السعودية تستضيف الأب الروحي للهندوسية غير آبهة بجرائم الهندوس ضد مسلمي الهند

وطن – أثار استضافة السعودية لـ”سادغورو” أشهر زعيم هندوسي ـ والذي يعرف بأنه “الأب الروحي للهندوسية” ـ موجة غضب واسعة على مواقع التواصل.

واستنكر ناشطون استضافة محمد بن سلمان، للزعيم الهندوسي في المملكة ، غير آبه بجرائم الهندوس البشعة ضد المسلمين في الهند.

محمد العيسى رمز الدجل والخيانة يستضيف الأب الروحي للهندوسية سادجورو، غير آبهٍ بما يفعل الهندوس بالمسلمين والمسلمات في الهند، هذا الوضيع وسيّده يسجنون كبار علماء الإسلام ويستضيفون ويُكرمون أعداء الإسلام! أين أنتم يا هيئة كبار العُلماء؟؟! pic.twitter.com/Zum0wxXC9E — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) May 16, 2022

ويجري “سادغورو” جولة في المنطقة العربية في سياق حملة عالمية أطلقها تحت عنوان “أنقذوا التربة”، وزار الأردن قبل المملكة العربية السعودية، وسينتقل لزيارة الإمارات بعد يومين، وبعدها إلى سلطنة عمان.

في حين عرف ناشطون “سادغورو” بأنه ملحد هندوسي، وأنه يتنقل لنشر دعوى “حماية التربة Save Soil، وهو مشهور بتشكيكه في وجود الله والسخرية من الأديان.

سادغورو الذي قال في 2019 أنه "يريد عدداً أقل من الأرواح (البشر) على الأرض"…؛

يريد الآن "إحياء التربة"..!

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لعلّه يُحييها … فتحتضنه..

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وحماية التربة عنده ـ بحسب منشورات بعض النشطاء ـ هي جزء من “فلسفة الغايا الوثنية حيث يحل الإله في الأرض.”

وبحسب صور تداولتها وسائل إعلام سعودية، فقد ظهر “سادغورو”، في مكتب أمين عام منظمة رابطة العالم الإسلامي محمد عبدالكريم العيسى، والذي استضافه في مكتبه في العاصمة السعودية الرياض.

ماذا بحثا يا تُرى؟

بحفاوة بالغة استقبل أمين عام منظمة رابطة العالم الإسلامي محمد عبدالكريم العيسى في مكتبه في العاصمة #السعودية الكاهن الهندوسي سادغورو جاغي فاسوديف الذي يعتبر أحد أكبر كهنة الهندوسية ومن أكبر أعداء الإسلام والمسلمين في الهند.

تسامح وطيبة أم ذلة وخنوع واستخذاء؟ pic.twitter.com/zLrcdIQRpj — مصطفى كامل (@mustafakamilm) May 16, 2022

وكتب أحد النشطاء مستنكرا هذه الزيارة: “ماذا بحثا يا تُرى؟ بحفاوة بالغة استقبل محمد العيسى في مكتبه الكاهن الهندوسي سادغورو جاغي فاسوديف، الذي يعتبر أحد أكبر كهنة الهندوسية ومن أكبر أعداء الإسلام والمسلمين في الهند.. تسامح وطيبة أم ذلة وخنوع واستخذاء؟”.

بينما غرد آخر مستنكرا: “في الوقت الذي يضطهد الهندوس مسلمي الهند بالقتل والتنكيل وإهانة شعائر المسلمين، تقوم المؤسسات الوهابية باستقبال الهندوسي ساغورو ومن يستقبله هو الوهابي محمد العيسى

الى اين ستصل سفالتكم يا معشر الوهابية؟”.

ونشر سادغورو عبر حسابه الرسمي بتويتر صورا له من اللقاء الذي حضره في العاصمة البحرينية المنامة أيضا.

A privilege to be in this wonderful island of pearls, Bahrain. How the nation has shaped up & thrived is testimony to the commitment & wisdom of the leadership. May this extend to regenerating Soil on the land & bring back vegetation & Life in full glory. Blessings. -Sg #SaveSoil pic.twitter.com/7ICzBNz7GV — Sadhguru (@SadhguruJV) May 16, 2022

سادغورو سيزور سلطنة عمان

وكان ناشطون بسلطنة عمان، هاجموا زيارة الزعيم الهندوسي المرتقبة للسلطنة يوم 25 مايو.

في حين قال الدكتور حمود النوفلي، إن استضافة “سادغورو” شيء يبعث على الأسى. حيث أنه يعد أشهر زعيم هندوسي ويقود حملة الترويج للهندوسية، ونشر الإلحاد ويغزو بها الدول العربية.

مما يبعث على الأسى أن يتم استضافة أشهر زعيم هندوسي يقود حملة الترويج للهندوسية، ونشر الإلحاد ويغزو بها الدول العربية، وبتنظيم من السفارة الهندية، والمصادفة العجيبة أن حضوره سوف يكون في ذات اليوم الذي نقيم فيه ندوة عن الإلحاد!

كيف للمسؤولين في مركز المعارض أن يستضيفوا هذا الشخص. pic.twitter.com/eT2HnQ1N3D — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) May 16, 2022

كما غرد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، عبر وسم “الإلحاد وحقيقة التوحيد”: “كانت بلادنا عمان والحمد لله هي الدولة الأولى التي تصدت للشيوعيين الملحدين قبل نصف قرن تقريبا فهزمتهم، فكان شرفا عظيما قلده الله قطرنا العزيز.”

كانت بلادنا عمان والحمد لله هي الدولة الأولى التي تصدت للشيوعيين الملحدين قبل نصف قرن تقريبا فهزمتهم، فكان شرفا عظيما قلده الله قطرنا العزيز، كما شرفه من قبل بهزيمة الحملة الصليبية الحاقدة التي اكتسحت سواحل بلاد الشرق ما بين شرقي آسيا وافريقيا وبلاد الخليج#الإلحاد_وحقيقة_التوحيد — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) May 16, 2022

وأضاف دون ذكر اسم الزعيم الهندوسي أو التلميح لزيارته: “كما شرفه من قبل بهزيمة الحملة الصليبية الحاقدة التي اكتسحت سواحل بلاد الشرق ما بين شرقي آسيا وافريقيا وبلاد الخليج”.

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