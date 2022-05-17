وقفة حداد بالكنيست الإسرائيلي على روح خليفة بن زايد.. وآل خاجة يتلقى العزاء في تل أبيب

وطن – شهد الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، وقفة حداد على روح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات السابق، في تعزية إسرائيلية لحكام شريكتهم وحليفهم المطبع الإمارات.

وقفة حداد في الكنيست على روح خليفة بن زايد

صفحة “إسرائيل بالخليج” التابعة لخارجية الاحتلال، نشرت الصورة عبر تويتر من داخل البرلمان الإسرائيلي المزعوم.

وقفة حداد في البرلمان الاسرائيلي – الكنيست على روح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

رحمه الله ! @Ostrov_A 📸 📸 pic.twitter.com/FlzFhmPDns — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) May 16, 2022

وأظهرت الصورة التي رصدتها (وطن)، قيام جميع الحضور والوقوف صمتا حدادا على روح خليفة بن زايد.

وعلقت الصفحة بما نصه موضحة: “وقفة حداد في البرلمان الإسرائيلي – الكنيست على روح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله!”

الصورة التي قوبلت بانتقادات وهجوم حاد من قبل النشطاء على الإمارات، التي يصفها ناشطون بأنها “مستعمرة إسرائيل في الخليج”.

وكتب أحد النشطاء ساخرا: “أكيد مش ولاد عم.”

فيما دون آخر: “وقفة كذب ونفاق، ربما تستطيعون الكذب على دويلة الإمارات لكن لا تستطيعون الكذب على كل الشعوب. من حالفكم وطبع معكم مصيره أن يحشر معكم يوم القيامة في النار.”

رئيس إسرائيل في الإمارات للتعزية في وفاة الشيخ خليفة

والأحد، أيضا توجه رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ، للإمارات لتقديم العزاء للشيخ محمد بن زايد في وفاة شقيقه خلـيفة بن زايد.

قدمت اليوم مع الوزيرين @YoazHendel1, @EsawiFr العزاء باسم دولة إسرائيل للرئيس الجديد للإمارات سمو الشيخ @MohamedBinZayed بوفاة اخيه الرئيس الراحل سمو الشيخ خليفة بن زايد، وتمنينا له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد كرئيس للإمارات وحاكم أبو ظبي. معا نعزز السلام في الشرق الأوسط pic.twitter.com/FFIGEsZAMB — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) May 15, 2022

وقال “هرتسوغ” عبر حسابه تويتر حسب ما رصدت (وطن): “قدمت اليوم مع الوزيرين عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي، ويوعاز هندل وزير الاتصالات، العزاء باسم دولة إسرائيل للرئيس الجديد للإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد، بوفاة اخيه الرئيس الراحل سمو الشيخ خليـفة بن زايد.”

وتابع: “وتمنينا له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد كرئيس للإمارات وحاكم أبو ظبي.”

الشراكة والسلام بين دولتينا ركيزتان بالنسبة لنا وللمنطقة كلها، أقامهما قادة شجعان وعلى رأسهم سمو الشيخ خليفة بن زايد. رحيله فقدان كبير، وأنا واثق أن رسالته ستظل مضيئة في الشرق الأوسط. — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) May 15, 2022

كما اعتبر رئيس الاحتلال أن رحيل خـليفة بن زايد “فقدان كبير”، مضيفا أنه واثق أن رسالته ستظل مضيئة بالمنطقة.

سفير الإمارات محمد آل خاجة يتلقى العزاء في تل أبيب

ومن جانبه فتح سفير الإمارات لدى الاحتلال الإسرائيلي محمد آل خاجة، مقر السفارة في تل أبيب لاستقبال المعزين في وفاة الشيخ خـليفة بن زايد.

شكراً جزيلاً لكل من جاء في اليوم الثاني لمواساتنا وتأدية واجب العزاء في وفاة المغفور له صاحب السمو #الشيخ_خليفة_بن_زايد_آل_نهيان رئيس دولة #الإمارات. كما نقدر ونثمّن مشاعر الجميع ممّن أتوا معبرين عن حزنهم لرحيل فقيد الوطن. pic.twitter.com/BszmFtj47u — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) May 16, 2022

وحضر لتعزية “آل خاجة” عددا كبيرا من المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين، والشخصيات العامة.

ونشر السفير الإماراتي في إسرائيل، صورا من العزاء في سفارة الإمارات بتل أبيب.

תודה לכל מי שהגיע ביום השני כדי לחלוק כבוד עם פטירתו של הוד מעלתו השייח' ח'ליפה בן זאיד אל נהיאן, נשיא איחוד האמירויות המנוח. אנו מעריכים את החום שאנו מקבלים מהקהילה, והבעת התנחומים העמוקה. pic.twitter.com/3jhOdgjCWS — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) May 16, 2022

وعلق محمد آل خاجة بقوله: “شكراً جزيلاً لكل من جاء في اليوم الثاني لمواساتنا وتأدية واجب العزاء في وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خلـيفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.”

وأضاف:”كما نقدر ونثمّن مشاعر الجميع ممّن أتوا معبرين عن حزنهم لرحيل فقيد الوطن.”

Thank you to all those who came on the Second day to pay their respects on the passing of HH Sheikh #Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan, late President of UAE. We appreciate the warmth of the community coming together to express condolences. pic.twitter.com/ndDsRUaCbG — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) May 16, 2022

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان توفي، الجمعة 13 مايو، بعد صراع طويل المرض.

ورغم أن الوفاة تم إعلانها رسميا، الجمعة، إلا أن تقارير سابقة ذكرت خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد قبل الإعلان الرسمي بأسبوعين.

وأكدت تلك التقارير وقتها أن الشيخ خليفة توفي، وسط تكتم رسمي على الخبر لحين ترتيب أمور بيت الحكم.

وتعرض الشيخ خليفة بن زايد، لسكتة دماغية في العام 2014، أقعدته عن ممارسة عمله كرئيس للدولة، وسط اتهامات لمحمد بن زايد حينها بالوقوف وراء تدهور وضع أخيه الصحي للسيطرة على مقاليد الحكم.

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