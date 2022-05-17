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الهدهد

أكاديمي بريطاني شهير يفضح الإمارات بعد تهديده

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ديفيد ميلر watanserb.com
ديفيد ميلر أستاذ جامعي بريطاني

وطن – كشف الأكاديمي البريطاني المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، ديفيد ميلر، عن تعرضه لتهديدات وضغوط قانونية من جماعات ضغط بريطانية بدعم من الإمارات، مؤكدا بأن الأخيرة باتت من أبرز الداعمين للتطبيع مع “دولة إسرائيل”.

وقال “ميلر” في تدوينة جديدة له بعد غياب عن “تويتر” لأكثر من 16 شهرا تقريبا وصفه بالجبري: “مرحبًا! الاعتذار عن الغياب القسري عن تويتر (منذ فبراير 2020). بسبب التهديدات القانونية من جماعة ضغط مقرها المملكة المتحدة من أجل الحكم المطلق في الخليج – الإمارات العربية المتحدة”.

وأوضح أن “الإمارات العربية المتحدة من أبرز الداعمين للتطبيع مع “دولة إسرائيل”.

كما توعد بنشر “التفاصيل الكاملة في التغريدات المستقبلية”.

وكشف “ميلر” بانه منذ توقفه عن “تويتر” قام بإنتاج برنامج تلفزيوني بعنوان: “فلسطين رفعت السرية”.

جامعة بيرستول تطرد ديفيد ميلر

وكانت جامعة بريستول البريطانية قد طردت الأستاذ الجامعي ديفيد ميلر من الهيئة التدريسية بعد تحقيق استمر نحو 6 أشهر بسبب وصف ميلر الطلاب اليهود في الجامعة بأنهم “بيادق نظام عنصري متورط في التطهير العرقي”.

جامعة بريستول البريطانية

كما وصف ميلر الطلاب اليهود بأنهم يديرون “حملة رقابة” نيابة عن الحكومة الإسرائيلية والمؤسسات المجتمعية اليهودية التي تعمل لصالح “اللوبي الإسرائيلي“.

واتُهم ميلر بمعاداة السامية من قبل الطلاب والموظفين في الجامعة، مع تقديم أول شكوى حول سلوكه منذ أكثر من عامين.

وفي شباط /آذار 2021 انتقد “ميلر” عبر الإنترنت رئيس جمعية بريستول اليهودية، وبعد ذلك بوقت قصير دان اتحاد طلاب بريستول ميلر لمعاداة السامية، إلى جانب اتحاد الطلاب اليهود.

اتهام “ميلر” بمعادة السامية

وبعد إثارة القضية علنًا، أكدت جامعة بريستول أنها فتحت تحقيقًا في تعليقات ميلر في الـ 16 من مارس/آذار 2021. حيث وجّه أكثر من 100 نائب وزميل، إلى جانب الطلاب والموظفين وقادة المجتمع وأفراد من الجمهور انتقادات للجامعة، وكتبت المجموعة البرلمانية للحزب حول معاداة السامية أن ميلر “يجلب العار العام للجامعة وأن تعليقاته خطيرة”.

ديفيد ميلر

وفي بيان لها في أكتوبر/ تشرين أول، قالت جامعة بريستول إن ميلر “لم يستوف معايير السلوك التي نتوقعها من موظفينا”.

وأضافت: “يمكننا أن نؤكد أنه اعتبارًا من اليوم (الجمعة 1 من تشرين الأول) لم يعد البروفيسور ديفيد ميلر موظفًا في جامعة بريستول”. وتم إنهاء العمل معه فورًا.

المصدرbristolpost
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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