شاهد لحظة بتر أصابع طبيبة سودانية بالساطور على يد أفراد عصابة “9 طويلة”! (فيديو)

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مروع يوثق لحظة سرقة طبيبة سودانية من قبل عصابة، وبتر أصابعها بالساطور.

تشبثت بحقيبتها فقطعوا أصابعها

وتظهر الطبيبة بالفيديو، وهي تسير في حي الثورة بمدينة أم درمان، لتتفاجأ بلصان يستقلان دراجة نارية، توقفا أمامها.

وبحسب ما أظهر المقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة، فقد هاجم اللصان، الطبيبة وسرقاها بالقوة.

و بعد أن نزل أحدهما من الدراجة، حاولت الطبيب التشبث بالحقيبة، فقام اللص بجرها على الأرض، وبتر أًصابعها بالساطور وتركها غارقة في دماءها.

رد فعل الأهالي

وبعد لحظات، تجمع أهالي المنطقة الذي حاول جزء منهم اللحاق باللصوص، بينما أنقذ الآخرون الطبيبة، وقاموا بتجميع أغراضها المتناثرة.

وذكر ناشطون سودانيون أن العصابة التي تعرضت للطبيبة، هي عصابة ” 9 طويلة”، التي أُثارت الرعب في العاصمة الخرطوم وأم درمان.

ويقوم أفراد العصابة بخطف الهواتف وحقائب النساء من الشوارع مستخدمين الدراجات النارية.

وتعد السيدات والفتيات، الفئة الأكثر عرضة لجرائم العصابة.

عصابة 9 طويلة

ولا يقف الأمر إلى حد السرقة، بل يتخللها أحياناً تهديد بالسلاح الأبيض والضرب حال أبدت الضحية أي نوع من المقاومة والتمسك بمقتنياتها كما حدث مع الطبيبة.

وطالب الأهالي بحمايتهم من أفراد عصابة “9 طويلة”، وتشكيل دوريات حماية لدرء الخطر عنهم.

وبرزت فى الأحياء دعوات لتشكيل دوريات لحماية المواطنين من خطر هذه العصابات.

إجراءات مشددة

وكإجراء أولي، أصدر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة مرسوما بتنظيم استخدام الدراجات النارية، وقراراً يحظر على من يقود دراجة نارية حمل شخص معه آخر بالدراجة. ومن يخالف ذلك سيعاقب بالسجن والغرامة.

ووجدت القرارات الأمنية لولاية الخرطوم ارتياح واسع وسط سكان الولاية، ووصفوها بالمهمة والصائبة في ظل انتشار الظاهرة وتمددها في أغلب الأحياء.

وأول أمس الخميس، سيطرت السلطات الأمنية السودانية، على مخزن لعصابة 9 طويلة يحتوي على عدد كبير جدا من الحقائب النسائية المنهوبة والعديد من الأجهزة المتنوعة من هواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة.

ونشرت صحيفة أخبار السودان، صوراً صادمة لما يشبه مغارة علي بابا التابعة للعصابة، والمليئة بالأغراض المسروقة.