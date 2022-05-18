“انقذوا ماري مجدي” يتصدر مصر بعد انتشار فيديو مروع لمُدمن وزوجته (شاهد)

وطن– تصدر هاشتاج “انقذوا ماري مجدي”، منصات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تداول فيديو مروع يوثق لحظة تعرض سيدة للضرب بوحشية من قبل زوجها.

انقذوا ماري مجدي

ويظهر بالفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة مثبتة بالعقار الذي تقيم فيه ماري مجدي، مع زوجها وليد سعد أيوب منذ 20 عاماً، لحظة الاعتداء عليه مستخدما عصا خشبية شومة، وإحداث إصابات متعددة بجسدها بينما تحاول النفاذ بحياتها.

وتفاعلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشرابية، مع مطالبات الناشطين. وألقت القبض على الزوج وشقيقه.

وقالت الضحية ماري ماري مجدي، إن شقيقه تمكن من العثور على زوجها، واقتاده إلى قسم الشرطة، وتم حجز المتهم وشقيقه.

وأضافت ماري كما نقلت صحيفة “القاهرة 24” أن حجز شقيق زوجها، جاء على خلفية قيامه باقتطاع فيديو الاعتداء وبثه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

شقيق الزوج يدافع عن ماري

وأكدت ماري أن شقيق زوجها كان دائما ما يعنفه على اعتداءه عليها، وتعاطيه المخدرات، والعزوف عن العمل، والاعتماد على والده.

وأشارت إلى أنه هو في النهاية من قام بنشر فيديو الاعتداء على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي. وهو من اصطحب المتهم لقسم شرطة الشرابية.

حيث نشرت ماري (37 عاماً)، مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، حوى على عملية اعتداء عليها من قبل زوجها مدمن المخدرات كما ادعت.

وظهر في الفيديو أحد الأشخاص ممسكاً عصا خشبية شومة، وانهال بها على رأس وجسد ماري، محدثا بها عدة إصابات متفرقة بالجسد، نقلت على إثرها للمستشفى.

جرح قطعي و6 غرز

وأوضح التقرير الطبي الخاص إصابة ماري بجرح قطعي بالرأس تمت خياطته ب 6 غرز، وجروح متفرقة بالجسد في مناطق الكتف والمعصم والساق.

وكتبت ماري على صفحتها إن زوجها حاول التعدي عليها بسلاح أبيض سكين قبل تصوير الفيديو بلحظات. وشرع في قتلها ولكن العناية الإلهية أنقذتها.

وكشفت ماري أن زوجها يدخل في نوبات عقب تناوله جرعات المواد المخدرة ويحاول التعدي على فتياته أثناء نومهن. وتطال يديه مناطق حساسة من جسدهم، مما أجبر بناته أصحاب الـ 11 و13 و17 عام الابتعاد عنه، وعدم التعامل معه.

وحررت ماري محضر بقسم شرطة الشرابية، حول واقعة تعدي زوجها عليها.