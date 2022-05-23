أوقاف القدس لـِ”وطن”: الأحد المقبل مفصلي والأوضاع في الأقصى نحو الإنفجار

وطن – قال مسؤول بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن الأوضاع في المدينة المحتلة بوجه عام وخاصة في المسجد الأقصى المبارك، تسير نحو انفجار كبير بسبب سياسات حكومة نفتالي بينت اليمينية المتطرفة.

وأصدرت محكمة الاحتلال قراراً سمحت بموجبه للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية والانبطاح في باحات المسجد الأقصى المبارك، في سابقة هي الأولى من نوعها.

من جهتها، نقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن سكرتاريا حكومة الاحتلال قولها، وفق إنه لا يوجد أي تغير في الأمر الواقع في الأقصى، لافتة إلى أن قرار المحكمة متعلق بثلاثة فتية فقط، ولا يشمل بقية المستوطنين.

وأكدت حكومة الاحتلال نيتها تقديم استئناف على قرار “محكمة الصلح” لدى المحكمة المركزية في القدس.

هذا وأدانت الخارجية الأردنية قرار محكمة الاحتلال، وقالت الناطق إنّه باطلٌ ومُنعدم الأثر القانوني، ويُعد خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس.

وأوضح فراس الدبس لـِ”وطن“: إن قرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي بعدم إدانة المستوطنين المتطرفين الذين أدوا طقوسا تلمودية في المسجد الأقصى المبارك، والسماح لهم بتأدية الطقوس الدينية (كالتمتمة والصوت العالي والانبطاح على الأرض)، وأن لهم الحق كغيرهم بأداء طقوسهم في المسجد الأقصى، هو انتهاك صارخ لأحقية المسلمين في المسجد، وجر المنطقة نحو التفجير”.

فرض السيادة

وأكد “الدبس” أن الاحتلال مستمر في عربدته على الفلسطينيين وخاصة المقدسيين، ولم يكتفِ بسياسة تكسير العظام التي انتهجها بحق المصلين والمرابطين في المسجد خلال شهر رمضان الفضيل، والاعتداء والتضييق على حراس المسجد، والانتشار المكثف والدائم من قبل قواته في الساحات وعند البوابات، بل استمر في هذه السياسة بالرغم من التحذيرات التي انطلقت من مختلف الجهات كالأردن والسلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة بأن هذا لعب بالنار.

ويرى “الدبس” أن الاحتلال يجري تغيرات كبيرة سواء في المسجد الأقصى وفي باقي مناطق القدس لتهويد المدينة، وفرض سيادته وتطبيق ما صرح به رئيس الحكومة بينت بأنهم أصحاب السيادة فيها، وترخيص مسيرة الأعلام الإسرائيلية، وكذلك الدعوات لاقتحامات جماعية للمستوطنين وحاخامتهم نهاية شهر أيار/مايو الجاري هو أمر خطير.

يومٌ مفصلي

ويبدو أن يوم 29/5 الذي يصادف الأحد المقبل سيكون يوما مفصليا في الانزلاق نحو مواجهة كبيرة، وفق الدبس، وقد تكون هذه المواجهة شاملة بعد تصريحات فصائل المقاومة بشأن صدها، إن لم يكن هناك أي تحرك عربي أو دولي يلجم الاحتلال ومستوطنيه من هذا اللعب بالنار فإن الأوضاع ستبقى في حال احتقان متفجر.

وعن استبعاد الاحتلال لمستوطنين انبطحوا أرضا في ساحات المسجد مع اقتحامات صباح الأحد، قال الدبس: إن الاحتلال يبدو يريد أن يوصل رسالة أنه لا تغيير على الوضع القائم حاليا بالرغم من قرارات محاكم الاحتلال التي لا تدين أداء المستوطنين للطقوس الدينية.

ولكن، وفق الدبس، فإن اخراج المستوطنين الذين “تمتموا” أو انطبحوا أرضا من قبل قوات الاحتلال التي تحمي هؤلاء المستوطنين، كأنه محاولة تجميل إعلامية لوجه الاحتلال بأنه لا يريد تغيير أي شيء، ولكن الحقيقة واضحة للجميع أنه يريد فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى وفي القدس بوجه عام، وهذا الأمر الذي لن يسمح به الشعب الفلسطيني الواعي والمدرك لحجم هذه المخاطر والذي سيددافع عن قدسه ومقدساته مهما كلفه الأمر من ثمن.