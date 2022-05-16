جدول ترتيب الدوري المصري 2022 بعد فوز الإسماعيلي وخسارة بيراميدز

وطن – تعثر فريق بيراميدز وصيف ترتيب الدوري المصري 2022، خلف المتصدر الزمالك بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام فاركو، وعودة الإسماعيلي إلى سكة الانتصارات بعد تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

تعادل بيراميدز وفاركو

وخيم التعادل السلبي بدون أي من الأهداف بين بيراميدز وفاركو، في منافسات الأسبوع ال18 من الدوري المصري الممتاز.

ملخص مباراة بيراميدز 0 – 0 فاركو | الجولة الـ 19 | الدوري المصري الممتاز ⚽🔵 pic.twitter.com/qvOpgiOT5k — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 16, 2022

وكان فريق بيراميدز الأكثر تسديداً على مرمى نظيره فاركو برصيد 17 تسديدة طيلة مجريات أحداث اللقاء والاستحواذ بنسبة 69%، على عكس الأخير الذي لم يسدد أي تسديدة. فيما وصل استحواذه على الكرة في المباراة بنسبة 31%.

اقرأ أيضاً:

فوز الإسماعيلي على سيراميكا كليو باترا

ونجح فريق الإسماعيلي من تحقيق الفوز النظيف على منافسه سيراميكا، بهدفين دون مقابل، كما وسجل هدفي الدراويش اللاعب باهر المحمدي من ركلة جراء تحصل عليها الفريق في الدقيقة ال13.

ملخص مباراة الإسماعيلي 2 – 0 سيراميكا كليوباترا | الجولة الـ 19 | الدوري المصري الممتاز pic.twitter.com/muKaQ8sMiX — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 15, 2022

وأحرز الهدف الثاني عبد الرحمن مجدي لصالح الإسماعيلي في الدقيقة ال76، وتفوق فريق سيراميكا كليو باترا على صعيد التسديدات والاستحواذ على الدراويش، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 12 تسديدة والاستحواذ بنسبة 58%.

اقرأ أيضاً:

على عكس الإسماعيلي الذي وصلت تسديداته إلى 5 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى، والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات المباراة بنسبة 42%.

جدول ترتيب الدوري المصري 2022

ويتصدر فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، ويليه في المركز الثاني فريق بيراميدز برصيد 39 نقطة.

وآتى فريق الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، كما وجاء فريق سموحة في المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وفي المركز الخامس فيوتشر برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فاركو صاحب المركز السادس برصيد 27 نقطة.

وجاء فريقا البنك الأهلي وإنبي في المركزين السابع والثامن من جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، كما وآتى فريق طلائع الجيش بالمركز التاسع برصيد 23 نقطة، أما في عاشر الترتيب آتى فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 20 نقطة.

قد يهمك أيضاً: