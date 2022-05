السعودية تستضيف الأب الروحي للهندوسية غير آبهة بجرائم الهندوس ضد مسلمي الهند

وطن – أثار استضافة السعودية لـ”سادغورو” أشهر زعيم هندوسي ـ والذي يعرف بأنه “الأب الروحي للهندوسية” ـ موجة غضب واسعة على مواقع التواصل.

واستنكر ناشطون استضافة محمد بن سلمان، للزعيم الهندوسي في المملكة ، غير آبه بجرائم الهندوس البشعة ضد المسلمين في الهند.

ويجري “سادغورو” جولة في المنطقة العربية في سياق حملة عالمية أطلقها تحت عنوان “أنقذوا التربة”، وزار الأردن قبل المملكة العربية السعودية، وسينتقل لزيارة الإمارات بعد يومين، وبعدها إلى سلطنة عمان.

في حين عرف ناشطون “سادغورو” بأنه ملحد هندوسي، وأنه يتنقل لنشر دعوى “حماية التربة Save Soil، وهو مشهور بتشكيكه في وجود الله والسخرية من الأديان.

وحماية التربة عنده ـ بحسب منشورات بعض النشطاء ـ هي جزء من “فلسفة الغايا الوثنية حيث يحل الإله في الأرض.”

وبحسب صور تداولتها وسائل إعلام سعودية، فقد ظهر “سادغورو”، في مكتب أمين عام منظمة رابطة العالم الإسلامي محمد عبدالكريم العيسى، والذي استضافه في مكتبه في العاصمة السعودية الرياض.

وكتب أحد النشطاء مستنكرا هذه الزيارة: “ماذا بحثا يا تُرى؟ بحفاوة بالغة استقبل محمد العيسى في مكتبه الكاهن الهندوسي سادغورو جاغي فاسوديف، الذي يعتبر أحد أكبر كهنة الهندوسية ومن أكبر أعداء الإسلام والمسلمين في الهند.. تسامح وطيبة أم ذلة وخنوع واستخذاء؟”.

بينما غرد آخر مستنكرا: “في الوقت الذي يضطهد الهندوس مسلمي الهند بالقتل والتنكيل وإهانة شعائر المسلمين، تقوم المؤسسات الوهابية باستقبال الهندوسي ساغورو ومن يستقبله هو الوهابي محمد العيسى

الى اين ستصل سفالتكم يا معشر الوهابية؟”.

ونشر سادغورو عبر حسابه الرسمي بتويتر صورا له من اللقاء الذي حضره في العاصمة البحرينية المنامة أيضا.

A privilege to be in this wonderful island of pearls, Bahrain. How the nation has shaped up & thrived is testimony to the commitment & wisdom of the leadership. May this extend to regenerating Soil on the land & bring back vegetation & Life in full glory. Blessings. -Sg #SaveSoil pic.twitter.com/7ICzBNz7GV

— Sadhguru (@SadhguruJV) May 16, 2022