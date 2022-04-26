شاهد يد وساق بوتين ترتعشان في مشهد صادم جديد! (فيديو)

وطن – عادت الشكوك من جديد حول تدهور صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واحتمال إصابته بمرض باركنسون بعد ظهور مقطع فيديو جمعه بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ويأتي هذا الفيديو الذي تحدثت عنه صحيفة إكسبرس البريطانية الذي يظهر من خلاله ارتعاش يد وساق بوتين بعد ظهور مقطع فيديو سابق شُوهد فيه وهو يمسك حافة طاولة بإحكام لمدة ثلاثة عشر دقيقة خلال لقاء مع وزير دفاعه.

Many suspected it after his weird meeting sign Shoigu, during which he held on to the table for 13 minutes. This is probably the clearest video of something being wrong with Putin’s health. Look at his leg & hand tremors! Any doctor out there willing to weigh in? Parkinson? pic.twitter.com/Vt0TpHtdrF — Visegrád 24 (@visegrad24) April 24, 2022

لقد أثارت الشائعات حول إصابة الرجل الروسي القوي بشكل من أشكال المرض التنكّسي تكهنات بأنه ربما يكون قد غزا أوكرانيا جزئيًا بسبب ذلك.

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تصرفات بوتين الغريبة

في اللقطات الحديثة، شُوهد بوتين وهو يمسك إحدى يديه على صدره، والأخرى منقبضة. وبينما يظهر وهو يمشي لاستقبال الرئيس البيلاروسي وحليفه في النزاع في أوكرانيا ألكسندر لوكاشينكو، يقوم إبهامه الأيمن بحركة يمكن اعتبارها بمثابة تشنج.

وبينما كان يسير باتجاه نظيره البيلاروسي، بدا الرئيس الروسي غير مستقر عن قدميه، ويمشي بصلابة ينقل توازنه من ساق إلى أخرى.

من جهته، علق موقع Visegrad24، الذي نشر اللقطات لأول مرة على الإنترنت، بأن هذا الفيديو “كان أوضح مقطع يثبت أن بوتين يعاني من خطأ ما في صحته.”

وقد نصح المشاهدين بالنظر إلى “رعشة ساقه ويده”. مشيرا إلى الفيديو السابق الذي غذى التكهنات بشأن صحته.

لا تزال صحة بوتين محل تكهنات. لكنها أصبحت مصدر قلق أكثر وضوحََا منذ أن أمر بغزو أوكرانيا.

حتى أن البعض قال إن مرضه المزعوم قد يؤثر على قراراته كرئيس روسي.بما في ذلك قرار غزو أوكرانيا.

هل يعاني من السرطان؟

في بداية شهر مارس، قال الأدميرال المتقاعد كريس باري إن الرئيس الروسي مصاب بمرض السرطان.

وأشار إلى أن إصابته بهذا المرض المحتمل قد يفسر بعض تصرفاته الأخيرة بما في ذلك “سرعته” لتولي السيطرة على أوكرانيا.

كما ذكرت تقارير استخباراتية من البنتاغون أن بوتين يخضع لعلاج سرطان الأمعاء. حيث يعتقد أن وجهه المنتفخ دليل واضح على تناوله أدوية العلاج الكيميائي.

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