ما الذي سيتغير في “تويتر” بعد أن اشتراها إيلون ماسك؟

وطن– بعد أسابيع من التكهنات، صدر الحكم أخيرًا. أصبح إيلون ماسك رجل الأعمال الشهير، الرئيس التنفيذي لـشركتي Tesla و Space X، المالك الجديد للشبكة الاجتماعية تويتر منذ الأمس! خبر فاجأ العالم كله ولكنه أيضًا مثير للدهشة. كيف سيغير هذا استخدامه؟

بحسب موقع “فيمينا” الفرنسي، أصبح للشبكة الاجتماعية تويتر المعروف أيضًا باسم الطائر الأزرق الصغير، مالك جديد.

ويذكر أنه بمبلغ متواضع قدره 44 مليار دولار، قرر رئيس Tesla و Space X، ماسك شراء الشبكة الاجتماعية. إنه إعلان مفاجئ للكثير منا وممن يتساءلون عما سيتغير في استخدامنا للمنصة. ووفقا له، فإن إيلون ماسك قد “وعد” بمزيد من حرية التعبير وتقليل عملية حذف الحسابات.

أكثر مرونة

في مقابلة، أوضح على وجه الخصوص أنه “يجب أن نقلص من حذف الأشياء أو تعليق المستخدمين بشكل دائم”.

بعبارة أخرى، اتباع نهج مختلف تمامًا وأكثر “مرونة” لإدارة المحتوى، مع عدم تجاوز الحدود التي يفرضها القانون على حرية التعبير، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام.

وفي الحقيقة، هذا أمر ربما لن يقبله الجميع. لأنه سيكون بمثابة إعادة الحسابات المحظورة مثل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي تم تعليقه نهائيًا في يناير 2021 بسبب التحريض على العنف.

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على الرغم من ذلك، كشف دونالد ترامب يوم الاثنين 25 أبريل أنه لن يعود إلى تويتر. وقال إنه يريد فقط استخدام “الحقيقة”، شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به التي أطلقها في فبراير الماضي.

بين الشفافية ومحاربة “روبوتات” الويب

أولوية اليوم ماسك قائمة بالأساس على محاربة “روبوتات” الويب الضارة. هذه الحسابات الآلية التي يمكنها التأثير على محادثة سياسية في الاتجاه الخاطئ أو مشاركة معلومات خاطئة.

من بين التدابير الأخرى التي يريد الملياردير تبنيها على الشبكة الاجتماعية، وجود خوارزمية أكثر شفافية مع المستخدمين.

ويقول الموقع أنه يجب أن يجعل خوارزميات منصة تويتر مفتوحة المصدر. وكشف ماسك أنه ينبغي أن يتمكن الجميع من فهم سبب زيادة مدى وصول تغريدة أو حذفها لتجنب أي تلاعب سري، سواء أكان تلقائيًا أو يدويًا.

وبحسب ما ترجمته “وطن”، من خلال إتاحة الوصول إلى الكود المصدري، سيوفر مؤسس Tesla إمكانية “فهم أفضل لكيفية اقتراح مثل هذه الرسالة”.

يجب أن يظهر زر “التحرير” الذي طال انتظاره على الشبكة الاجتماعية، وهو أمر يسعد المستخدمين! في بداية الشهر، أجرى Elon Musk استطلاعًا لمعرفة رأيهم في السؤال وكانت النتيجة كالاتي: 70 ٪ من 4.5 مليون مستخدم إيجابية.

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