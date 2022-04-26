مؤثر جدا.. شاهد ردة فعل معتمر تونسي لحظة علمه أن الشاب الذي يتحدث معه فلسطيني من قطاع غزة!

وطن – تداول نشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لمعتمرين تونسيين لحظة تعرفهم على معتمر فلسطيني من قطاع غزة في صحن الحرم المكي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فبينما شاهد المعتمر الفلسطيني معتمرون تونسيون يقومون بالتقاط صورة جماعية لهم أمام الكعبة المشرفة، طلب منهم مساعدتهم في التقاط الصورة.

وبحسب الفيديو، فإنه عندما انتهى من التقاط الصورة لهم سألهم إن كانوا جزائريين ليجيبوا أنهم من تونس، ليتبادلوا معه السؤال إن كان من اليمن.

وأظهر الفيديو لحظة التأثر الشديد للمعتمر التونسي عندما علم أن المعتمر من قطاع غزة، ليأخذ يجهش في البكاء ويحتضنه، فيما حاول تقبيل يده.

وظهرت مجموعة من السيدات التونسيات في الفيديو وهن يدعين لفلسطين وشعبها ومقاومتها بالنصر متجهات نحو الكعبة طلبا لاستجابة الدعاء.

#شاهد

فيديو مؤثر ومحزن جدا جدا لردة فعل معتمر تونسي التقى بمعتمر فلسطيني من غزة في صحن الكعبة🇵🇸🇵🇸🇹🇳🇹🇳 pic.twitter.com/VZKO6q7CmH — Ehab (@ahab7803655) April 26, 2022

(المصدر: تويتر – وطن)

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