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رياضة

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي والقناة الناقلة في الدوري الإنجليزي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي watanserb.com
موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وطن – يستضيف فريق تشيلسي المواجهة القوية أمام ليستر سيتي، الخميس، ضمن الجولة ال37 قبل الأخيرة على ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على ميدان ملعب “ستامفورد بريدج”.

وستقام مباراة تشيلسي وليستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

كما وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” فستكون عند الساعة التاسعة مساءً، بينما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات وعمان. أما بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس فستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن تبث المباراة كالعادة، عبر شبكة قنوات “beIN Sports“، الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق الناقلة لكافة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1″، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي. كما ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة تشيلسي وليستر سيتي

وسيعلق على المباراة القوية بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرليج” الممتاز، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تاريخ المواجهات في الدوري الإنجليزي

وحقق فريق ليستر سيتي الفوز الوحيد في آخر 9 مواجهات خارج ميدانه في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز أمام منافسه تشيلسي، فقد تعادل في 3 مباريات وتلقى الخسارة في 5 مباريات. مع تسجيله 5 أهداف في تلك المواجهات السابقة.

ولم يحقق ليستر سيتي الفوز في مباراة الذهاب له في الدوري الممتاز. أمام تشيلسي خارج أرضه، وفي أي من المواسم ال13 الأخيرة، حيث تعادل في 3 مباريات وتلقيه الهزيمة في 10 مباريات.

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كما وفاز تشيلسي مرة واحدة في آخر 4 مباريات من منافسات دوري البريميرليج الممتاز، حيث تعادل في مباراة واحدة وتلقى الخسارة في مباراتين. كما وتلقت شباكه 10 أهداف في تلك المباريات.

ويحافظ فريق تشيلسي “البلوز” على المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي. خلف المنافسين على الصدارة مانشستر سيتي وليفربول برصيد 70 نقطة، وآتى منافسه ليستر سيتي في المركز التاسع برصيد 48 نقطة لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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