“حرب نووية” تلوح بالأفق.. بوتين يحدد موعد نشر سلاحه الخارق الجديد (شاهد)

وطن – قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أنه سيتم نشر أحدث صواريخ نظامه ذات القدرة النووية في وقت مبكر من هذا الخريف، والذي أجرى له اختبار ناجح قبل أيام وقال إنه “سيجبر أولئك الذين يحاولون تهديد روسيا على التفكير مرتين”.

بوتين يكشف موعد نشر “Sarmat الشيطان الثاني”

وبحسب ترجمة (وطن) يُقال إن صاروخ “Sarmat ، أو “الشيطان الثاني” الذي كشف عنه بوتين، هو أطول صاروخ باليستي عابر للقارات في العالم.

وهذا الصاروخ قادر على ضرب هدف على بعد 11200 ميل – مما يعني أنه يمكنه بسهولة ضرب أهداف في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأشاد بوتين بتطوير الصاروخ، الذي تم اختباره بنجاح في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو “حدث كبير وهام” لصناعة الدفاع الروسية، قائلاً إن صاروخ “سارمات” سيضمن أمن روسيا من التهديدات الخارجية وسيجعل أولئك الذين يحاولون تهديد بلادنا يفكرون مرتين.

وأعلن بوتين أيضا أن “الصاروخ يمكن أن يخترق جميع الدفاعات الحديثة المضادة للصواريخ”. مضيفا أنه لا يوجد مثيل له في أي مكان بالعالم، “ولن يكون هناك لوقت طويل” حسب وصفه.

خبراء عسكريون غربيون بحسب “ديلي ميل”، قالوا إن الصاروخ “سارمات” قادر على حمل 10 أو أكثر من الرؤوس الحربية والشراك الخداعية – وهو ما يكفي بسهولة للقضاء على مناطق بحجم بريطانيا أو فرنسا بضربة واحدة.

ومع ذلك، يعتقد المحللون أن نشر هذا السلاح بالخريف وفق ما كشف بوتين وديمتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء روسكوزموس، هو هدف طموح لكن تحقيقه ليس واقعيا. لأن موسكو أبلغت عن أول تجربة إطلاق لها، الأربعاء، فقط وستكون هناك حاجة لمزيد من الاختبارات قبل نشر الصاروخ.

“سارمات” يأتي بعد سنوات من التأخير

ويشار إلى أن اختبار هذا الأسبوع، الذي جاء بعد سنوات من التأخير بسبب مشاكل التمويل والتقنية، يمثل عرضًا للقوة من جانب روسيا في وقت أدت فيه الحرب في أوكرانيا إلى زيادة التوترات مع أمريكا وحلفائها إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

وقال “روجوزين” في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي، إن الصواريخ ستنشر مع وحدة في “أزهور” بمنطقة “كراسنويارسك” على بعد نحو ثلاثة آلاف كيلومتر شرقي موسكو.

وقال إنهم سيوضعون في نفس المواقع وفي نفس الصوامع مثل صواريخ “فوييفودا”، التي تعود إلى الحقبة السوفيتية التي يستبدلونها، وهو أمر من شأنه أن يوفر “الموارد والوقت الهائل”.

وأضاف روجوزين أن إطلاق “السلاح الخارق” كان حدثًا تاريخيًا من شأنه أن يضمن أمن أطفال روسيا وأحفادها خلال الثلاثين إلى الأربعين عامًا القادمة.

حرب نووية تلوح في الأفق

هذا ويتزايد القلق الغربي من خطر اندلاع حرب نووية، منذ أن شن بوتين غزوه غير القانوني والوحشي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وعندما اقتحم الرئيس الروسي الدولة السوفيتية السابقة، أشار إلى الردع النووي لبلاده جاهز، محذرًا الغرب من أن أي تدخل كبير “سيقود إلى عواقب لم يصادفها الغرب في تاريخه”.

والشهر الماضي، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن “احتمال نشوب صراع نووي، الذي لم يكن من الممكن تصوره في يوم من الأيام، عاد الآن إلى عالم الاحتمالات”.

“سارمات” يمكنه التغلب على جميع أنظمة الدفاع الحديثة

ووصف بوتين إطلاق الصاروخ RS-28 Sarmat ذي القدرة النووية بأنه “حدث كبير ومهم” للجيش الروسي وادعى أن السلاح يمكنه التغلب على جميع أنظمة الدفاع الحديثة. لكن الولايات المتحدة وصفت الاختبار بأنه “روتيني” ورفضت أي تهديد عالمي.

وإذا كانت مسلحة بالكامل، يمكنها نقل حمولة كبيرة بما يكفي لتدمير منطقة بحجم فرنسا.

وقال ديمتري روجوزين ، مدير وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس ، إن السلاح كان “ هدية لحلف الناتو وجميع رعاة النازية الأوكرانية ” ، في إشارة إلى الدعاية الخارجية التي تدعي أن كييف يديرها نازيون جدد.

على الرغم من التوقيت – الذي يأتي مع تعهد الدول الغربية بتقديم المزيد من الأسلحة الثقيلة لمساعدة أوكرانيا – قال البنتاغون إن الكرملين أخطره بنيته إطلاق السلاح.

أجريت الاختبارات الأولية للصاروخ في عام 2017 وتأخر إطلاقه على نطاق واسع من ديسمبر، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

تعتمد روسيا على الصواريخ الأرضية العابرة للقارات باعتبارها جوهر رادعها النووي، وتعتمد على صواريخ سارمات لعقود قادمة.

وتمتلك الولايات المتحدة أيضا صواريخها الباليستية العابرة للقارات ذات القدرات النووية ، لكنها ألغت مؤخرًا اختبارًا لتجنب تصعيد التوترات.

وصُممت RS-28 Sarmat لتحل محل R-36 ، والتي أطلق عليها الناتو لقب SS-18 Satan.

وفي وصف الإطلاق الناجح، قال بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية: “إن صاروخ سارمات هو أقوى صاروخ بأطول مدى لتدمير الأهداف في العالم. مما سيزيد بشكل كبير من القوة القتالية للقوات النووية الاستراتيجية لبلدنا”.

وتابع البيان أنه قادر على السفر بسرعة تصل إلى 16000 ميل في الساعة، ويمكنه نشر رؤوس حربية متعددة وأسلحة أخرى نحو أهداف بسرعات تفوق سرعة الصوت. مما يجعل من الصعب للغاية إسقاطها.

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