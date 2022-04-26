الثلاثاء, أبريل 26, 2022
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حياتنا

ميريام فارس بأقصر تنورة في منزلها استعداداً لعيد الفصح (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ميريام فارس بأقصر تنورة في منزلها استعداداً لعيد الفصح (فيديو) watanserb.com
ميريام فارس

وطن– احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بعيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، بملابس جريئة.

عيد فصح سعيد

وشاركت ميريام جمهورها عبر “انستجرام”، لحظات الاحتفال بفيديو من منزلها، وهي تقوم بتلوين البيض مع ابنيها جايد وديف.

 

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وكانت الفنانة اللبنانية ترتدي تنورة قصيرة جداً، ملونة بالأزرق والأبيض، مع تيشرت زهري بدون أكمام.

وعلقت ميريام على الفيديو بالقول: ” التحضير لتقاليد عيد الفصح السنوية لدينا! عادات وتقاليد العيد ما بتتغيّر .عيد فصح سعيد”.

دايف يشبه والدته

وقبل أيام، نشرت الفنانة اللبنانية مجموعة صور لها ولعائلتها بمناسبة عيد الفصح المجيد.

و من بين الصور ظهر طفلها الثاني دايف، الذي لفت الأنظار بشعره الأجعد الذي ورثه عنها.

وعلّقت ميريام على الصور بمعايدة متابعيها قائلةً:(شعنينة مباركة).

وائل جسار: ميريام مستفزة

وفي سياق آخر، انتقد الفنان اللبناني وائل جسار، ميريام، متهماً إياها بالإغراء بطريقة غير مباشرة.

وقال وائل جسار إن كليبات ميريام فارس مستفزة، وإن تركيزها على الإيحاءات أثار استفزازه جداً.

وتابع خلال استضافته الليلة في برنامج ”حبر سري“، الذي تقدمه الإعلامية المصرية أسما إبراهيم، عبر فضائية القاهرة والناس : “هي بتركز على مناطق معينة بجسمها في الكليب”.

100 وجه

كما هاجمت إليسا أيضاً ميريام في حوار مع الإعلامي السعودي علي العلياني على قناة SBC.، وقالت إنها بـ100 وجه.

وقالت إليسا حينها إنها لا تعرف ميريام شخصياً ولا يوجد خلاف معها. مشيرة إلى أنّها دافعت عنها في السابق بعد تصريحات عن ارتفاع أجرها على مصر.

وردّت ميريام على مواطنتها إليسا بتغريدة عبر تويتر قالت فيها: “بليز ما حدا يرد. نحنا بشهر رمضان شهر المحبة والتسامح وبنفس الوقت عم نعيش أسبوع آلام المسيح! مش حرزانة.”.

لسة هي حالة حلوة

وتصدرت ميريام، التريند ومحركات البحث في بداية شهر رمضان بسبب إعلانها الجديد، وإطلالتها فيه.

وظهرت ميريام  بالإعلان الذي يحمل عنوان “لسة هي حالة حلوة”، وهي ترتدي فساتين صيفية جريئة.

كما ظهرت الفنانة اللبنانية وهي ترقص مع كل من المغني آبو، والفنان أحمد حاتم.

وتعرضت ميريام لهجوم وانتقادات لاذعة من المغردين بسبب رقصها وإطلالتها الجريئة.

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المصدررصد وطن- انستجرام
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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