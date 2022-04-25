الزمالك يتوج بطلاً لكأس مصر في كرة الطائرة بعد فوزه على غريمه الأهلي

وطن – توج فريق الزمالك لكرة الطائرة ببطولة كأس مصر للمرة السابعة في تاريخ مسيرته، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في المباراة النهائية بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

الزمالك والتتويج بكأس مصر

ونجح فريق الزمالك “القلعة البيضاء”، بتحقيق الفوز على الأهلي ” المارد الأحمر” بنتيجة 3-2، جاء ذلك بعد فوز الفريق البيضاوي في الشوط في الشوط الأول بنتيجة 30 -28.

كما وأنهى الأهلي الشوط الثاني من اللقاء بنتيجة 25-17، ليرد الزمالك في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-22. في مباراة القمة بين كلا الفريقين التي أقيمت داخل صالة ” حسن مصطفى” في العاصمة المصرية القاهرة.

انتهت … الثنائية في ميت عقبة 🏹🌟 الزمالك يُتوج بطلًا لبطولة كأس مصر لكرة الطائرة بعد الفوز على الأهلي 🏆🏐 سنحتفظ بالكأس لموسم آخر مجددًا 😉#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/IacPWw70ig — Zamalek Sports Hall (@zamalekhalls) April 24, 2022

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وتمكن فريق الزمالك من حصد بطولة كأس مصر للمرة السابعة في مسيرته، بينما تجمد رصيد ألقاب نظيره الأهلي عند 21 لقباً في البطولة.

بطل دوري الطائرة

وكرر بطل دوري الطائرة المصري فريق الزمالك الإنجاز مرة أخرى، من خلال الجمع بين الدرع والكأس للمرة الأولى منذ عام 1998. وفق تقارير مصرية.

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كما ويستعد الزمالك لكرة القدم لمواجهة قوية قادمة من أجل الحفاظ على لقب دوري المصري الممتاز لهذا الموسم، أمام المصري البورسعيدي الذي ودع مؤخراً منافسات كأس الكونفدرالية بعد الخسارة أمام نهضة بركان المغربي المتأهل إلى المربع الذهبي.

مبروك رجال طايرة الزمالك الفوز بكأس مصر بعد مباراة ماراثونية 👏👏👏👏 pic.twitter.com/CjmYvXlnBQ — Mohamed Abdel Wahab (Huba) (@Huba2072) April 24, 2022

ويعتلي الفريق البيضاوي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه الأهلي الذي جاء في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

( المصدر: وطن + تويتر)

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