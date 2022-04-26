لحظة إصابة صاروخ أوكراني طائرة سوخوي روسية وتدميرها .. ما مصير الطيارين!؟ (فيديو)

وطن – أظهر مقطع فيديو لحظة لحظة سقوط طائرة روسية من طراز (سوخوي 34) في منطقة بالاكليا بمدينة خاركيف بأوكرانيا، يوم الإثنين 25 أبريل 2022.

وبحسب التقارير، فإنّ الطائرة الروسية كانت تستهدف مواقع في أوكرانيا، حين تم إطلاق صاروخ أرض- جو أوكراني نحوها، ما أدّى لانفجارها وسقوطها مشتعلة إلى الأرض .

ولم يظهر الطياران في فيديو لسقوط الطائرة، إلا بنهايته تقريبا.

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لكن صورا انتشرت لهما في مواقع التواصل، ظهرا فيها وهما يهبطان إلى حقل قريب في الأرياف من منطقة بالاكليا، تتقاطع فيها خطوط سكك حديدية كانت الطائرة تستهدفها بالقصف حين أسقطها الصاروخ الأوكراني.

وحلقت مروحيتان روسيتان بأجواء المنطقة، ثم هبطت إحداهما وأنقذتهما من الوقوع بالأسر.

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