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“السيسي عدو الله” يتصدر تويتر.. ماذا فعل ليتهمه المصريون بإعادتهم لأيام الجاهلية؟

القرارات تتزامن مع حملة شرسة تشوه صورة رجال الدين

بواسطة
باسل النجار
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الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

وطن– يتصدر منذ أيام وسم بعنوان “السيسي عدو الله” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في مصر، والذي شهد هجوما عنيفا على النظام المصري ورئيسه عبدالفتاح السيسي. بسبب قرارات اتخذت مؤخرا تخص صلاة التهجد والاعتكاف في رمضان.

كيف أعاد السيسي أعاد مصر لأيام الجاهلية؟

وكان وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، وبأوامر من قبل جهاز الأمن الوطني قد أصدر قرارا بمنع صلاة التهجد والاعتكاف في المساجد بشهر رمضان. رغم رفع كل القيود الاحترازية الخاصة بكورونا.

ولامتصاص الغضب الشعبي الذي ظهر على مواقع التواصل بسبب تلك القرارات طيلة الأيام الماضية، عاد وزير الأوقاف اليوم ليعلن السماح بصلاة التهجد فقط دون الاعتكاف للمصلين.

وأوضح محمد مختار جمعة أن صلاة التهجد ستكون أيضا بشكل جزئي. حيث تبدأ في ليلة 27 رمضان فقط ولآخر الشهر الكريم، أي لمدة 3 أيام فقط.

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وعبر الوسم الذي دونت عليه مئات آلاف التغريدات، اتهم ناشطون السيسي ونظامه بإعادة مصر لأيام الجاهلية. حيث ظهرت حربهم الصريحة على الدين الإسلامي، حسب قولهم.

وفي هذا السياق دون الناشط والسياسي المصري البارز الدكتور محمد إلهامي: “ويشاء ربك أنه كلما خرج قوم يقولون “الخلاف سياسي”، فعل السيسي_عدو_الله ما يثبت للجميع أنه ضد الإسلام!”

 

وتابع: “ليس أول ذلك هدم المساجد، وترخيص الكنائس غير القانونية، وإحياء معابد اليهود.. وليس آخره منع التهجد والاعتكاف في رمضان مع بقاء حفلات الكرة والرقص مفتوحة! إنها لا تعمى الأبصار!!”

إبراهيم عيسى و”فاتن أمل حربي”

كما لفت ناشطون إلى أن كل تلك القرارات تتزامن مع حملة شرسة للدراما التي يشرف عليها النظام والبرامج التي يسمح بها مثل برامج إبراهيم عيسى، تشوه صورة رجال الدين وتطعن بثوابت الإسلام مثل مسلسل “فاتن أمل حربي”.

فيما كتب الناشط الحقوقي المصري هيثم أبوخليل ساخرا: “لا تظلموا كفار قريش. فهم لم يرسلوا وفودهم بعد الهجرة لمطاردة المسلمين في المساجد ومنعهم من الصلاة والتهجد والاعتكاف.”

مضيفا: “لم يأخذوا رهائن وإنما كانوا يعتقلون من يعلن إسلامه فقط.. لم يعرف عنهم هتك عرض الحرائر والكشف على عذريتهن.. كانوا في بيت الله الحرام وزواره رغم كفرهم!”

وكان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، هاجم منتقديه ومنتقدي قراراته قبل أيام. وقال “من يريد أن يعتكف فليعتكف في بيته، المسجد ليس فندقا”.

هجوم واسع على وزير الأوقاف المصري

كما أضاف “جمعة” أنه لن يسمح “للجماعات المتطرفة بالسيطرة على المساجد مرة أخرى.” حسب زعمه.

هذا واستشهد ناشطون عبر الوسم بكلمة قديمة للداعية المصري الراحل الشيخ محمد متولي الشعرواي، يتحدث فيها عن “كيف تُخرب بيوت الله ويُمنع ذكر اسمه فيها؟”. مشيرين إلى أن كلمته تلك تنطبق على ما يحياه المصريون اليوم.

