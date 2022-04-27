كاتب تركي يزعم: هذا ما سيشترطه “أردوغان” على “ابن سلمان” حين اللقاء

وطن– زعم الكاتب التركي أيوب صاغجان، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حال أتم الزيارة التي تم الكشف عنها للسعودية. والمقررة الخميس، فإنه سيشترط إطلاق سراح رجال الدين المعتقلين.

وقال “صاغجان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” إذا ذهب الزعيم أردوغان إلى السعودية، فإنه سيشترط إطلاق سراح جميع علماء الإسلام المسجونين”.

وأضاف:” نعرف الزعيم أردوغان، فهو خادم الإسلام والمسلمين”.

إذا ذهب الزعيم أردوغان إلى السعودية ، فإنه سيشترط إطلاق سراح جميع علماء الإسلام المسجونين نعرف الزعيم أردوغان ، فهو خادم الإسلام والمسلمين — Eyüp Sağcan أيوب صاغجان🇹🇷 (@eyupsagcan) April 26, 2022

“أردوغان” يزور السعودية الخميس

وكان مصدران مطلعان قالا لـ”رويترز” إن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” يعتزم زيارة السعودية الخميس، والاجتماع مع ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”.

وقررت تركيا، في وقت سابق من هذا الشهر، إحالة الدعوى القانونية المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” في إسطنبول إلى السعودية. في خطوة اعتبرها مراقبون “تمهد” لزيارة “أردوغان” للسعودية.

وفي 7 أبريل/نيسان الجاري، قررت المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل “خاشقجي” إلى السعودية.

مقتل “خاشقجي”

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل “خاشقجي” داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول. وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين. وتوترت على إثرها العلاقات السعودية التركية، قبل أن تتحسن مؤخرا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نقل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن المصادر المذكورة، قولها إن ولي العهد السعودي، يحاول استخدام زيارة الرئيس التركي إلي الرياض، لإغلاق قضية “خاشقجي” بشكل كامل. وهي القضية التي تسببت له في حرج دولي بالغ، إذ بات شبه معزول دوليا، على عكس ما كان يطمح له.

وتأتي زيارة “أردوغان” المرتقبة، بعد قرابة 3 سنوات ونصف من مقاطعة السعودية للبضائع التركية. في وقت تشهد العلاقات بين الرياض وأنقرة، حالة من التحسن الملحوظ.

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زيارة لم تتم

وكان “أردوغان” قد أعلن، في يناير/كانون الثاني الماضي، أنه يعتزم زيارة السعودية في منتصف فبراير/شباط. ولكن هذه الزيارة لم تتم.

وأثناء رحلة عودته من الإمارات، قال الرئيس التركي إن بلاده والسعودية تواصلان الحوار. وإنه من المرتقب تحقيق تقدم عبر اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة. مضيفا: “نريد التقدم في هذه العملية مع السعودية في اتجاه إيجابي”.

علماء دين في سجون السعودية

وكانت السلطات السعودية قد شنت منذ سبتمبر/أيلول 2017 حملة اعتقالات وملاحقات استهدفت علماء ومفكرين ودعاة بارزين وأكاديميين وغيرهم. بلغ عددهم أكثر من سبعين شخصا.

وجاءت الاعتقالات خصوصا على خلفية الحصار الذي فرضته السعودية وحليفاتها (الإمارات ومصر والبحرين) على دولة قطر في يونيو/حزيران 2017.

ولا تكشف السلطات السعودية عن هوية المعتقلين ولا عن عددهم. ولكن مغردين أكدوا اعتقال عشرين شخصية معظمهم من الدعاة. منهم بعض الدعاة المشهورين على شبكات التواصل الاجتماعي ولديهم ملايين المتابعين.

وفيما يلي أبرز الدعاة الذين تم اعتقالهم أو منعوا من السفر:

سلمان العودة

داعية سعودي ولد عام 1956، يعتبر أحد رموز الوسطية الإسلامية. ومن أكثر علماء الدين السعوديين جرأة. وقد كلفته آراؤه الفقهية السياسية السجن وعرضته لمضايقات، وله إسهامات كبيرة في الدعوة والفتوى والعمل الخيري.

اعتقل في 10 سبتمبر/أيلول 2017 بعد تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رحب فيها بأنباء قرب انفراج الأزمة عقب مكالمة هاتفية بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

حيث كتب قائلا “ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم”.

كما اعتقل لاحقا خالد العودة شقيق سلمان العودة. ورجحت مصادر إعلامية أن يكون سبب توقيف خالد العودة تأكيده على حسابه في “تويتر” أن شقيقه سلمان قد اعتقل.

عوض القرني

داعية سعودي ولد عام 1957 بمنطقة عسير. أصدرت محكمة سعودية في مارس/آذار 2017 قرارا بإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتغريمه مئة ألف ريال بعد إدانته بتدوين تغريدة “مثيرة للرأي العام وتَرابُط المجتمع مع قيادته ومؤثرة على علاقات المملكة مع دول أخرى”.

واعتقلته السلطات السعودية في سبتمبر/أيلول 2017 واتهمته بحثّ الشباب على الانضمام للجماعات الإرهابية. بالإضافة للتواصل “مع دولتين مرتبطتين بجماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية داخل البلاد”.

علي العمري

داعية إسلامي سعودي ورئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة، ولد عام 1976، اعتقل هو أيضا في سبتمبر/أيلول 2017. وأغلقت السلطات السعودية قناة “فور شباب” التي يديرها الدكتور العمري.

محمد موسى الشريف

داعية سعودي ولد عام 1961، وهو طيار وأستاذ جامعي وكاتب وباحث في التاريخ الاسلامي. ومتخصص في علوم القرآن والسنة.

علي عمر بادحدح

رئيس لجنة تطوير المناهج بجامعة الملك عبد العزيز.

أحمد بن عبدالرحمن الصويان

رئيس مجلس إدارة مجلة “البيان” ورئيس رابطة الصحافة الإسلامية.

الإمام إدريس أبكر

يعد من أشهر قراء السعودية، ولد في جدة عام 1975.

ممنوعون من السفر

محمد العريفي

داعية إسلامي سعودي ولد عام 1970، يحمل دكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة وله حضور إعلامي على القنوات الدينية. ويعتبر من أكثر الدعاة الشباب نشاطا واستقطابا للمتابعين على موقع تويتر.

وقد تداول ناشطون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017 قائمة بأسماء 26 بينهم العريفي فرضت عليهم السلطات منعا من السفر خارج البلاد.

عائض القرني

كاتب وداعية إسلامي سعودي، من أشهر مؤلفاته كتاب “لا تحزن” الذي بيعت منه ملايين النسخ. والقرني من أكثر الدعاة السعوديين نشاطا على تويتر وقد بلغ عدد متابعيه هذا الشهر 17.2 مليونا.

أورد حساب معتقلي الرأي السعودي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أن القرني وضع على رأس قائمة جديدة ممنوعة من السفر، على الرغم من ارتمائه في أحضان “ابن سلمان”

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