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رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري 2022 بعد فوز الإسماعيلي وخسارة بيراميدز

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الإسماعيلي وتعثر بيراميدز watanserb.com
جدول ترتيب الدوري المصري 2022

وطن – تعثر فريق بيراميدز وصيف ترتيب الدوري المصري 2022، خلف المتصدر الزمالك بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام فاركو، وعودة الإسماعيلي إلى سكة الانتصارات بعد تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

تعادل بيراميدز وفاركو

وخيم التعادل السلبي بدون أي من الأهداف بين بيراميدز وفاركو، في منافسات الأسبوع ال18 من الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق بيراميدز الأكثر تسديداً على مرمى نظيره فاركو برصيد 17 تسديدة طيلة مجريات أحداث اللقاء والاستحواذ بنسبة 69%، على عكس الأخير الذي لم يسدد أي تسديدة. فيما وصل استحواذه على الكرة في المباراة بنسبة 31%.

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فوز الإسماعيلي على سيراميكا كليو باترا

ونجح فريق الإسماعيلي من تحقيق الفوز النظيف على منافسه سيراميكا، بهدفين دون مقابل، كما وسجل هدفي الدراويش اللاعب باهر المحمدي من ركلة جراء تحصل عليها الفريق في الدقيقة ال13.

وأحرز الهدف الثاني عبد الرحمن مجدي لصالح الإسماعيلي في الدقيقة ال76، وتفوق فريق سيراميكا كليو باترا على صعيد التسديدات والاستحواذ على الدراويش، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 12 تسديدة والاستحواذ بنسبة 58%.

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على عكس الإسماعيلي الذي وصلت تسديداته إلى 5 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى، والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات المباراة بنسبة 42%.

جدول ترتيب الدوري المصري 2022

ويتصدر فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، ويليه في المركز الثاني فريق بيراميدز برصيد 39 نقطة.

وآتى فريق الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، كما وجاء فريق سموحة في المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وفي المركز الخامس فيوتشر برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فاركو صاحب المركز السادس برصيد 27 نقطة.

وجاء فريقا البنك الأهلي وإنبي في المركزين السابع والثامن من جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، كما وآتى فريق طلائع الجيش بالمركز التاسع برصيد 23 نقطة، أما في عاشر الترتيب آتى فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 20 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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