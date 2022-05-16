طرق يتبعها إيلون ماسك لتحقيق مزيد من الانتاجية

وطن– يُعد إيلون ماسك أحد أكثر الأشخاص إنتاجية على هذا الكوكب. فهو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، واحدة من أنجح شركات التكنولوجيا في العالم والرئيس التنفيذي كذلك لشركة سبيس اكس. وهي شركة أمريكية خاصة لتصنيع مركبات الفضاء.

علاوة على ذلك، فهو أحد مؤسسي Zip2، وهي شركة تقدم خرائط وأدلة أعمال للصحف على الإنترنت كانت قد استحوذت عليها شركة Compaq مقابل 307 ملايين دولار.

ويتساءل المرء هنا كيف حقق إيلون ماسك كل هذا النجاح في سن المبكرة؟.

في هذا السياق، استعرض موقع “ميديم” (medium) استراتيجيات بسيطة وفعّالة يمكن أن يركز عليها المرء لزيادة الإنتاجية.

تعلم كيف تُدير وقتك

يقضي الكثير من الأشخاص المنتجين أوقاتهم في المشاريع الأكثر أهمية بالنسبة لهم. ويحرص هؤلاء على أن يكون لديهم أكبر قدر ممكن من التحكم في سير العمل من أجل وضع طاقتهم في الأشياء الصحيحة.

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افعل أهم شيء أولاً

عندما يكون لديك مهمة في سير عملك، يجب أن تبدأ العمل عليها. وإذا ظهر شيء آخر أكثر أهمية، فيمكنك دائمًا تأجيل تلك المهمة إلى وقت لاحق للعمل على المهمة الأخيرة. وهذا مهم لأنه يتيح لك التحكم في يومك.

لا تمارس تعدد المهام

تؤثر هذه العادة سلبًا على إنتاجيتك وكلما حاولت القيام بمهام متعددة لفترة أطول، زادت معاناتك وقل احتمال قيامك بإنهاء أي مهمة. بدلاً من محاولة إكمال مهمتين مختلفتين في وقت واحد، افعل شيئًا واحدًا مهمًا.

اختر الاجتماعات المناسبة

يجب أن يبدأ سير العمل بجلسة تخطيط صباحية وخاصة اجتماع صباحي. ويتيح لك في الواقع الاجتماع فرصة لتحديد أي مهام يجب إكمالها بحلول نهاية ذلك اليوم.

تجنب الاجتماعات غير المجدولة

عندما تكون لديك اجتماعات، يجب عليك تحديد الاجتماعات التي يجب تجنبها. يمكن على سبيل المثال تخلص من الاجتماعات غير المجدولة، لأنها غالبًا ما تتحول إلى اجتماعات غير ناجحة. كما أنه غالبَا ما تهيمن الأحاديث الصغيرة والثرثرة على الاجتماعات غير المجدولة.

اختر الأشخاص المناسبين لفريقك

يمكن للأشخاص في فريقك أيضًا زيادة إنتاجيتك ورفعها. يُنصح دائما باختيار زملائك بناءً على معدل الإنتاجية حيث يمكن للأشخاص المناسبين في فريقك مساعدتك في التركيز على الأشياء الصحيحة. بينما يمكن للأشخاص غير المناسبين في فريقك تشتيت انتباهك ومنعك من إنهاء الأشياء الصحيحة.

فعليك دائما اختيار الأشخاص المناسبين من خلال تقييم مدى إنتاجيتهم.

إنشاء بيئة تساعد على زيادة الإنتاجية

يجب أن تكون مساحة المكتب مواتية للإنتاجية. عندما تدخل إلى المكتب، يجب أن تشعر بالنشاط والحماس للتواجد في ذلك المكان كل يوم. وعند دخولك أيضا، يجب أن تكون وسائل الراحة أيضًا مواتية للإنتاجية. كما ينصح دائما بفعل الأشياء التي تساعدك على أن تكون أكثر إنتاجية، مثل قراءة كتب حول زيادة الإنتاجية.

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