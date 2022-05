وقفة حداد بالكنيست الإسرائيلي على روح خليفة بن زايد.. وآل خاجة يتلقى العزاء في تل أبيب

وطن – شهد الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، وقفة حداد على روح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات السابق، في تعزية إسرائيلية لحكام شريكتهم وحليفهم المطبع الإمارات.

صفحة “إسرائيل بالخليج” التابعة لخارجية الاحتلال، نشرت الصورة عبر تويتر من داخل البرلمان الإسرائيلي المزعوم.

وأظهرت الصورة التي رصدتها (وطن)، قيام جميع الحضور والوقوف صمتا حدادا على روح خليفة بن زايد.

وعلقت الصفحة بما نصه موضحة: “وقفة حداد في البرلمان الإسرائيلي – الكنيست على روح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله!”

الصورة التي قوبلت بانتقادات وهجوم حاد من قبل النشطاء على الإمارات، التي يصفها ناشطون بأنها “مستعمرة إسرائيل في الخليج”.

وكتب أحد النشطاء ساخرا: “أكيد مش ولاد عم.”

فيما دون آخر: “وقفة كذب ونفاق، ربما تستطيعون الكذب على دويلة الإمارات لكن لا تستطيعون الكذب على كل الشعوب. من حالفكم وطبع معكم مصيره أن يحشر معكم يوم القيامة في النار.”

والأحد، أيضا توجه رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ، للإمارات لتقديم العزاء للشيخ محمد بن زايد في وفاة شقيقه خلـيفة بن زايد.

وقال “هرتسوغ” عبر حسابه تويتر حسب ما رصدت (وطن): “قدمت اليوم مع الوزيرين عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي، ويوعاز هندل وزير الاتصالات، العزاء باسم دولة إسرائيل للرئيس الجديد للإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد، بوفاة اخيه الرئيس الراحل سمو الشيخ خليـفة بن زايد.”

وتابع: “وتمنينا له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد كرئيس للإمارات وحاكم أبو ظبي.”

كما اعتبر رئيس الاحتلال أن رحيل خـليفة بن زايد “فقدان كبير”، مضيفا أنه واثق أن رسالته ستظل مضيئة بالمنطقة.

ومن جانبه فتح سفير الإمارات لدى الاحتلال الإسرائيلي محمد آل خاجة، مقر السفارة في تل أبيب لاستقبال المعزين في وفاة الشيخ خـليفة بن زايد.

وحضر لتعزية “آل خاجة” عددا كبيرا من المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين، والشخصيات العامة.

ونشر السفير الإماراتي في إسرائيل، صورا من العزاء في سفارة الإمارات بتل أبيب.

وعلق محمد آل خاجة بقوله: “شكراً جزيلاً لكل من جاء في اليوم الثاني لمواساتنا وتأدية واجب العزاء في وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خلـيفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.”

وأضاف:”كما نقدر ونثمّن مشاعر الجميع ممّن أتوا معبرين عن حزنهم لرحيل فقيد الوطن.”

Thank you to all those who came on the Second day to pay their respects on the passing of HH Sheikh #Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan, late President of UAE. We appreciate the warmth of the community coming together to express condolences. pic.twitter.com/ndDsRUaCbG

