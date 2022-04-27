موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد والقناة الناقلة في الدوري الإنجليزي

وطن – يستضيف ملعب “أولد ترافورد” موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، الخميس، في إطار منافسات الجولة ال34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين كلا الفريقين في قمة منافسات الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” فستكون عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، ولكن في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت دولة الإمارات وعمان.

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القناة الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تبث مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية، الناقل الحصري لكافة مباريات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500. كما ومعدل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

التعليق على المباراة

وسيعلق على أحداث مباراة قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي، عبر شبكة “beIN Sports”، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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تاريخ المواجهات في الدوري الإنجليزي

لم يخسر فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” في آخر 8 مباريات في دوري ” البريميرليج” الممتاز أمام تشيلسي ” البلوز”، فقد حقق الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 مباريات. كما وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات في تلك السلسلة منذ عام 2013.

وفشل تشيلسي في تحقيق أي فوز على مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز، فقد تلقى الخسارة في 3 مباريات. والتعادل في 5 مباريات أخرى.

Fun in the sun! ☀️ pic.twitter.com/lAbqyKeEvv — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 26, 2022

ولم يخسر الشياطين الحمر الإنجليزي في آخر سبع مباريات على ميدانه ” أولد ترافورد”، حيث حقق الفوز بالتناوب بين الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 مباريات.

وجاء فريق تشيلسي في ثالث جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 65 نقطة، كما وآتى منافسه المستضيف لتلك المواجهة مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 54 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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