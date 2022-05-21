مبابي يسجل الهاتريك بعد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان (فيديو)

وطن – سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي 24 عاماً، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الهاتريك في شباك ميتز الهابط مع ختام منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم.

واكتسح فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي” نظيره ميتز بخماسية نظيفة دون رد، في الجولة ال38 والأخيرة من الدوري الفرنسي ” ليغ” الممتاز.

هاتريك مبابي

وسجل الفرنسي مبابي الهاتريك الثاني له هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، داخل مرمى ميتز في الدقائق ال28 وال28 وال50.

كما وأحرز البرازيلي نيمار هدف رقم ال100 في مسيرته مع النادي الباريسي منذ انضمامه في الدقيقة ال31، وختم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هدف الأخير مع باريس سان جيرمان الفرنسي قبل رحيله في الدقيقة ال67.

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وشهدت المباراة طرد نجم فريق ميتز بوبكر تراوري الهابط إلى دوري الدرجة الثانية، بعد خسارة المذلة أمام المتوج باللقب سان جيرمان في الدقيقة ال58.

كيليان مبابي سجل هاتريك بعد إعلان تجديد عقده مع باريس سان جيرمان في أول 50 دقيقة أمام ميتز!🔥⚽️ pic.twitter.com/dv5A1VMUMO — kora11.com (@kora11) May 21, 2022

كما وتفوق باريس سان جيرمان على منافسه الضيف ميتز على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 27 تسديدة والاستحواذ بنسبة 76%، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 4 تسديدات فقط والاستحواذ بنسبة 24%.

تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

وفي سياق آخر، أعلن نادي باريس سان جيرمان تجديد عقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، السبت، حتى صيف عام 2025.

📽️ مبابي يواصل المشوار مع بـاريس سـان جـيرمـان حتى 2025 ✅🇫🇷#الدوري_الفرنسي #مبابي pic.twitter.com/5Y8CadH12h — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 21, 2022

وقال ناصر الخليفي رئيس نادي سان جيرمان، عقب إعلانه تجديد عقد نجمه مبابي مع النادي الباريسي داخل ملعب ” حديقة الأمراء”، ” فخور بأن أقدم لكم نبأ جميلاً بتمديد تعاقدنا مع كيليان مبابي حتى عام 2025″.

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من جانبه قال نجم باريس سان جيرمان مبابي بعد تجديد عقده. بشكل رسمي والتفريط في حلمه اللعب مع ريال مدريد، ” أنا سعيد بمواصلة المغامرة هنا في باريس، مدينتي”.

كما وأضاف، ” آمل أن أستمر في فعل ما أفضله معكم جميعاً، والفوز بالألقاب معاً .. شكراً جزيلاً”.

وتربع كيليان مبابي على صدارة قائمة هدافي الدوري الفرنسي لهذا الموسم. برصيد 28 هدفاً، بفارق 3 أهداف فقط مع وصيفه وسام بن يدر نجم موناكو برصيد 25 هدفاً.

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