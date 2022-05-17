بعد طلاقه من ندى الكامل.. أحمد الفيشاوي يحتضن شيرين رضا ويتغزل بها (شاهد)

وطن– يستغل الفنان المصري أحمد الفيشاوي، جميع الفرص السانحة له، ليتغزل بمواطنته الفنانة شيرين رضا، وآخرها بطريقة جديدة.

“هنا سأسكت كثيراً”

ونشر أحمد الفيشاوي صورة سابقة تجمعه بشيرين رضا مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة أثناء مرورهما معاً على السجادة الحمراء.

وعلى طريقة شخصية “الكبير” الذي جسدها الفنان أحمد مكي، علق الفيشاوي: “هنا سأسكت كثيرااااا”.

وكانت الحلقة 26 من مسلسل “الكبير 6” قد شهدت ظهور شيرين ضمن الفنانين المدعوين لحضور مهرجان “المزاريطة السينمائي الدولي”.

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مهرجان المزاريطة

وفي الحلقة، يبدأ “الكبير” في التخطيط للمهرجان بمساعدة رجاله، وذلك بعدما أقنعه “حزلقوم” أنها فكرة رائعة وستجلب العديد من الأموال للبلدة. وأغراه بأن شيرين ستحضر المهرجان، ليتضح حب “الكبير” لها”.

وعلقت شيرين على ظهورها بصورا لها من الحلقة، عبر حسابها على “انستجرام”، مرفق بتعليق: “وانتهى الانتظار أخيرًا.. ذهبت إلى مهرجان مزاريطة السينمائي الدولي، وكان من دواعي سروري لقاء الكبير”.

علاقة شيرين رضا وأحمد الفيشاوي

وعودة لأحمد الفيشاوي، سبق أن أكدت شيرين أن تصريحاته السابقة بأنه طلب الزواج منها كانت هزار.

وقالت شيرين خلال استضافتها في برنامج “حبر سري “، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس: “أنا وأحمد الفيشاوي أصدقاء وهو بيحب بيهزر. وكان بيهزر ولكن أنا مش هتجوز لا هو ولا غيره ومعنديش وقت للجواز”.

فيلم قمر 14

الجدير بالذكر أن الفيشاوي ورضا، اجتمعا معاً في فيلم “قمر 14“.

وتم عرض الفيلم في الدورة الخامسة من “مهرجان الجونة السينمائي”، ونال إعجاب الجمهور.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول علاقات عاطفية عدة بين طبقات مختلفة من الناس.

وضم “قمر 14” عدداً من النجوم، أبرزهم: خالد النبوي، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، ياسمين رئيس، غادة عادل، خالد أنور، وآخرون.

والعمل من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

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