صورة ياسمين صبري بدون مكياج تذكر جمهورها بشكلها قبل التجميل.. كيف أصبحت شخصاً آخر؟

وطن– يترقب جمهور الفنانة المصرية ياسمين صبري، أي خطوة جديدة منها، خاصة أن انفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، كان الأكثر هدوءاً في الوسط الفني.

ياسمين صبري بدون مكياج

ومن الصور التي لفتت الأنظار إلى ياسمين بعد الانفصال، حين نشرت صورتها في النادي الرياضي في مدينة الاسكندرية وبرفقة مدربها الخاص.

وقد بدت ياسمين بإطلالة بسيطة جدًا وطبيعية بعيدًا عن صور البذخ والترف التي كانت تنشرها في فترة زواجها من أبو هشيمة.

وبدت ياسمين بإطلالة بسيطة كاجوال ببنطال جينز مع التي تيشيرت وسليبرز، من دون مكياج.

ياسمين صبري قبل التجميل

وهو الأمر الذي أطلق حولها نكاتاً وطرائف حول أن أبو هشيمة أخذ كل ما قام بإهدائه لياسمين.

بينما تذكر آخرون بداياتها وصور ياسمين صبري قبل التجميل.

وبمقارنة صور ياسمين صبري قبل وبعد التجميل، يتضح أنها قامت بحقن تدريجي لشفتيها بالفيلر حتى وصلت الى هذا الشكل والحجم .

ياسمين صبري بعد التجميل

كما نلاحظ تغيراً في الشفة العلوية لياسمين التي تغير شكلها بشكل جذري.

أما أنفها، فيبدو جلياً خضوع ياسمين لعملية تجميل الأنف الذي أصبح أكثر استقامة وأصغر في حجمه.

واستعانت ياسمين بأسنان الفينير الناصعة لجمال أسنانها.

ويبدو أن الفنانة المصرية خضعت أيضاً لعملية شد للتخلص من الذقن المزدوج، أو ربما لجأت لعملية تحديد الحنك بالفيلر لإخفاء ذقنها.

طبيبة تجميل تكشف الحقيقة

وأضافت ياسمين أيضاً الفيلر إلى خدودها لتبدو أكثر امتلاءً، فلم يعد وجهها بيضاوي متطاول.

وأجرت ياسمين عملية رفع لجفونها وحواجبها وهي التقنيات التي تعرف بإسم ” ponytail lift” و” Brow” Lift”.

وسبق أن كشفت الطبيبة المصرية الشيماء حسني أبو المعاطي، العمليات التجميلية التي خضعت لها ياسمين.

وأرفقت أبو المعاطي عبر حسابها على “انستجرام” صبري مرفقة صورة ياسمين قبل وبعد التجميل.

وكتبت: “عايزين تعرفو ياسمين عملت ايه، تقشير طبعا ده اساسي. وبعدها ل plasma و derma pen. وعملت face lefting بالخيوط وظبطت ورفعت الخدود بشوية Filler، والجفون والجبهة ب botox يعني عملت cat eyes”.

وتابعت: “طبعا مننساش لـ lips tattoo وعملت filler lips contour، بالاضافة لـ Microblading وlashes و lash liner Veneers. ونحتت وشها وشالت اللغد او اسمه العلمي لـ Double chin بال Hifu. وحددت الفك بال Texas وعملت تحديد للانف بـ Non surgical rhinoplasty By Thread’s. وعملت تحت عيونها soft filler under eye”.