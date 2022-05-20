لماذا يستيقظ الناجحون مبكرا؟!

وطن – يستيقظ أكثر الأشخاص نجاحًا في العالم في الصباح الباكر، حيث يقال إن الملياردير ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة “فيرجن” يستيقظ يوميََا في تمام الساعة 5.45 صباحًا، أما الرئيس التنفيذي لشركة “آبل”، تيم كوك، يستيقظ في الساعة الرابعة إلا ربع كل صباح، أما بالنسبة لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس اكس، فيستيقظ كل صباح نحو الساعة 7 صباحًا.

كما أظهرت بعض الدراسات أن 90٪ من المدراء التنفيذيين و 50٪ من أثرى الأثرياء العصاميين يستيقظون قبل الساعة السادسة صباحًا أو قبل ثلاث ساعات على الأقل من بدء عملهم اليومي، للقيام بأنشطة عديدة كممارسة تمارين التأمل أو قراءة بعض الأخبار.

ورغم أن أعمالهم تختلف من شخص إلى آخر، إلا أنهم يقومون بأنشطة مثل هذه لتعزيز إنتاجيتهم في العمل أكثر.

وفي هذا السياق، نشر موقع “بارلنسي” فوائد الاستيقاظ مبكرًا وكيف يمكن أن يساعدنا على عيش حياة أفضل وأكثر إنتاجية.

1.يجعلك أكثر استباقية:

أظهرت الدراسات أن الأشخاص يكونون أكثر نشاطًا في الصباح الباكر.

ويعرَّف كونك استباقيًا على أنه “الرغبة والقدرة على اتخاذ الإجراءات وتغيير الموقف لصالحك”. وهي مهارة أكثر شيوعًا لدى أولئك الذين يستيقظون مبكرًا، كما يقول أستاذ الأحياء الشهير كريستوف راندلر.

2.يقاوم كسل:

يشعر الكثير من الناس بهذا الشعور المترنح الذي ينبع من عدم الاستيقاظ بشكل طبيعي والذي يمكن أن يستمر حوالي 15 دقيقة فقط.

وإذا استيقظنا فجأة على المنبه بينما لا نزال في حالة نوم عميق، يمكن أن يستمر قصور النوم لعدة ساعات. مما يؤثر بالتالي على انتاجية اعمالنا وقدرتنا على اتخاذ القرارات.

لذا، ينصح دائما بتدريب جسمك وعقلك على الاستيقاظ مبكرًا.

3.يساعدك على بدء يومك بطاقة إيجابية:

كما أنّ الإستيقاظ في الصباح الباكر له مزايا عديدة، حيث تتميز ساعات الصباح الباكر بالسلام والهدوء فليس هناك صوت لصراخ الأطفال ولا صوت للسيارات. وهي ساعات يمكنك أن تشعر فيها براحة البال والاسترخاء.

لذا، خلال تلك المدة في الصباح الباكر، خصص وقتًا لنفسك للقيام بشيء إيجابي مثل ممارسة التمارين أو تناول وجبة فطور جيدة أو ممارسة التأمل.

4.تصبح أكثر إنتاجية:

يجعلك الاستيقاظ مبكرا أكثر إنتاجية في عملك لعدة أسباب. فهو يتيح لك المساحة الكافية للتخطيط لأهدافك وأولوياتك لبقية اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يكون عقلك خلال تلك الساعات في حالة أفضل للتركيز على العمل وهو ما يساعدك على زيادة الإنتاجية.