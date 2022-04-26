الثلاثاء, أبريل 26, 2022
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لحظة إصابة صاروخ أوكراني طائرة سوخوي روسية وتدميرها .. ما مصير الطيارين!؟ (فيديو)

حلقت مروحيتان روسيتان بأجواء المنطقة ثم هبطت إحداهما وأنقذت الطيارين من الوقوع بالأسر

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
إسقاط طائرة سوخوي روسية بصاروخ أرض جو أوكراني watanserb.com
إسقاط طائرة سوخوي روسية بصاروخ أرض جو أوكراني

وطن – أظهر مقطع فيديو لحظة لحظة سقوط طائرة روسية من طراز (سوخوي 34) في منطقة بالاكليا بمدينة خاركيف بأوكرانيا، يوم الإثنين 25 أبريل 2022.

وبحسب التقارير، فإنّ الطائرة الروسية كانت تستهدف مواقع في أوكرانيا، حين تم إطلاق صاروخ أرض- جو أوكراني نحوها، ما أدّى لانفجارها وسقوطها مشتعلة إلى الأرض .

ولم يظهر الطياران في فيديو لسقوط الطائرة، إلا بنهايته تقريبا.

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لكن صورا انتشرت لهما في مواقع التواصل، ظهرا فيها وهما يهبطان إلى حقل قريب في الأرياف من منطقة بالاكليا، تتقاطع فيها خطوط سكك حديدية كانت الطائرة تستهدفها بالقصف حين أسقطها الصاروخ الأوكراني.

وحلقت مروحيتان روسيتان بأجواء المنطقة، ثم هبطت إحداهما وأنقذتهما من الوقوع بالأسر.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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