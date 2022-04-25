إيلون ماسك سيطر على تويتر مقابل 44 مليار دولار .. تفاصيل الصفقة

وطن – قالت شركة “تويتر” إن الملياردير “إيلون ماسك Elon Musk” توصل إلى اتفاق للاستحواذ على “تويتر Twitter” مقابل 44 مليار دولار تقريبًا.

إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، أغنى شخص في العالم، سبق أن صرح بأنه يريد شراء Twitter لأنه يعتقد أنه لا يرقى إلى مستوى إمكاناته كمنصة لـ “حرية التعبير”.

وأوضح أنه بحاجة إلى التحول إلى شركة خاصة من أجل بناء الثقة مع المستخدمين، والقيام بعمل أفضل في خدمة ما يسميه “الحتمية المجتمعية” لحرية التعبير.

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هذا وقالت تويتر إنها ستصبح شركة خاصة بعد إغلاق البيع.

الرئيس التنفيذي للشركة “باراغ أغراوال” قال في تغريدة: “لدى تويتر غرض وأهمية تؤثر على العالم بأسره”.

هذا ويصف ماسك نفسه بأنه “المطلق لحرية التعبير”. على الرغم من أنه لم يكن واضحًا تمامًا ما يعنيه بذلك.

وفي مقابلة حديثة مع TED، قال الملياردير إنه يود أن يرى تويتر يخطئ في جانب السماح للكلام بدلاً من تعديله.

وقال إنه سيكون “مترددًا جدًا” في حذف التغريدات وسيتوخى الحذر بشكل عام.

كما أقر بأنه يتعين على تويتر الالتزام بالقوانين الوطنية التي تحكم الكلام في الأسواق حول العالم.

وعلى الرغم من ذلك، يحظر ماسك نفسه بانتظام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين ينتقدونه أو ينتقدون شركته ويستخدم المنصة للتنمر على المراسلين الذين كتبوا مقالات انتقادية عنه أو عن شركته.

وأصدر مجلس إدارة Twitter في البداية إجراءً لمكافحة الاستحواذ يُعرف باسم الحبة السامة التي كان من الممكن أن تجعل محاولة الاستحواذ باهظة الثمن.

ولكن عندما أوجز ماسك الالتزامات المالية، كان يصطف لدعم عرضه البالغ 46.5 مليار دولار – ولم يظهر أي عطاء آخر – فتح مجلس الإدارة مفاوضات معه.

عرض إيلون ماسك لشراء تويتر يكتسب زخمًا

ويكتسب عرض إيلون ماسك لشراء تويتر زخمًا، وتحدث تقارير وسائل الإعلام حول مفاوضات المرحلة الأخيرة لشركة التواصل الاجتماعي مع الرئيس التنفيذي لشركة Tesla. الذي عرض أكثر من 40 مليار دولار لخصخصة المنصة. وتعهد بأن يكون أكثر تساهلاً عندما يتعلق الأمر بمراقبة كلام المستخدمين.

تحدث شركة تويتر وماسك، الأحد، وحتى الساعات الأولى من صباح، الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة “The New York Times”.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من كشف الملياردير لأول مرة عن حصة 9٪ في المنصة التي يستخدمها للترويج لمصالحه ومهاجمة منتقديه.

وقال “ماسك” الأسبوع الماضي إنه جمع 46.5 مليار دولار لتمويل شراء تويتر، مما ضغط على مجلس إدارة الشركة للتفاوض على صفقة.

ولم يعلق ماسك على المفاوضات ولكنه دخل يوم، الاثنين، في ضجة حولها على تويتر. حيث وعد بعض المستخدمين بالانسحاب من المنصة إذا تولى زمام الأمور.

وكتب على تويتر “آمل أن يظل حتى أسوأ منتقدي على تويتر ، لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير”.

