السعودية وسام مونس السويملي تنجو من اغتصاب والدها لتعيش مأساة أكبر في ألمانيا (فيديو)

وطن– كشفت ضحية تحرش والدها، السعودية وسام مونس السويلمي، عن مأساتها بعدما تمكنت من الهروب واللجوء إلى ألمانيا.

عنصرية وتحرش

وظهرت وسام مونس بفيديو عبر حسابها على “سناب شات” وبدأت تسرد ما يحدث معها قائلة: “العنصرية، الجوع، في بدايات اللجوء. نظرة الألمان الدونية للأجانب”.

وتابعت: “هذا غير العرب، العرب في ألمانيا موضوع ثاني. أذكر جلست في مخيم فيه كل اللاجئين من إفريقيا وسوريا. أذكر ما جا يوم ما كنت منهارة فيه من البكاء من نظراتهم ليا”.

وزادت وسام: “خاصة إذا عرفوا إني سعودية، صارتلي مضايقات كثير بالمخيم، وتحرشات كثير، انكسرت أكثر”.

محاولة انتحار

وأشارت وسام إلى أنه يوجد قانون رادع في ألمانيا. مردفة: “بس بعد إيش؟ بعد ما خلاص يتحرش فيني؟ كلهم من العرب طبعا”.

ولمحت وسام إلى محاولتها التخلص من حياتها، وقالت: “انكسرت أكثر وعرفت أنه الدنيا خلاص ما فيها خير. وما وصلت مرحلة الانتحار من فراغ”.

وتابعت: “مرت علي أيام كنت أبكي من خذلان أهل، خذلان مدرسة، من خذلاني هنا في ألمانيا. راح مونس، جا أشباه مونس. صدقوني ما وصلت مرحلة الانتحار من فراغ”.

وتعاطف الناشطون مع كلام وسام، مطالبين بإنقاذها خاصة أنهم استشعروا أنها ستقدم على إنهاء حياتها.

وسام السويلمي

وكانت وسام السويلمي، قد كشفت قبل أشهر تفاصيل صادمة حول تعرضها وشقيقتها للاعتداء الجنسي من قِبل والدها قبل أن تتمكن من الهروب إلى ألمانيا.

وتبين من تغريدات وسام، عبر حسابها على “تويتر”، أنها كانت تتعرض لاعتداء جنسي من قبل والدها ويعتدي عليها بالضرب العنيف في حال لم تستجب له.

وأكدت الفتاة أنه تم نقلها إلى المستشفى عدة مرات، بسبب الاعتداءات المتكررة من والدها. وذلك قبل أن تنجح في الهروب إلى ألمانيا.

اغتصب ابنته المتزوجة

وقالت وسام إن والدها كان يجبرها على النوم في درجات حرارة مرتفعة.

وأشارت إلى أن أعمامها أيضاً مارسوا عنفاً ضدها هي وشقيقاتها لخدمة والدتهم وشقيقاتهم دون شفقة.

وذكرت وسام أن عائلة والدها تدعي بأنها عائلة متدينة ومحافظة على تعاليم الدين الإسلامي، لكنها بعيدة كل البعد عن ذلك.

وقالت وسام إن والدها اعتاد على اغتصاب شقيقتها المتزوجة وتهديدها بالقتل في حال علم أحد بذلك.

ونشرت وسام صورًا لها وهي في المستشفى بعد تعرضها للضرب والاعتداء من قبل والدها بعدما رفضت النوم معه في سرير واحد.

وطالبت وسام حينها بالقبض على عمها مدالله السويلمي أيضاً، مؤكدة أنه تحرش بها كثيراً، وحين حاولت إخبار جدتها لم تصدق.