“السيسي عدو الله” يتصدر تويتر.. ماذا فعل ليتهمه المصريون بإعادتهم لأيام الجاهلية؟

وطن– يتصدر منذ أيام وسم بعنوان “السيسي عدو الله” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في مصر، والذي شهد هجوما عنيفا على النظام المصري ورئيسه عبدالفتاح السيسي. بسبب قرارات اتخذت مؤخرا تخص صلاة التهجد والاعتكاف في رمضان.

كيف أعاد السيسي أعاد مصر لأيام الجاهلية؟

وكان وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، وبأوامر من قبل جهاز الأمن الوطني قد أصدر قرارا بمنع صلاة التهجد والاعتكاف في المساجد بشهر رمضان. رغم رفع كل القيود الاحترازية الخاصة بكورونا.

ولامتصاص الغضب الشعبي الذي ظهر على مواقع التواصل بسبب تلك القرارات طيلة الأيام الماضية، عاد وزير الأوقاف اليوم ليعلن السماح بصلاة التهجد فقط دون الاعتكاف للمصلين.

وأوضح محمد مختار جمعة أن صلاة التهجد ستكون أيضا بشكل جزئي. حيث تبدأ في ليلة 27 رمضان فقط ولآخر الشهر الكريم، أي لمدة 3 أيام فقط.

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يقول كاتب التغريدة، نصلي التهجد سرًا، وكأننا عُدنا إلى فجر الإسلام حسبنا الله ونعم الوكيل.#السيسي_عدو_الله pic.twitter.com/DHd4gcWQOn — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) April 25, 2022

وعبر الوسم الذي دونت عليه مئات آلاف التغريدات، اتهم ناشطون السيسي ونظامه بإعادة مصر لأيام الجاهلية. حيث ظهرت حربهم الصريحة على الدين الإسلامي، حسب قولهم.

وفي هذا السياق دون الناشط والسياسي المصري البارز الدكتور محمد إلهامي: “ويشاء ربك أنه كلما خرج قوم يقولون “الخلاف سياسي”، فعل السيسي_عدو_الله ما يثبت للجميع أنه ضد الإسلام!”

ويشاء ربك أنه كلما خرج قوم يقولون "الخلاف سياسي"، فعل #السيسي_عدو_الله ما يثبت للجميع أنه ضد الإسلام! ليس أول ذلك هدم المساجد، وترخيص الكنائس غير القانونية، وإحياء معابد اليهود.. وليس آخره منع التهجد والاعتكاف في رمضان مع بقاء حفلات الكرة والرقص مفتوحة! إنها لا تعمى الأبصار!! — محمد إلهامي (@melhamy) April 25, 2022

وتابع: “ليس أول ذلك هدم المساجد، وترخيص الكنائس غير القانونية، وإحياء معابد اليهود.. وليس آخره منع التهجد والاعتكاف في رمضان مع بقاء حفلات الكرة والرقص مفتوحة! إنها لا تعمى الأبصار!!”

إبراهيم عيسى و”فاتن أمل حربي”

كما لفت ناشطون إلى أن كل تلك القرارات تتزامن مع حملة شرسة للدراما التي يشرف عليها النظام والبرامج التي يسمح بها مثل برامج إبراهيم عيسى، تشوه صورة رجال الدين وتطعن بثوابت الإسلام مثل مسلسل “فاتن أمل حربي”.

فيما كتب الناشط الحقوقي المصري هيثم أبوخليل ساخرا: “لا تظلموا كفار قريش. فهم لم يرسلوا وفودهم بعد الهجرة لمطاردة المسلمين في المساجد ومنعهم من الصلاة والتهجد والاعتكاف.”

📌لا تظلموا كفار قريش !

لم يرسلوا وفودهم بعد الهجرة لمطاردة المسلمين في المساجد ومنعهم من الصلاة والتهجد والإعتكاف

لم يأخذوا رهائن وإنما كانوا يعتقلون من يعلن إسلامه فقط

لم يعرف عنهم هتك عرض الحرائر والكشف على عذريتهن

كانوا في بيت الله الحرام وزواره رغم كفرهم !#السيسي_عدو_الله pic.twitter.com/IrpcnL66c4 — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) April 25, 2022

مضيفا: “لم يأخذوا رهائن وإنما كانوا يعتقلون من يعلن إسلامه فقط.. لم يعرف عنهم هتك عرض الحرائر والكشف على عذريتهن.. كانوا في بيت الله الحرام وزواره رغم كفرهم!”