تخفيف قيود المحتوى

وفي الأسابيع الأخيرة، أعرب إيلون ماسك عن عدد من التغييرات المقترحة على الشركة، من تخفيف قيود المحتوى – مثل القواعد التي علقت حساب الرئيس السابق دونالد ترامب – إلى تخليص المنصة من الحسابات المزيفة والآلية، والابتعاد عن إعلاناتها.

وقال “كيفن كايزر”، أستاذ العلوم المالية في كلية “وارتون” بجامعة بنسلفانيا، إن مجلس إدارة تويتر يتمتع بالمرونة في الحكم على اقتراح ماسك ليس فقط فيما يتعلق بالشؤون المالية. ولكن أيضًا بخصائص خطة عمله وكيف يمكن أن تؤثر على المستخدمين والمعلنين والموظفين. وقد يغادر البعض منهم.

وقام موقع تويتر في البداية بسن إجراء لمكافحة الاستحواذ، يجعل محاولة الاستحواذ باهظة الثمن.

لكن المجلس قرر التفاوض بعد أن قام ماسك بتحديث اقتراحه الأسبوع الماضي ليثبت أنه حصل على تمويل. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، التي كانت أول من أبلغ عن أن المفاوضات جارية.

وبينما لا تزال قاعدة مستخدمي تويتر التي تزيد عن 200 مليون مستخدم أصغر بكثير من تلك الخاصة بالمنافسين مثل Facebook و TikTok، تحظى الخدمة بشعبية لدى المشاهير وقادة العالم والصحفيين والمثقفين.

وماسك نفسه هو شخصية شهيرة على تويتر وينافس العديد من نجوم البوب ​​في صفوف الحسابات الأكثر شعبية.

ارتفاع أسهم تويتر

وارتفعت أسهم Twitter Inc بنسبة 5 ٪ يوم الاثنين إلى 51.50 دولارًا للسهم الواحد.

في 14 أبريل ، أعلن ماسك عن عرض لشراء منصة التواصل الاجتماعي مقابل 54.20 دولارًا للسهم أو حوالي 43 مليار دولار. لكنه لم يذكر في ذلك الوقت كيف سيمول الاستحواذ.

في الأسبوع الماضي، قال في وثائق تم تقديمها إلى منظمي الأوراق المالية الأمريكيين إن الأموال ستأتي من مؤسسة مورغان ستانلي Morgan Stanley وبنوك أخرى. وبعضها مضمون بحصته الضخمة في Tesla.

وماسك هو أغنى شخص في العالم وفقًا لمجلة “فوربس”، بثروة تقدر بنحو 279 مليار دولار. لكن الكثير من أمواله مقيدة في أسهم Tesla – فهو يمتلك حوالي 17٪ من شركة السيارات الكهربائية ، وفقًا لـ FactSet ، والتي تقدر قيمتها بأكثر من تريليون دولار – وشركة SpaceX ، شركة الفضاء الخاصة به. ومن غير الواضح مقدار النقود التي يمتلكها ماسك.

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بدأ ماسك في جني ثروته في عام 1999 عندما باع Zip2 ، وهو دليل الخرائط والأعمال عبر الإنترنت ، لشركة Compaq مقابل 307 مليون دولار.

واستخدم بعدها حصته لإنشاء ما سيصبح PayPal ، خدمة إنترنت تجاوزت البنوك وسمحت للمستهلكين بالدفع للشركات مباشرة. تم بيعه إلى eBay مقابل 1.5 مليار دولار في عام 2002.

في نفس العام ، أسس ماسك Space Exploration Technologies ، أو SpaceX ، بعد أن وجد أن قيود التكلفة كانت تحد من سفر ناسا بين الكواكب. وطورت الشركة في النهاية صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام فعالة من حيث التكلفة.

في عام 2004 ، تمت دعوة Musk للاستثمار في Tesla ، ثم شركة ناشئة تحاول بناء سيارة كهربائية.

وفي النهاية أصبح الرئيس التنفيذي وقاد الشركة إلى نجاح فلكي بصفته صانع السيارات الأكثر قيمة في العالم وأكبر بائع للسيارات الكهربائية.

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