“باشاغا” يعلن دخول طرابلس واشتباكات مسلحة مع قوات “الدبيبة” تجبره على الهروب

وطن – قالت وكالة “رويترز” إن اشتباكات اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، بعد محاولة رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا السيطرة على الحكومة من إدارة عبد الحميد الدبيبة المنافسة والتي رفضت التنازل عن السلطة.

وقال مكتب باشاغا إنه دخل طرابلس خلال الليل بعد شهرين من الجمود بين الإدارتين المتنافستين في ليبيا. لكنه انسحب بعد ساعات مع اندلاع القتال في العاصمة.

ووفقا لرويترز، تهدد الأزمة بإعادة ليبيا إلى قتال مطول بعد عامين من السلام، أو إعادتها إلى التقسيم بين حكومة باشاغا المدعومة من الشرق وإدارة طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

وأدى الجمود بالفعل إلى إغلاق جزئي لمنشآت النفط الليبية، مما قلص المصدر الرئيسي للإيرادات الأجنبية بمقدار النصف. فيما أنّ الدبلوماسية لحل الأزمة أو تمهيد الطريق لانتخابات جديدة تحرز تقدما بطيئا.

اشتباكات في طرابلس

واندلعت اشتباكات في أنحاء العاصمة صباح الثلاثاء، حيث ألغيت المدارس وخفت حركة المرور في ساعات الذروة المزدحمة عادة.

فيديو > احتدام الاشتباكات في طريق الشط وسط #طرابلس بين " النواصي " من جهة و " قوات دعم الدستور ودعم الاستقرار والفار " من جهة أخرى . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/mneuL41vxv — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 17, 2022

ومع ذلك، وفقا لرويترز، في المناطق الوسطى، بعيدًا عن الاشتباكات على الجانب الشمالي الشرقي من طرابلس، لم يكن هناك سوى القليل من الأدلة على وجود نشاط عسكري مع حكومة الدبيبة، خصم باشاغا ، الذي لا يزال يسيطر على ما يبدو.

فيديوا من خط نار الاشتباكات لازالت مستمرة في طريق الشط #طرابلس pic.twitter.com/e4Y8z5EXMZ — عبدالقادر ساسي (@Abdulqadir_sasi) May 17, 2022

ودخل باشاغا طرابلس خلال الليل برفقة مقاتلين متحالفين على أمل تولي الحكومة. لكن سرعان ما قوبل بمعارضة من القوات المتحالفة مع hgدبيبة، الذي تم تعيينه من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة العام الماضي.

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باشاغا يغادر طرابلس

وأصدر مكتب باشاغا بيانا قال فيه إن حكومته ستنفذ مهامها من داخل العاصمة. لكنه قال في وقت لاحق إنه والوزراء المرافقين سيغادرون لمنع سقوط قتلى من المدنيين.

🛑 فيديو > اطلاق نار كثيف في عدة مناطق من العاصمة #طرابلس ومتبادل في بعض المناطق بين مجموعات مسلحة مختلفة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/v3clTe9WB6 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 17, 2022

جاء ذلك بعد أن انتهت المحاولات السابقة لباشاغا لدخول طرابلس بسلام عندما أعادت الجماعات المتحالفة مع الدبيبة موكبه.

لم يكن لليبيا سوى القليل من الأمن منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بمعمر القذافي. وانقسمت في 2014 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة قبل هدنة عام 2020 التي وضعتها تحت حكم حكومة وحدة هشة.

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وانهارت خطة لإجراء انتخابات في ديسمبر وسط خلافات بين الفصائل الرئيسية والمرشحين البارزين حول القواعد وتحرك البرلمان، الذي انحاز إلى الشرق خلال الحرب، لتعيين إدارة جديدة.

الدبيبة يرفض تحركات برلمان طبرق

ورفض رئيس وزراء حكومة الوحدة، الدبيبة، تحركات مجلس النواب، قائلا إن إدارته ما زالت سارية وإنه لن يسلم السلطة إلا بعد الانتخابات.

وقال باشاغا، وزير الداخلية السابق الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة الساحلية القوية مثل الدبيبة، مرارًا إنه سيدخل طرابلس دون عنف.

وانتهت محاولاته السابقة لفعل ذلك بعرقلة موكبه من قبل الفصائل المتناحرة.

وقال البرلمان الأسبوع الماضي إن حكومة باشاغا قد تعمل الآن من مدينة سرت الواقعة في وسط البلاد بالقرب من خط المواجهة المجمد بين الفصائل الشرقية والغربية.