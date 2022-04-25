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رياضة

الزمالك يتوج بطلاً لكأس مصر في كرة الطائرة بعد فوزه على غريمه الأهلي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الزمالك لكرة الطائرة بطلاً لكأس مصر على حساب الأهلي watanserb.com
الزمالك والتتويج بلقب كأس مصر لكرة الطائرة بعد فوزه على الأهلي

وطن – توج فريق الزمالك لكرة الطائرة ببطولة كأس مصر للمرة السابعة في تاريخ مسيرته، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في المباراة النهائية بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

الزمالك والتتويج بكأس مصر

ونجح فريق الزمالك “القلعة البيضاء”، بتحقيق الفوز على الأهلي ” المارد الأحمر” بنتيجة 3-2، جاء ذلك بعد فوز الفريق البيضاوي في الشوط في الشوط الأول بنتيجة 30 -28.

كما وأنهى الأهلي الشوط الثاني من اللقاء بنتيجة 25-17، ليرد الزمالك في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-22. في مباراة القمة بين كلا الفريقين التي أقيمت داخل صالة ” حسن مصطفى” في العاصمة المصرية القاهرة.

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وتمكن فريق الزمالك من حصد بطولة كأس مصر للمرة السابعة في مسيرته، بينما تجمد رصيد ألقاب نظيره الأهلي عند 21 لقباً في البطولة.

بطل دوري الطائرة

وكرر بطل دوري الطائرة المصري فريق الزمالك الإنجاز مرة أخرى، من خلال الجمع بين الدرع والكأس للمرة الأولى منذ عام 1998. وفق تقارير مصرية.

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كما ويستعد الزمالك لكرة القدم لمواجهة قوية قادمة من أجل الحفاظ على لقب دوري المصري الممتاز لهذا الموسم، أمام المصري البورسعيدي الذي ودع مؤخراً منافسات كأس الكونفدرالية بعد الخسارة أمام نهضة بركان المغربي المتأهل إلى المربع الذهبي.

ويعتلي الفريق البيضاوي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه الأهلي الذي جاء في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

( المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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