الاتحاد المصري يكشف آخر التطورات بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال

وطن – كشف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، آخر التطورات بشأن ملف إعادة مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، بعد تقديم شكوى الفيفا على ضوء أحداث المباراة وأعمال الشغب من قبل الجماهير السنغالية.

الاتحاد المصري وقرار الفيفا

وقال جمال علام رئيس الاتحاد المصري في تصريح له عبر إذاعة ” الشباب والرياضة” المصرية، ” ننتظر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ومن بعده سيذهب الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية”.

جمال علام – رئيس اتحاد الكرة عبر إذاعة الشباب والرياضة 🗣️ 💬"لم نطلب إعادة مباراة مصر والسنغال ولكننا طلبنا التأهل بشكل مباشر لكأس العالم بسبب ما تعرضنا له خلال المباراة". pic.twitter.com/NcotemDr5f — جول مصر – GOAL (@goaleg) April 25, 2022

وأضاف، ” ووارد أن تحسب النتيجة بدون إعادة مباراة مصر والسنغال، نحن قدمنا ملفنا بكل ما حدث. حيث أن الأجواء التي أقيم فيها اللقاء ليست أجواء لكرة القدم”.

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كما وأردف، ” نحن نبحث عن حقنا، حتى وإن لم تعاد المباراة مرة أخرى، وتم توقيع عقوبة على الاتحاد السنغالي. سنكون وقتها على الأقل قد أثبتنا أن لنا الحق”.

وشهدت المباراة النهائية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، بين مصر والسنغال العديد من أعمال الشغب من قبل الجماهير السنغالية للتشويش عليهم في المباراة الفاصلة.

إعادة مباراة مصر والسنغال

وتابع علام، ” كأس العالم سينطلق في شهر نوفمبر القادم، وما زال الأمل موجود لدينا. أعرف أن الموضوع قد يكون صعباً ولكننا مستمرون في طريقنا”.

جمال علام "رئيس الاتحاد المصري" 🗣️ لم نطلب من الفيفا إعادة مباراة السنغال، طلبنا التأهل لكأس العالم مباشرة … للأسباب التالية 👇 1⃣ حاولوا الإعتداء على محمد صلاح

2⃣ وجود بعض السنغاليين خلال التدريبات

3⃣ الإعتداء على حافلة الفريق

4⃣ وجود الليزر و ما حدث على أرضية الملعب pic.twitter.com/7PMB161Pf8 — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) April 25, 2022

ورد رئيس الاتحاد المصري بشأن استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، قائلاً: ” لو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، قد عرض علينا استضافة حدث معين فإننا لن نمانع بهذا الشأن، ولكننا لن ندخل في منافسة مع أي دولة ترغب في استضافة أي حدث في قارة أفريقيا”.

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وختم حديثه، ” الجميع يعرف قيمة دولة مصر في تنظيم البطولات الأفريقية، وهذا الأمر بشهادة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”.

وكان منتخب السنغال ” أسود الترانغا”، قد تأهل للمشاركة في مونديال كأس العالم قطر 2022 على حساب منتخب مصر “الفراعنة”، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 3-1. عقب انتهاء المباراة بين كلا المنتخبين العملاقين بالتعادل الإيجابي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

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