وكان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، هاجم منتقديه ومنتقدي قراراته قبل أيام. وقال “من يريد أن يعتكف فليعتكف في بيته، المسجد ليس فندقا”.

بنفكرك بكلام ربنا يا #وزير_الاوقاف

{لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم}

عشان تعرف انك عمرك ما كنت وزير اوقاف غير للـ #السيسي_عدو_الله

.

و #العيد_ثورة بإذن الله pic.twitter.com/te5hIatzBF — 𓂆 عبدالله عمر (@Abdulla0marr) April 25, 2022

هجوم واسع على وزير الأوقاف المصري

كما أضاف “جمعة” أنه لن يسمح “للجماعات المتطرفة بالسيطرة على المساجد مرة أخرى.” حسب زعمه.

هذا واستشهد ناشطون عبر الوسم بكلمة قديمة للداعية المصري الراحل الشيخ محمد متولي الشعرواي، يتحدث فيها عن “كيف تُخرب بيوت الله ويُمنع ذكر اسمه فيها؟”. مشيرين إلى أن كلمته تلك تنطبق على ما يحياه المصريون اليوم.

"استكبار من أهل الشر وتخاذل من عمار المساجد".. إمام الدعاة يشرح كيف تُخرب بيوت الله ويُمنع ذكر اسمه فيها #السيسي_عدو_الله pic.twitter.com/DhoycZ6UyO — 😎Joker-جوكر😎 (@Jigsaw_7) April 25, 2022

تضييق على صلاة التراويح في مصر

كما عقد البعض مقارنة بين قرارات النظام في مصر بشأن المساجد والصلاة والتضييق عليها. وبين قرار وزير الأوقاف الماليزي بمنح وجبة سحور لجميع المعتكفين في مساجد ماليزيا لتشجيعهم على الاعتكاف والصلاة.

حد يقول ل #وزير_الاوقاف المنافق

والعميل الصهيوني #السيسي_عدو_الله

إن هذه الصورة في ماليزيا إفطار جماعي

ألا تستحون من محاربة الإسلام

اسأل الله ان ينزل عليكم غضب من الله

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا

ربنا يخزيكم pic.twitter.com/kPpD0Irh7E — 🌹ℋ𝒜ℳ𝒜𝒟𝒜_ℳ𝒪𝒟ℐ🌹 (@Mano35999780) April 24, 2022

وكان النشطاء تداولوا شهادة لفتاة تدعى إسراء قالت فيها إن شهدت موقفا “حرق دمها” عندما كانت تصلي التراويح.

وتابعت أنه “وفي الركعة الـ6 الإمام سلم. وقال: إحنا آسفين يا جماعة جاءت لنا تعليمات بوقف الصلاة لعدم الالتزام بالشروط.”

بالصوت والصورة، لكل من شكك في اضطهاد مسلمي مصر والتضييق عليهم في #رمضان هذا هو مفتش #وزارة_الأوقاف يقتحم مسجد المراغي ب #حلوان لينهي #صلاة_التراويح قسراً بعد الركعة السادسة بسبب انتهاء الوقت المحدد من #وزير_الأوقاف.

إدعوا أولاً انهم يحاربون الإسلاميين والآن يحاربون الإسلام نفسه pic.twitter.com/JJPYipTRXe — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) April 24, 2022

مضيفة أن الساعة كانت التاسعة إلا الثلث بمعنى أن الإمام حتى لم يتجاوز الوقت المخصص لصلاة التراويح.

وعلقت بقولها: “مش متخيلة إن واحد مسلم يدخل يمنع واحد مسلم تاني من صلاته في المسجد. حتى ما احترمش الأيام ولا المكان ولا الصلاة إنه يخلصها حتى.

