روان بن حسين مستمتعة بحركات شاب وضعت رأسها بين يديه والجمهور: تحرش بالتراضي! (فيديو)

وطن– أثارت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، جدلاً واسعاً عقب ظهورها بفيديو وهي تستمتع بحركة تدليك أذنها بطريقة مثيرة من قبل شاب.

إيحاءات خارجة

وظهرت روان بن حسين بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها على “سناب شات”، وهي في صالون تجميل وتصفيف شعر.

وكانت تسند روان على المغسلة، بينما يقوم المصفف بتدليك رأسها، ثم يبدأ بتدليك أذنها بطريقة غريبة تحمل إيحاءات خارجة. لتعبر الفاشينستا الكويتية عن شعورها بالسعادة بسبب هذه الحركة.

هجوم على روان بن حسين

وتعرضت روان لهجوم لاذع من قبل المتابعين، فجاء في تعليقاتهم: ” لقمة العيش صعبة”.

وكتب آخر: ” وهاذي كل من هب ودب لمسها الله لايبلانا”.

ووصفت متابعة الأمر بأنه تحرش بالتراضي، وقالت: ” تحرش برضاها”.

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شروط زواج روان بن حسين

وفي سياق آخر، كشفت روان بن حسين، عن شروطها للزواج من جديد بعد أكثر من عامين على طلاقها من زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف.

وأكدت روان في حديث مع صحيفة “القبس” الكويتية، أنها لا تمانع الزواج من جديد، ولكن تريد أن تختار الشخص الصحيح ليكون محباً لابنتها ويخاف عليها.

وأشارت روان إلى أن سعادة ابنتها تأتي في المقدمة وهي الأهم بالنسبة لها من الزواج.

وأردفت: “ليش لا، مع الشخص الصح اللي هيحب بنتي قبل ما يحبني ويخاف عليها قبل ما يخاف علي. اليوم بنتي أهم من أي زواج أو أي علاقة”.

والد روان بن حسين يعيش معها

وأكدت روان أنه في حالة عدم تحقق هذا ليس لديها المانع في أن تظل بلا زواج إذ لم يتقدم لها الشكل المناسب.

وتابعت: “ليس عندي مشكلة أن أعيش سنجل مازر من أجل ابنتي إذا لم يتحقق هذا، المهم هذه البنية تكبر بأصح طريقة”.

وشددت الفاشينستا الكويتية على أن ما يهمها في الأمر أن تعيش ابنتها في بيئة سليمة بعيداً عن الضغوطات، وأن ما تسعى له هو مصلحة ابنتها وليس مصلحتها الشخصية.

وكشفت روان أن والدها قرر الانتقال للعيش معها هي وابنتها ليكون قريباً منهم، مشيدة بموقفه.

وقالت: “أبوي ترك حياته في الكويت وعياله اللي أصغر مني وجا عاش في دبي. علشان قال ما أبي نونة تكبر من غير أب وتناديه بابا فيه إيه أكبر من كدا!؟”.

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