بوتين يستخدم شبيه له للتستر على جراحة خطيرة أجراها بشكل سري

وطن – قالت صحيفة “ديلي ستار dailystar” إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خضع لعملية جراحية ناجحة، وفقًا لمصدر روسي معارض – وأنه استخدم شبيه له للتستر على الأمر.

قناة “General SVR Telegram” على تليجرام، زعمت أن العملية التي أجراها الرئيس الروسي نجحت، فيما لم يصدر أي تعليق أو بيان رسمي من الكرملين بشأن تلك المعلومات المزعومة.

وكانت تلك القناة قدمت ادعاءات متكررة على مدار أكثر من 18 شهرًا، بأن بوتين – الذي سيبلغ 70 عامًا في أكتوبر – يعاني من سرطان في البطن، من بين مجموعة من المشكلات الصحية الأخرى.

وتتناقض ادعاءات الكرملين الأخيرة بأن بوتين يتمتع بصحة جيدة، مع سيل من التكهنات العالمية حول حالته في الأشهر الأخيرة.

ويعتقد الكثيرون أن حكم بوتين حاليا قد يكون ضعيفًا، خاصةً أنه أدخل روسيا في حرب مع أوكرانيا كلفت عشرات الآلاف من الأرواح.

وكانت هناك مزاعم في الغرب بأن أفعال الرئيس الروسي، ربما تكون قد تأثرت بسبب مادة “الستيرويدات” الموصوفة لعلاجه.

وقالت قناة “General SVR Telegram” بتليجرام، إن تلك الجراحة كانت منفصلة عن الجراحة المرتبطة بالسرطان، والتي من المقرر أن يخضع لها قريبًا.

تزييف ظهور بوتين

وتابعت القناة أنه إذا كان هذا صحيحًا، فقد جاء الإجراء في الليلة التي سبقت مقطع فيديو غريب، ظهر فيه رأس بوتين كبير جدًا على جسده بينما كان يتحدث عن افتتاح اجتماع افتراضي لمجلس الأمن بمقدمة لطيفة.

وزعمت القناة أن هذا الفيديو قد تم تسجيله قبل الاجتماع وأن “تقنية التزييف العميق” تم استخدامها لإظهار أن بوتين كان في الاجتماع عبر الإنترنت بينما لم يحضر.

وقالت القناة التي تزعم أن لديها مصادر سرية داخل الكرملين: “في ليلة الخميس 12 مايو إلى الجمعة 13 مايو، خضع بوتين لعملية جراحية لإزالة السوائل من تجويف البطن، وسارت العملية بشكل جيد دون مضاعفات.”

واستطردت بأنه “إذا كان هذا صحيحًا، فإن العملية تمت في ليلة عيد ميلاد “حبيبته” ألينا كابيفا التاسع والثلاثين.”

وفي وقت لاحق وتحديدا يوم 13 مايو، تحدث بوتين هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتز.

ويُفترض أن مزاعم القناة المناهضة لبوتين بشأن مشاكله الطبية تستند إلى “معلومات استخباراتية”، من ملازم أول في الكرملين، تعرض للنفي ومعروف بالاسم المستعار “فيكتور ميخائيلوفيتش”.

وقد تشير إزالة السوائل من البطن إلى مشاكل طبية خطيرة، ولكن لا توجد تفاصيل حول سبب تعرضه لذلك.

وفي سياق آخر يلقي الاتحاد الأوروبي بثقله وراء فنلندا والسويد، بينما يستعدان للتقدم للانضمام إلى حلف الناتو العسكري.

ويقول جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن فنلندا والسويد إذا تقدمتا بطلب للانضمام إلى الناتو “ستتلقى دعمًا قويًا ، وأنا متأكد من ذلك من جميع الدول الأعضاء، لأنه يزيد من وحدتنا ويجعلنا أقوى”.

بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي السماح للبلدين بالدخول لأنهما متساهلان للغاية في مواجهة المسلحين الأكراد، مثل حزب العمال الكردستاني المحظور أو حزب العمال الكردستاني.

ويُدرج حزب العمال الكردستاني على القائمة السوداء لمكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي التي تضم 27 دولة.

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