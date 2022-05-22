جود عزيز في المستشفى بعد ما أعلن طلال باسم خبراً صادماً حول علاقتهما (شاهد)

وطن– تفاجأ جمهور الفنان الكويتي طلال باسم، نجل الفنان باسم عبد الأمير، بإعلانه خبر فسخ خطوبته من الفنانة والفاشنيستا السعودية جود عزيز بعد 4 أشهر فقط على ارتباطهما.

جود عزيز في المستشفى

وكتب طلال باسم عبر حسابه على تطبيق “سناب شات”: “وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم. الحمد لله على قضاء الله وقدره، تم فسخ خطوبتي الله يوفق الجميع”.

وقام طلال بحذف جميع صوره التي تجمعه بجود عزيز عبر حسابه على “انستجرام”، لكنه ترك الصور التي جمعتهما في أعمال فنية فقط.

أما جود عزيز، فقد نشرت صورة لها داخل المستشفى وهي تضع جهازاً خاصاً بقدمها، ومحلولاً طبياً في يدها.

وعلقت جود: ”الحمد لله يارب الحمد لله على كل حال وفي كل حين. اللهم أحطنا دائماً بالصادقين الثابتين الذين هم أهل لحبنا ولعطائنا ويعز عليهم أن يمسنا أدنى أذى” .

حقيقة أم تمثيل؟

وتباينت ردود الأفعال حول خبر انفصال طلال وجود، الذي تصدر التريند عبر “تويتر”.

فبعض النشطاء أشاروا إلى أن ما حدث قد يكون مجرد تمثيلية لتصدر التريند، بينما تعاطف آخرون مع جود، وآخرون استذكروا فارق السن بينهما، مرجحين أنه أحد أسباب الانفصال.

فجود من مواليد 1 يوليو عام 1994، بينما طلال من مواليد 23 سبتمبر 2000.

وسبق أن نفت جود هذا الأمر وأكدت أن فارق السن بينها وبين طلال باسم هو 24 يوما فقط وأنها من مواليد أغسطس 2000.

أول لقاء

وأعلن الثنائي خطبتها في يناير الماضي رسمياً بعد انتشار أنباء حول وجود علاقة عاطفية بينهما.

ووثق جود وطلال صورهما أثناء ارتداءهما خواتم الخطبة، دون الكشف عن تفاصيل بشأن موعد زفافهما.

ونشرت جود في حينها فيديو لأول لقاء جمعها بطلال، وكان يعود تاريخه إلى يوليو 2021.

الجدير بالذكر أن شهرة جود بدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعها مليون ونصف شخص عبر حسابها في ”إنستجرام“.

وشاركت جود عزيز في عدة أعمال درامية وأبرزها المسلسل السعودي ”العاصوف“ في جزئه الثاني، كما شاركت في المسلسل الكويتي ”جنيَة“.

أما طلال، فقد بدأ مسيرته الفنية منذ الطفولة وتحديدا في عام 2008، وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية.

ومن أبرز أعماله ”بنات الروضة“، ”رصاصة رحمة“، ”أميمة في دار الأيتام“، ”الملكة“، ”زوارة الخميس“، ”مجموعة إنسان“، ”أمينة حاف“، ومسلسل ”جنيَة“، مسلسل ”ناطحة سحاب“