ابن سلمان يسطو على إمبراطورية الوليد بن طلال وصندوق الثروة يستحوذ على أسهم بشركاته

وطن – أفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن صندوق الثروة السيادي السعودي، استحوذ على حصة بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة “المملكة القابضة” للاستثمار والمملوكة للملياردير الأمير الوليد بن طلال.

وكان الوليد بن طلال قد توصل سابقًا إلى صفقة غير معلنة مع حكومة المملكة بعد اعتقاله واتهامه بالفساد واحتجازه في فندق الريتز كارلتون.

HRH Prince @Alwaleed_Talal signed a private sale & purchase agreement with the @PIF_en to sell 625 million @Kingdom_KHC shares @ SAR 5,681,250,000, representing 16.87% of KHC's shares.

HRH remains the majority shareholder with 78.13% of KHC shares.

— شركة المملكة القابضة (@Kingdom_KHC) May 22, 2022