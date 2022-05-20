سمير صبري يقرأ القرآن في آخر صورة له ونعوة سماح أنور الأكثر تأثيراً (شاهد)

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، آخر صورة للفنان المصري الراحل سمير صبري، قبل وفاته أمس متأثراً بأمراض القلب عن عمر يناهز الـ86 عاماً.

سمير صبري يتلو القرآن

ويظهر سمير بالصورة التي رصدتها “وطن”، وهو يتلو القرآن على سرير المستشفى قبل دخول العملية.

وكان الفنان حسين فهمي، قد نعى رحيل صبري، مرفقاً كلامه المؤثر بآخر صورة جمعتهما معاً.

وكتب حسين فهمي عبر “انستجرام”: “فقدت اليوم صديقي وزميلي الحبيب سمير صبري، رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتعود كواليس الصورة إلى شهر مارس الماضي، عندما كان يوجد الأخير في المستشفى بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها.

وحرص فهمي في حينها على زيارته. ونشر الصورة عبر حسابه على “إنستجرام”، معلقا: “زيارتي اليوم لصديقي وزميلي الحبيب سمير صبري. ربنا يديله الصحة والعافية بإذن واحد أحد”.

سماح أنور

وتصدرت نعوة الفنانة سماح أنور للفنان الراحل، مواقع التواصل، بعدنا أرفقتها بصورته وهو يلوح بيديه علي حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت: “لاعمرك حبيت الألم ولا المرض، ولا سبت حد لوحده في مواجهتهم. كنت دايما سمير، وأمير”.

وتابعت سماح أنور: “كان يوم الجمعة تلم فيه حبايبك، والأهل والعيلة. والنهاردة الجمعة برضه، واجتمعت فيها مع حبيبك، ربنا يرحمك ويرزقك النظر إلى وجهه الكريم، ويصبر كل القلوب اللي عرفتك”.

وختمت: “سلام يا أهلي يا عيلتي، سلملي على حبايبك كلهم وحبايبي”.

وفاة سمير صبري

وتوفي أمس الجمعة سمير صبري في أحد فنادق القاهرة، عن (86 عاماً)؛ وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث تصادفت وفاته مع الذكرى السنوية الأولى لوفاة النجم المصري سمير غانم.

وفي منتصف فبراير الماضي، دخل سمير صبري الى أحد مستشفيات المصرية وأكد مقربون منه أنه يعاني من مشكلة في الصمام “الميترالي”.

كما أجرى الراحل وقتها عملية قسطرة في القلب.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الراحل مسلسل “فلانتينو” مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي.