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وقفة حداد بالكنيست الإسرائيلي على روح خليفة بن زايد.. وآل خاجة يتلقى العزاء في تل أبيب

باسل النجار
كتب باسل النجار
خليفة بن زايد watanserb.com
الرئيس الاسرائيلي يقدم واجب العزاء بوفاة خليفة بن زايد

وطن – شهد الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، وقفة حداد على روح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات السابق، في تعزية إسرائيلية لحكام شريكتهم وحليفهم المطبع الإمارات.

وقفة حداد في الكنيست على روح خليفة بن زايد

صفحة “إسرائيل بالخليج” التابعة لخارجية الاحتلال، نشرت الصورة عبر تويتر من داخل البرلمان الإسرائيلي المزعوم.

وأظهرت الصورة التي رصدتها (وطن)، قيام جميع الحضور والوقوف صمتا حدادا على روح خليفة بن زايد.

وعلقت الصفحة بما نصه موضحة: “وقفة حداد في البرلمان الإسرائيلي – الكنيست على روح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله!”

خليفة بن زايد

الصورة التي قوبلت بانتقادات وهجوم حاد من قبل النشطاء على الإمارات، التي يصفها ناشطون بأنها “مستعمرة إسرائيل في الخليج”.

وكتب أحد النشطاء ساخرا: “أكيد مش ولاد عم.”

فيما دون آخر: “وقفة كذب ونفاق، ربما تستطيعون الكذب على دويلة الإمارات لكن لا تستطيعون الكذب على كل الشعوب. من حالفكم وطبع معكم مصيره أن يحشر معكم يوم القيامة في النار.”

رئيس إسرائيل في الإمارات للتعزية في وفاة الشيخ خليفة

والأحد، أيضا توجه رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ، للإمارات لتقديم العزاء للشيخ محمد بن زايد في وفاة شقيقه خلـيفة بن زايد.

وقال “هرتسوغ” عبر حسابه تويتر حسب ما رصدت (وطن): “قدمت اليوم مع الوزيرين عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي، ويوعاز هندل وزير الاتصالات، العزاء باسم دولة إسرائيل للرئيس الجديد للإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد، بوفاة اخيه الرئيس الراحل سمو الشيخ خليـفة بن زايد.”

وتابع: “وتمنينا له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد كرئيس للإمارات وحاكم أبو ظبي.”

كما اعتبر رئيس الاحتلال أن رحيل خـليفة بن زايد “فقدان كبير”، مضيفا أنه واثق أن رسالته ستظل مضيئة بالمنطقة.

سفير الإمارات محمد آل خاجة يتلقى العزاء في تل أبيب

ومن جانبه فتح سفير الإمارات لدى الاحتلال الإسرائيلي محمد آل خاجة، مقر السفارة في تل أبيب لاستقبال المعزين في وفاة الشيخ خـليفة بن زايد.

وحضر لتعزية “آل خاجة” عددا كبيرا من المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين، والشخصيات العامة.

سفير الإمارات لدى الاحتلال الإسرائيلي محمد آل خاجة

ونشر السفير الإماراتي في إسرائيل، صورا من العزاء في سفارة الإمارات بتل أبيب.

وعلق محمد آل خاجة بقوله: “شكراً جزيلاً لكل من جاء في اليوم الثاني لمواساتنا وتأدية واجب العزاء في وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خلـيفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.”

وأضاف:”كما نقدر ونثمّن مشاعر الجميع ممّن أتوا معبرين عن حزنهم لرحيل فقيد الوطن.”

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان توفي، الجمعة 13 مايو، بعد صراع طويل المرض.

ورغم أن الوفاة تم إعلانها رسميا، الجمعة، إلا أن تقارير سابقة ذكرت خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد قبل الإعلان الرسمي بأسبوعين.

وأكدت تلك التقارير وقتها أن الشيخ خليفة توفي، وسط تكتم رسمي على الخبر لحين ترتيب أمور بيت الحكم.

وتعرض الشيخ خليفة بن زايد، لسكتة دماغية في العام 2014، أقعدته عن ممارسة عمله كرئيس للدولة، وسط اتهامات لمحمد بن زايد حينها بالوقوف وراء تدهور وضع أخيه الصحي للسيطرة على مقاليد الحكم.

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المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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