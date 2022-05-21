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رياضة

أشرف بن شرقي يوقع مع الأهلي المصري .. وهذه تفاصيل الصفقة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تقارير تكشف عن توقيع المغربي بن شرقي مع الغريم الأهلي المصري watanserb.com
نجم الزمالك أشرف بن شرقي والانتقال إلى الأهلي المصري

وطن – كشف الإعلامي المصري عمر ربيع ياسين، عن قرب توقيع نجم الزمالك المغربي أشرف بن شرقي 27 عاماً، مع الغريم الأهلي والانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

وغرد المصري ياسين، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، بشأن صفقة انتقال المغربي بن شرقي إلى الأهلي، قائلاً: ” رسمياً أشرف بن شرقي يوقع مع الأهلي. في صفقة انتقال حر بداية من الموسم القادم”.

أشرف بن شرقي والتوقيع مع الأهلي

وأوضحت تقارير صحفية أخرى، نقلاً عن مصادر مقربة من نجم الزمالك بن شرقي، بأن اللاعب قريب من التوقيع مع الأهلي المصري، حيث سيتقاضى مليون و500 ألف دولار في صفقة انتقال حر. دون الكشف عن المدة الزمينة للعقد المبرم مع المارد الأحمر.

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كما وأضافت تلك التقارير، ” بن شرقي يفكر في التوقيع على عقد الانضمام إلى صفوف نادي الأهلي، عقب توصل الأخير إلى اتفاق مع وكيله على المقابل المادي”.

ترحيب الأهلي المصري

وتابعت ، ” اللاعب يرى بأن فرصته في الأهلي هي أفضل بالنسبة له، في ظل امتلاكه لعرضين من الإمارات وآخر في السعودية، لكن بن شرقي فضل عرض المارد الأحمر المصري. بسبب مطالب تلك الأندية تواجده في فترة الإعداد للموسم الجديد وهو ما لايريده”.

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كما واستكملت، ” الأهلي أبدى الترحيب الشديد بتواجد اللاعب في صفوفه، وهناك مفاوضات مكثفة من قبل النادي من قبل إتمام تلك الصفقة بنجاح خلال الساعات القليلة القادمة. بعد التوصل لاتفاق بين إدارة الأهلي ووكيل أعماله”.

رفض التجديد مع الزمالك

وكان المغربي بن شرقي قد رفض العديد من العروض المقدمة من قبل إدارة الزمالك المصري “البيضاوي”، من أجل تجديد عقده، بعد طلب اللاعب وضع شرط جزائي بقيمة 500 ألف دولار. وهو ما لم يوافق عليه إدارة الفارس الأبيض.

وخاض بن شرقي مع فريق الزمالك منذ قدومه عام 2019، في 97 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، مسجلاً 34 هدفاً. وصناعة 24 تمريرة حاسمة.وينتهي عقد نجم الزمالك بن شرقي في شهر يونيو/ حزيران المقبل. مع أحقية اللاعب التوقيع والتفاوض مع أي نادٍ منذ شهر يناير الماضي (الميركاتو الشتوي)، دون الرجوع إلى إدارة القلعة البيضاء بشأن ذلك.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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