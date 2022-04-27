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رياضة

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد والقناة الناقلة في الدوري الإنجليزي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي watanserb.com
موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وطن – يستضيف ملعب “أولد ترافورد” موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، الخميس، في إطار منافسات الجولة ال34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين كلا الفريقين في قمة منافسات الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” فستكون عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، ولكن في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت دولة الإمارات وعمان.

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القناة الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تبث مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية، الناقل الحصري لكافة مباريات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500. كما ومعدل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

التعليق على المباراة

وسيعلق على أحداث مباراة قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي، عبر شبكة “beIN Sports”، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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تاريخ المواجهات في الدوري الإنجليزي

لم يخسر فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” في آخر 8 مباريات في دوري ” البريميرليج” الممتاز أمام تشيلسي ” البلوز”، فقد حقق الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 مباريات. كما وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات في تلك السلسلة منذ عام 2013.

وفشل تشيلسي في تحقيق أي فوز على مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز، فقد تلقى الخسارة في 3 مباريات. والتعادل في 5 مباريات أخرى.

ولم يخسر الشياطين الحمر الإنجليزي في آخر سبع مباريات على ميدانه ” أولد ترافورد”، حيث حقق الفوز بالتناوب بين الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 مباريات.

وجاء فريق تشيلسي في ثالث جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 65 نقطة، كما وآتى منافسه المستضيف لتلك المواجهة مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 54 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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