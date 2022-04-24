الأحد, أبريل 24, 2022
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الهدهد

موقع المرشد الإيراني يهين السعودية بصورة “بقرة حلوب” تُرضع أمريكا وإسرائيل! (شاهد)

الرسم شبه السعودية بأنها بقرة حلوب وهي تصرخ وعليها وحولها آثار دماء

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
كاريكاتير ساخر من السعودية على موقع المرشد الإيراني علي خامنئي watanserb.com
كاريكاتير ساخر من السعودية على موقع المرشد الإيراني علي خامنئي

وطن – بعد ساعات من كشف تقارير إخبارية عن اختتام جولة خامسة من المباحثات الإيرانية السعودية في العراق لتقريب وجهات النظر، نشر الموقع الإلكتروني الرسمي للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، رسما كاريكاتيريا يسخر فيه من السعودية ويصفها بالبقرة الحلوب.

ووفقا لما نشر في الموقع، فإن الرسم الكاريكاتيري مستوحى من تصريحات لخامنئي يوم 12أبريل/نيسان الجاري حول الأزمة السعودية في اليمن.

تشبيه السعودية بالبقرة الحلوب

وبحسب الرسم الكاريكاتيري ظالذي رصدته “وطن”، فقد شبه السعودية بانها بقرة حلوب يتم حلبها وهي تصرخ، وعليها وحولها آثار دماء.

كاريكاتير ساخر من السعودية على موقع علي خامنئي
كاريكاتير ساخر من السعودية على موقع علي خامنئي

وأظهر الرسم الكاريكاتيري ضرع البقرة، وقد تم وصله بعبوتين لجهاز تعبئة الحليب، عليهما علما الولايات المتحدة وإسرائيل.

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وكتب الموقع: “كاريكاتير مستوحى من كلام الإمام الخامنئي حول الأزمة السعودية في اليمن”.

خامنئي يصف السعودية بأنها كانت “ذليلة لترامب”

ونقل عن خامنئي قوله: “ليس من الفخر لبلد مسلم أن يقول عنه الرئيس الأمريكي ( الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب) علنا: “إننا ننظر إلى البقرة الحلوب!”. الرئيس الأمريكي قال هذا الكلام. قال إننا ننظر إلى السعوديين على أنهم بقرة حلوب. فهل هناك ذل أسوأ من هذا لدولة ولشعب ما؟. يأخذون أموالها ثم يخاطبونها أنها بقرة حلوب ويهينوننها!”. مع إرفاق تاريخ الكلام (14 أبريل 2018).

واستحضر الموقع كلمة أخرى للمرشد الإيراني: “في قضية اليمن لدي كلمة نصح أوجهها إلى السادة السعوديين. وهي حقا نابعة من النصح ونيات خيرة: لماذا تواصلون حربا توقنون بأنكم لن تنتصروا فيها؟. أصلا، هل هناك احتمال أن تنتصر السعودية في حرب اليمن؟. الاحتمال معدوم أيضا. حسنا، فلماذا تستمر حرب لا يوجد فيها احتمال لتحقيق النصر؟ اعثروا على سبيل تخرجون به أنفسكم من هذه الحرب”. مع إرفاق تاريخ الكلام (12 أبريل 2022).

جولة محادثات جديدة بين السعودية وإيران

ويأتي هذا الرسم المهين للسعودية بعدما افاد تقرير إخباري بأن جولة خامسة من المباحثات عقدت بين ممثلين عن إيران والسعودية في العاصمة العراقية بغداد وسط آمال متزايدة باستئناف العلاقات بين الطرفين.

وقال موقع “نور نيوز” الإخباري الإيراني، في تقرير نشره، السبت، إن “الاجتماعات حضرها مسؤولون كبار من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ورئيس جهاز المخابرات السعودي بصفتهم ممثلين كاملين عن البلدين”.

وأضاف “حددت الجولة الخامسة من المباحثات بين ممثلي إيران والسعودية، التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، رؤية أوضح لاستئناف العلاقات بين البلدين”.

مسؤولون عراقيون وعمانيون ساهموا في ترتيب الاجتماعات

وتابع “لعب مسؤولون عراقيون وعمانيون رفيعو المستوى دورًا مهمًا في تشكيل اجتماعات مشتركة بين ممثلي طهران والرياض”.

وأوضح موقع نور نيوز “خلال الجولات الخمس من المحادثات الصريحة، تم بحث التحديات الرئيسة على طريق استئناف العلاقات بين البلدين”.

وذلك على الرغم من عدم الإعلان عن أي أنباء رسمية حول مضمون الجولة الأخيرة من المحادثات والاتفاقات المحتملة.

وتشير المعلومات التي تلقاها موقع “نور نيوز” إلى أن المناخ الإيجابي للاجتماع الأخير قد رفع الآمال لدى البلدين باتخاذ خطوة نحو استئناف العلاقات.

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المصدرالموقع الرسمي للمرشد على خامنئي
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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