الأمين” إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالاتجار في البشر وهتكه عرضهن بالقوة والتهديد.

وجاء ذلك بعد ما تبين من فحص هاتف رجل الأعمال المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وكذلك شهادة المجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

وأثبتت صورا أخرى أن محمد الأمين كان يتواجد بصورة يومية بدار “الأيدي الأمينة” التي يملكها لرعاية الأيتام، والتي حدثت بها الانتهاكات.

من جانبه كان مدير صفحة “أطفال مفقودة” قدم تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهن أخبرنه فيها عما تعرضن له وفضحن ممارسات محمد الأمين الشاذة.

ويشار إلى أن الأمين من رجال الأعمال المعروفين في مصر، والمحسوبين على نظام عبدالفتاح السيسي.

وكان محمد الأمين من الداعمين لانقلاب السيسي في 2013، وشارك فيه بالدعم المالي والإعلامي عبر القنوات التلفزيونية التي كان يملكها آنذاك.

ومؤخرا برزت ظاهرة تضحية نظام السيسي برجاله، عبر التدقيق في فضائحهم التي من المؤكد أنه كان على علم بها من فترات طويلة.

وبرز ذلك في سجن النظام المصري لحسن راتب، وعلاء حسانين في قضية “الآثار الكبرى” وغيره من رجال الأعمال المحسوبين على النظام.

ليبقى السؤال هنا لماذا بدأ السيسي يأكل رجاله وينقلب عليهم؟