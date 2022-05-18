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الهدهد

الإعلامي المصري المعارض محمد ناصر يعلن مغادرته تركيا لـ “أرض الله الواسعة”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
محمد ناصر watanserb.com
الاعلامي المصري المعارض محمد ناصر

وطن – عقب الأنباء المتواردة عن تضييق السلطات التركية على الإعلاميين المصريين المعارضين للنظام المصري تلبية لشروط القاهرة للمضي قدما في إجراءات المصالحة مع أنقرة، أعلن الإعلامي المصري المعروف محمد ناصر عن مغادرته تركيا لجهة غير معلومة.

وقال “ناصر” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “لا ينكر الفضل إلا جاحد …شكرًا للأرضِ الطيبة التي احتضنتا ٨ سنوات ….. شكرًا تركيا”.

وأوضح انه متوجه إلى “أرضٍ أُخرى.. وأرضُ اللهِ واسعة”.

محمد ناصر يعلن توقف أنشطته الإعلامية

وكان الإعلامي محمد ناصر الذي كان يعمل مذيعا على قناة “مكملين” المعارضة والتي تبث من تركيا، قد أعلن في يونيو/حزيران الماضي عن وقف أنشطته الإعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب ناصر على صفحته في “تويتر” حينها: “واليوم أعلنها واضحة بأنني سأغيب عن كافة مواقع التواصل ليس برغبة مني ولكنها الظروف التي لم تعد خافية على أحد فهو ليس انسحابا ولا هزيمة وإنما هي جولة وبعدها جولات”، حيث جاء هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من إعلان ا زميله الإعلامي معتز مطر وقف برامجه وأنشطته الإعلامية على كافة الفضائيات ومنصات التواصل الاجتماعي من تركيا بطلب من أنقرة.

قناة “مكملين” تعلن إغلاق مكاتبها في تركيا

يشار إلى أنه في أواخر الشهر الماضي، أعلنت قناة مكملين الفضائية المعارضة للنظام المصري إغلاق استوديوهاتها كافة ومقرها الرئيس في تركيا، ونقل بثها وأعمالها بالكامل خارج البلاد دون أن تُحدد مقر عملها الجديد.

وأوضحت القناة في بيان على فيسبوك، أن الهدف من هذه الخطوة “هو الحفاظ على طبيعة التغطية الإعلامية، وحرصًا من إدارة القناة على استمرارية رسالتها الإعلامية”.

وجاء في البيان “نظرًا للأوضاع التي لا تخفى على أحد وحرصًا على استمرارية رسالة القناة الإعلامية فقد قررت إدارة قناة مكملين الفضائية نقل بثها واستوديوهاتها وكافة أعمالها إلى خارج تركيا”.

وتابعت “ستغلق القناة استوديوهاتها ومقرها بالكامل في تركيا، وتنطلق من عواصم عالمية مختلفة خلال المرحلة المقبلة”.

وحرصت إدارة القناة على تقديم الشكر لقيادة تركيا وشعبها لحسن الاستضافة خلال السنوات الماضية، كما أكدت امتنانها لكل من أسهم في خروج القناة وبرامجها بهذا الشكل إلى الجمهور.

قنوات مصرية معارضة تقرر وقف بعض البرامج لإرضاء القاهرة

وكانت قنوات مصرية معارضة تبث من تركيا اتخذت في مارس/ آذار 2021، قرارات بوقف برامج مذيعين لديها، تلاها تخفيف اللهجة الإعلامية التي تعتبرها القاهرة “حادة”، حسبما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.

وأعدت السلطات المصرية تلك الخطوات في أكثر من تصريح لوزير الخارجية سامح شكري “خطوة” على طريق تهيئة الأرضية لتطبيع العلاقات مع تركيا، إذ تعتبر القاهرة هذه القنوات “وسائل إعلام معادية” وسط تأكيد تركي متكرر على احترام الشؤون الداخلية للدول وعدم التدخل فيها.

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المصدروطن - وسائل التواصل الاجتماعي
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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