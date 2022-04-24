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طرق إعدام عنيفة في أمريكا .. خلال التنفيذ عيون جاحظة وأجساد مرتعشة! (صور)

الحقنة المميتة أبرز طرق تنفيذ أحكام الإعدام

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
طرق تنفيذ الإعدام في أمريكا watanserb.com
عقوبة الإعدام لا تزال تنفذ في العديد من الولايات الأمريكية (AP Photo/Pat Sullivan)

وطن – ليس كل القتلة المحكوم عليهم بالإعدام في أمريكا يواجهون إعدامًا كما هو مخطط له، حيث أكد شهود عيان أنهم شاهدوا خلال عمليات الإعدام عيونًا جاحظة وأجساد مرتعشة.

نجا مؤخرا أوسكار سميث وهو أقدم نزيل أمريكي من الإعدام في اللحظة الأخيرة بسبب خطأ وقع في تحضير الحقنة المميتة الخاصة به وبهذا ينضم سميث إلى قائمة تضم 276 شخص تم إعدامهم منذ عام 1890.

منذ أن اشتعلت النيران في جسد فرانك ج.كوبولا من ولاية فرجينيا أثناء وفاته صعقًا بالكهرباء في عام 1982، تم تجديد أساليب الإعدام في أمريكا.

وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية عن طرق إعدام وصفتها بأنها عنيفة وقعت في أمريكا.

الحقنة المميتة

في 28 أكتوبر من العام الماضي، أُجبر أعضاء فريق الإعدام التابع لجون ماريون جرانت في أوكلاهوما على مسح القيء من وجهه ورقبته، بعد أن تلقى هذا الأخير حقنة قاتلة في مجرى الدم تسببت في تقيئه وتشنجه.

إعدام جون ماريون
جون ماريون

وقال شون مورفي الذي شهد عملية إعدام غرانت، إن المتهم أصيب برعشة حوالي عشرين مرة بعد أن تم حقنه بالدواء، قبل أن يبدأ في التقيؤ الذي غطى وجهه ورقبته.

حُكم على غرانت بالإعدام في عام 1998 لقتله موظفاً في السجن بعد إدانته بالسطو المسلح.

قبل الإعدام، جادل المحامون بأن بروتوكول الحقن المميت لثلاثة عقاقير في الولاية من شأنه أن يسبب ألما شديدا.

السجين المحظوظ

تمكن السجين دويل لي هام من النجاة من الموت في ألاباما في اللحظة الأخيرة في 22 فبراير 2018.

تم تشخيص هام، الذي أدين بسرقة وقتل المواطن باتريك كونينغهام في عام 1987، بسرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الخلايا القاعدية، ما دفع محاميه لتأكيد أن هذا يعني إصابة عروقه إصابات بالغة لن تسمح له بأخذ الحقنة المميتة.

السجين دويل لي هام
دويل لي هام

وبعد محاولات الأطباء الفاشلة التي استغرقت حوالي 3 ساعات، لإيجاد الوريد بجسد السجين لحقنة بحقنة قاتلة. تم إلغاء حكم الاعــدام ومات هام بسبب السرطان في السجن بعد أكثر من ثلاث سنوات.

عيون جاحظة

جحظت عيون براندون أستور جونز بعد ست دقائق من تلقيه جرعة قاتلة استغرقت 45 دقيقة ليظهر مفعولها.

بعد أن حُكم عليه بالاعـدام قبل 37 عامًا لقتله مدير المتجر، روجر تاكيت، أصبح جونز أقدم مدان ينتظر تطبيق حكم الإعدام في ولاية جورجيا.

براندون أستور جونز
براندون أستور جونز

وقد أمضى فريق اعدام جونز 24 دقيقة وهم يحاولون إدخال حقنة وريدية في ذراعه اليسرى، وثماني دقائق أخرى في محاولة إدخالها في ذراعه اليمنى قبل العودة إلى ذراعه اليسرى.

في الأخير، طُلب من الطبيب خرق انتهاك أخلاق مهنته وإدخال الوريد في فخذ جونز، وبعد ست دقائق جحظت عيناه.

الشخير والغرغرة

تفاعل السجين دينيس ماكجواير بشكل مقلق مع جرعاته المميتة من الهيدرومورفون والميدازولام في أوهايو في 16 يناير 2014. وتمت إدانته بجريمة قتل واغتصاب جوي ستيورات عام 1994.

دينيس ماكجواير
دينيس ماكجواير

وبحسب الدعوى المرفوعة بعد إعدامه، أمضى ماكغواير 25 دقيقة يعاني من نوبات متكررة من الشخير والغرغرة. كما كافح وأصدر أصواتاً وتقوس ظهره قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

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ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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