رجل سوري “ينبح” بعد إصابته بـ”داء الكلب” بريف الرقة ومستشفيات النظام ترفض استقباله

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل “ينبح” بعد إصابته بداء الكلب في ريف الرقة بمنطقة الدبسية، على حد قولهم.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر رجلا مقيدا في إحدى الشاحنات، حيث بدت عليه أعراض المرض الشديد.

وأظهر الفيديو صوت أحد المتواجدين في المكان وهو يسأل المريض عن اسمه ليرد عليه بـ”النباح”.

كما وثق المقطع قيام أحدهم وهو يصرخ في وجه سيدة ترافق المريض ويأمرها بالصمت، فيما أكد شخص آخر أنه طبيب ولن يعطي المصاب الحقنة الخاصة بداء الكـلب، مطالبا السيدة المرافقة للمريض بأن تتوجه به إلى مستشفى الرازي بحلب المختص بعلاج داء الكـلب.

وأكد الناشطون بأن الواقعة حدثت في منطقة واقعة تحت سيطرة النظام، مشيرين إلى رفض المستشفيات الموجودة في ريف الرقة علاجه.

#سوريا#الرقة

تسجيل مصوّر يظهر فيه رجل مصاب بداء الكلب في ريف #الرقة بمناطق سيطرة النظام السوري المجرم،

رفض الطبيب الشبيح معالجته وأمر بتحويل المصاب إلى #حلب. pic.twitter.com/VFYCQPpOmK — عَبْدُالْحَقِّ #مجزرة_التضامن (@GHAYTH1_822022) May 15, 2022

اقرأ أيضا: