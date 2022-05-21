الرئيسيةالهدهدالأزهر يدعم اللاعب السنغالي إدريسا غاي في مواجهة الحملة الداعمة للمثليين ضده
الهدهد

الأزهر يدعم اللاعب السنغالي إدريسا غاي في مواجهة الحملة الداعمة للمثليين ضده

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إدريسا غاي watanserb.com
إدريسا غاي

وطن- أعلن الأزهر الشريف عن تضامنه مع لاعب نادي باريس سان جيرمان، السينغالي إدريسا غاي، مستنكرا الحملة التي تعرض لها من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بسبب رفضه المشاركة في مباراة بالدوري الفرنسي، تم خلالها وضع علم الشواذ على قميص الفريق.

إدريسا غانا
إدريسا غانا رفض المشاركة في مباراة بالدوري الفرنسي تواجد بها علم الشواذ على قميص فريقه

وقال الأزهر في بيان نشره عبر صفحته الرسمية ” على “فيسبوك“:”يرفض مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، محاولات إساءة استغلال المنافسات الرياضية والفنية في تمرير بعض الأجندات وتطبيع الشذوذ الجنسي، التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية، داعيًا الجميع إلى المشاركة في الجهود الفردية أو الجماعية للتصدي لتلك المحاولات.”

دعم كامل

واضاف البيان، إنه “وانطلاقًا من الوعي بخطورة مثل هذه الإجراءات، يدعم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف موقف اللاعب السنغالي “إدريسا غاي” الذي استدعته لجنة الأخلاق بالاتحاد الفرنسي، على خلفية رفضه المشاركة في مباراة فريقه “باريس سان جيرمان” أمام نظيره “مونبيليه” ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الفرنسي، بسبب ارتداء الفريق قميصًا يحمل علامة تدعم الشذوذ الجنسي.”

حملة دعم إدريسا غاي تصل للعالمية بعد رفضه لعب مباراة تدعم المثليين جنسيا

الإجبار يتنافى مع حقوق الإنسان

وشدد المرصد “على أن إجبار اللاعب أو أي شخص على اتخاذ موقفٍ بعينه عكس رغبته وقناعاته وتعاليم دينه يتنافى مع منشور حقوق الإنسان، وقيم الحرية التي تنادي بها المجتمعات الأوروبية”.

وعبر المرصد عن تقديره لـ”موقف الرئيس السنغالي “ماكي سال” لدعمه موقف اللاعب “إدريسا غاي” وانضمامه إلى حملة التضامن مع اللاعب؛ حيث غردَ على حسابه: “قناعاته الدينية يجب أن تحترم”.

ورفض لاعب كرة القدم المسلم اللعب بقميص يحمل رقما على شكل قوس قزح في مباراة الدوري الفرنسي مع مونبلييه، إذ ارتدى لاعبو باريس سان جيرمان زيا خاصا تكريما لما يسمى بـ”اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثليين والمتحولين جنسيا”(الشواذ جنسيا)، والذي يُحتفل به في 17 مايو/أيار.

وأصبح اللاعب السنغالي محل انتقادات من الجمهور الفرنسي، الذي اتهمه بمعاداة الشواذ، في حين دشن ناشطون في مختلف الدول الإسلامية وسما وصل للعالمية دعما له.

 

المصدرفيسبوك + وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا