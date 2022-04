شاهد يد وساق بوتين ترتعشان في مشهد صادم جديد! (فيديو)

وطن – عادت الشكوك من جديد حول تدهور صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واحتمال إصابته بمرض باركنسون بعد ظهور مقطع فيديو جمعه بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ويأتي هذا الفيديو الذي تحدثت عنه صحيفة إكسبرس البريطانية الذي يظهر من خلاله ارتعاش يد وساق بوتين بعد ظهور مقطع فيديو سابق شُوهد فيه وهو يمسك حافة طاولة بإحكام لمدة ثلاثة عشر دقيقة خلال لقاء مع وزير دفاعه.

Many suspected it after his weird meeting sign Shoigu, during which he held on to the table for 13 minutes.

This is probably the clearest video of something being wrong with Putin’s health.

Look at his leg & hand tremors!

Any doctor out there willing to weigh in?

Parkinson? pic.twitter.com/Vt0TpHtdrF

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 24, 2022