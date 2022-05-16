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الهدهد

رجل سوري “ينبح” بعد إصابته بـ”داء الكلب” بريف الرقة ومستشفيات النظام ترفض استقباله

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
داء الكلب watanserb.com
مواطن سوري مصاب بداء الكلب

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل “ينبح” بعد إصابته بداء الكلب في ريف الرقة بمنطقة الدبسية، على حد قولهم.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر رجلا مقيدا في إحدى الشاحنات، حيث بدت عليه أعراض المرض الشديد.

وأظهر الفيديو صوت أحد المتواجدين في المكان وهو يسأل المريض عن اسمه ليرد عليه بـ”النباح”.

داء الكلب

كما وثق المقطع قيام أحدهم وهو يصرخ في وجه سيدة ترافق المريض ويأمرها بالصمت، فيما أكد شخص آخر أنه طبيب ولن يعطي المصاب الحقنة الخاصة بداء الكـلب، مطالبا السيدة المرافقة للمريض بأن تتوجه به إلى مستشفى الرازي بحلب المختص بعلاج داء الكـلب.

وأكد الناشطون بأن الواقعة حدثت في منطقة واقعة تحت سيطرة النظام، مشيرين إلى رفض المستشفيات الموجودة في ريف الرقة علاجه.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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