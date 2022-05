أكاديمي بريطاني شهير يفضح الإمارات بعد تهديده

وطن – كشف الأكاديمي البريطاني المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، ديفيد ميلر، عن تعرضه لتهديدات وضغوط قانونية من جماعات ضغط بريطانية بدعم من الإمارات، مؤكدا بأن الأخيرة باتت من أبرز الداعمين للتطبيع مع “دولة إسرائيل”.

وقال “ميلر” في تدوينة جديدة له بعد غياب عن “تويتر” لأكثر من 16 شهرا تقريبا وصفه بالجبري: “مرحبًا! الاعتذار عن الغياب القسري عن تويتر (منذ فبراير 2020). بسبب التهديدات القانونية من جماعة ضغط مقرها المملكة المتحدة من أجل الحكم المطلق في الخليج – الإمارات العربية المتحدة”.

وأوضح أن “الإمارات العربية المتحدة من أبرز الداعمين للتطبيع مع “دولة إسرائيل”.

كما توعد بنشر “التفاصيل الكاملة في التغريدات المستقبلية”.

Hello! Apologies for the enforced absence from Twitter (since Feb 2020). Due to legal threats from UK based lobbyist for the Gulf autocracy – the United Arab Emirates. The UAE is a key proponent of normalisation with the ‘State of Israel’. Full details in future tweets.

وكشف “ميلر” بانه منذ توقفه عن “تويتر” قام بإنتاج برنامج تلفزيوني بعنوان: “فلسطين رفعت السرية”.

So, while I have been banned from Twitter (since Feb '20), one or two things have happened to me. One is that I now the produce a TV show called Palestine Declassified