تضييق على صلاة التراويح في مصر

كما عقد البعض مقارنة بين قرارات النظام في مصر بشأن المساجد والصلاة والتضييق عليها. وبين قرار وزير الأوقاف الماليزي بمنح وجبة سحور لجميع المعتكفين في مساجد ماليزيا لتشجيعهم على الاعتكاف والصلاة.

وكان النشطاء تداولوا شهادة لفتاة تدعى إسراء قالت فيها إن شهدت موقفا “حرق دمها” عندما كانت تصلي التراويح.

وتابعت أنه “وفي الركعة الـ6 الإمام سلم. وقال: إحنا آسفين يا جماعة جاءت لنا تعليمات بوقف الصلاة لعدم الالتزام بالشروط.”

 

مضيفة أن الساعة كانت التاسعة إلا الثلث بمعنى أن الإمام حتى لم يتجاوز الوقت المخصص لصلاة التراويح.

وعلقت بقولها: “مش متخيلة إن واحد مسلم يدخل يمنع واحد مسلم تاني من صلاته في المسجد. حتى ما احترمش الأيام ولا المكان ولا الصلاة إنه يخلصها حتى.

ونشر ناشط آخر صورة لكنيسة مزدحمة في مصر وعلق:”دي الكاتدرائية اللى فى العباسية.. هل احد حدد لهم ان مدة الصلاة 7 دقايق, طيب هل تم تقييدهم بالتباعد.. طيب حد فيهم لابس حتى كمامة.. ممكن يا عصابة العسكر حد يفهمنا لية بتحاربوا الاسلام فى بلد الازهر؟”

 

وتتزامن حملة النظام المصري للتضييق على الشعائر الإسلامية، مع حملة أخرى ممنهجة لتلميع رئيس النظام عبدالفتاح السيسي عبر مسلسل رمضاني تنتجه وتشرف عليه المخابرات العامة.

“الاختيار3” وتلميع صورة السيسي

المسلسل الذي يأتي باسم “الاختيار3” ويقوم ببطولته نخبة كبيرة من نجوم السينما والدراما المصرية بأوامر من النظام، يعكف على تلميع صورة السيسي والتغطية على سياساته القمعية وانهيار البلاد في عهده.

ويقوم بتجسيد شخصية السيسي الممثل ياسر جلال، الذي طاله انتقادات حادة وسخرية لاذعة منذ ظهوره بالمسلسل.

وبدلا من تلميع صورة السيسي وشيطنة خصومه ومعارضيه خاصة من جماعة الإخوان، جاء مسلسل “الاختيار3” بنتائج عكسية تماما صدمت النظام وأثارت غضبه.

حيث صارت شخصية السيسي التي يؤديها ياسر جلال، محل سخرية بشكل يومي للنشطاء على مواقع التواصل. حتى أن السلطات نظمت حملات أمنية للقبض على الساخرين من المسلسل المخابراتي.

ويشار إلى أن وزارة الأوقاف في مصر كانت قد حددت وقتا معينا لا يتم تجاوزه لصلاة التراويح. كما أكدت على منع صلاة التهجد أو الاعتكاف.

وبرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ذلك بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. ما أثار موجة من الانتقادات اللاذعة يبدو أنها دفعته للتراجع جزئيا عن قراراه حيث سمح بالتهجد بداية من يوم 27 رمضان.

عمرو أديب نفسه استفزته القرارات

من جانبه طالب الإعلامي عمرو أديب، بعد هذا الغضب الشعبي موظفي وزارة الأوقاف في البلاد بالتعامل بعقلانية والسماحة.

وشدد في تصريحات له على أنه يجب التعامل بلين مع المصلين عند تطبيق قرارات الوزارة بخصوص التهجد أو الإطالة بصلاة التراويح.

وقال إنه لا يجوز منعها أو وقفها، وإنما يتم نصح الإمام بعد انتهائها بعدم التطويل.

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مصدررصد وطن -تويتر
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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