ونشر ناشط آخر صورة لكنيسة مزدحمة في مصر وعلق:”دي الكاتدرائية اللى فى العباسية.. هل احد حدد لهم ان مدة الصلاة 7 دقايق, طيب هل تم تقييدهم بالتباعد.. طيب حد فيهم لابس حتى كمامة.. ممكن يا عصابة العسكر حد يفهمنا لية بتحاربوا الاسلام فى بلد الازهر؟”

دى الكاتدرائية اللى فى العباسية

هل احد حدد لهم ان مدة الصلاة 7 دقايق, طيب هل تم تقييدهم بالتباعد, طيب حد فيهم لابس حتى كمامة.. ممكن يا عصابة العسكر حد يفهمنا لية بتحاربوا الاسلام فى بلد الازهر؟#السيسي_عدو_الله #العيد_ثورة #سحب_الثقه_من_السيسي pic.twitter.com/upR0VBEwKx — Freedom (@EGP70697413) April 25, 2022

وتتزامن حملة النظام المصري للتضييق على الشعائر الإسلامية، مع حملة أخرى ممنهجة لتلميع رئيس النظام عبدالفتاح السيسي عبر مسلسل رمضاني تنتجه وتشرف عليه المخابرات العامة.

“الاختيار3” وتلميع صورة السيسي

المسلسل الذي يأتي باسم “الاختيار3” ويقوم ببطولته نخبة كبيرة من نجوم السينما والدراما المصرية بأوامر من النظام، يعكف على تلميع صورة السيسي والتغطية على سياساته القمعية وانهيار البلاد في عهده.

جنود فرعون هم نفسهم دعاة الضلاله الى جهنم، لم يعد عسكر السيسي الممتثل له بقتل الشعب "فقط" هو عدو الشعب المصري، بكل شيخ وداعية ولحية يأخذ الأوامر من بذرة الصهيونيه خادمها وعميلها. #السيسي_عدو_الله وعدو الأمتين العربية والإسلاميه. pic.twitter.com/2YxWN2xLlD — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) April 25, 2022

ويقوم بتجسيد شخصية السيسي الممثل ياسر جلال، الذي طاله انتقادات حادة وسخرية لاذعة منذ ظهوره بالمسلسل.

وبدلا من تلميع صورة السيسي وشيطنة خصومه ومعارضيه خاصة من جماعة الإخوان، جاء مسلسل “الاختيار3” بنتائج عكسية تماما صدمت النظام وأثارت غضبه.

حيث صارت شخصية السيسي التي يؤديها ياسر جلال، محل سخرية بشكل يومي للنشطاء على مواقع التواصل. حتى أن السلطات نظمت حملات أمنية للقبض على الساخرين من المسلسل المخابراتي.

ويشار إلى أن وزارة الأوقاف في مصر كانت قد حددت وقتا معينا لا يتم تجاوزه لصلاة التراويح. كما أكدت على منع صلاة التهجد أو الاعتكاف.

وبرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ذلك بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. ما أثار موجة من الانتقادات اللاذعة يبدو أنها دفعته للتراجع جزئيا عن قراراه حيث سمح بالتهجد بداية من يوم 27 رمضان.

السيسي وزبانيته يمنعون مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه، ويسعون في خرابها.. نسأل الله أن يخزيهم في الدنيا والآخرة.#السيسي_عدو_الله — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) April 25, 2022

عمرو أديب نفسه استفزته القرارات

من جانبه طالب الإعلامي عمرو أديب، بعد هذا الغضب الشعبي موظفي وزارة الأوقاف في البلاد بالتعامل بعقلانية والسماحة.

وشدد في تصريحات له على أنه يجب التعامل بلين مع المصلين عند تطبيق قرارات الوزارة بخصوص التهجد أو الإطالة بصلاة التراويح.

عندما تصل إلى أن ينكر #عمرو_أديب المنكر! فما حجم هذا المنكر!! ده ابن أديب نطق يا من تصدّون عن سبيل الله وتطردون المتهجّدين من المساجد وتقطعون صلاتهم!!

اللهم اشقق عليهم كما شقّوا على عبادك المصلّين 🤲🏻 pic.twitter.com/8RDdiSMPmK — حاتم الحويني | Hatem Al-Howainy (@Hatem_alhowainy) April 25, 2022

وقال إنه لا يجوز منعها أو وقفها، وإنما يتم نصح الإمام بعد انتهائها بعدم التطويل.

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