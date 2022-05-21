أشرف بن شرقي يوقع مع الأهلي المصري .. وهذه تفاصيل الصفقة

وطن – كشف الإعلامي المصري عمر ربيع ياسين، عن قرب توقيع نجم الزمالك المغربي أشرف بن شرقي 27 عاماً، مع الغريم الأهلي والانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

وغرد المصري ياسين، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، بشأن صفقة انتقال المغربي بن شرقي إلى الأهلي، قائلاً: ” رسمياً أشرف بن شرقي يوقع مع الأهلي. في صفقة انتقال حر بداية من الموسم القادم”.

رسميا اشرف بن شرقي يوقع للأهلي في صفقة انتقال حر بداية من الموسم القادم — Omar Rabie Yassin – عمر ربيع ياسين (@omarrabieyassin) May 21, 2022

أشرف بن شرقي والتوقيع مع الأهلي

وأوضحت تقارير صحفية أخرى، نقلاً عن مصادر مقربة من نجم الزمالك بن شرقي، بأن اللاعب قريب من التوقيع مع الأهلي المصري، حيث سيتقاضى مليون و500 ألف دولار في صفقة انتقال حر. دون الكشف عن المدة الزمينة للعقد المبرم مع المارد الأحمر.

انتقل الدولي المغربي ولاعب #الزمالك المصري #أشرف_بن_شرقي إلى صفوف منافسه #الأهلي لمدة 3 مواسم مقابل مليون ونصف المليون دولار في الموسم الواحد، في صفقة انتقال حر تبدأ مع انطلاق الموسم الجديد#24Sport pic.twitter.com/oox8JdVEo7 — 24.ae | رياضة (@20foursport) May 21, 2022

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كما وأضافت تلك التقارير، ” بن شرقي يفكر في التوقيع على عقد الانضمام إلى صفوف نادي الأهلي، عقب توصل الأخير إلى اتفاق مع وكيله على المقابل المادي”.

ترحيب الأهلي المصري

وتابعت ، ” اللاعب يرى بأن فرصته في الأهلي هي أفضل بالنسبة له، في ظل امتلاكه لعرضين من الإمارات وآخر في السعودية، لكن بن شرقي فضل عرض المارد الأحمر المصري. بسبب مطالب تلك الأندية تواجده في فترة الإعداد للموسم الجديد وهو ما لايريده”.

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كما واستكملت، ” الأهلي أبدى الترحيب الشديد بتواجد اللاعب في صفوفه، وهناك مفاوضات مكثفة من قبل النادي من قبل إتمام تلك الصفقة بنجاح خلال الساعات القليلة القادمة. بعد التوصل لاتفاق بين إدارة الأهلي ووكيل أعماله”.

رفض التجديد مع الزمالك

وكان المغربي بن شرقي قد رفض العديد من العروض المقدمة من قبل إدارة الزمالك المصري “البيضاوي”، من أجل تجديد عقده، بعد طلب اللاعب وضع شرط جزائي بقيمة 500 ألف دولار. وهو ما لم يوافق عليه إدارة الفارس الأبيض.

أحمد مرتضى منصور عن رحيل أشرف بن شرقي: "لا نتحدث عن بن شرقي، أي لاعب ممكن تعويضه مهما كان اسمه، هو لاعب كبير وكنا نتمنى أن يستمر معنا" pic.twitter.com/dJWOBnDasZ — Btolat.com (@Btolat) May 20, 2022

وخاض بن شرقي مع فريق الزمالك منذ قدومه عام 2019، في 97 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، مسجلاً 34 هدفاً. وصناعة 24 تمريرة حاسمة.وينتهي عقد نجم الزمالك بن شرقي في شهر يونيو/ حزيران المقبل. مع أحقية اللاعب التوقيع والتفاوض مع أي نادٍ منذ شهر يناير الماضي (الميركاتو الشتوي)، دون الرجوع إلى إدارة القلعة البيضاء بشأن ذلك.

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