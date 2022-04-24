إيلون ماسك وسلطنة عمان.. ما طبيعة المشروع العماني الذي فاز بأكبر جائزة تحفيزية بالعالم؟

سلطنة عمان إيلون ماسكوطن – كشفت وزارة النقل والمواصلات بسلطنة عمان، أن المشروع العماني-البريطاني “حجر” فاز بأكبر جائزة تحفيزية في العالم والتي يقدمها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

جائزة “xprize” العالمية المختصة في التقنيات الحديثة لإزالة انبعاثات الكربون، فاز بها المشروع العماني ـ البريطاني “حجر” وقيمتها مليون دولار.

المشروع العماني-البريطاني "حجر" يفوز بجائزة @xprize العالمية المختصة في التقنيات الحديثة لإزالة #انبعاثات_الكربون وهي جائزة تحفيزية تأسست في #يوم_الأرض ٢٠٢١ لمؤسسة رائد الأعمال العالمي إيلون ماسك @elonmusk @ProjectHajar pic.twitter.com/x6lqZFx791 — وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (@mtcitoman) April 23, 2022

ويشار إلى أنها جائزة تحفيزية تأسست في يوم الأرض2021، لمؤسسة رائد الأعمال العالمي إيلون ماسك.

وشركة “كربون لإدارة الخدمات 44.01” العمانية والمشاركة بالمشروع هي شركة ناشئة تأسست عام 2020، ومتخصصة في تكنولوجيا مكافحة التغير المناخي.

وتعتبر إحدى أهم الشركات في العالم بمجال التمعدن “mineralisation”.

هذا وتسهم تكنولوجيا التمعدن في مكافحة التغير المناخي عبر تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى صخور بصور طبيعية وآمنة ودائمة.

ومشروع الحجر هو شراكة بين شركتي 44.01 العمانية و شركة mission zero technologies البريطانية.

من جانبه هنأ علي الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات العمانية، شركة “44.01” بعد فوزها بالجائزة المدعومة من إيلون ماسك. مشيدا بوجود شركات محلية عُمانية ذات تأثير عالمي.

الوزير العماني أكد في الوقت ذاته أنه مع التوجه نحو الحياد الكربوني. حيث ستحظى شركات تقنيات المناخ على مزيد من الاستثمارات المستقبلية.

جدير بالذكر أن مطور شركة Tesla للسيارات الكهربائية وشركة SpaceX للصواريخ إيلون ماسك يمول مسابقة XPRIZE لإزالة الكربون بقيمة 100 مليون دولار. للطرق الواعدة لتقليل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

مسابقة XPRIZE لإزالة الكربون

وتم الإعلان، الجمعة، عن الفائزين الخمسة عشر في المرحلة المبكرة من “المرحلة الرئيسية”. سيحصل كل منهم على مليون دولار ، وهو تعزيز ترحيبي للفرق لمواصلة العمل وتوسيع نطاقه.

والفائزون البارزون ليسوا بالضرورة متقدمين أو مفضلين للحصول على 80 مليون دولار من أموال الجائزة النهائية التي سيتم منحها في غضون ثلاث سنوات.

وحتى الأول من ديسمبر 2023 ، لا يزال بإمكان أي شخص المشاركة في المسابقة ، التي تم الإعلان عنها قبل عام ، ومن المحتمل أن يحصل على حصة من هذه الأموال.

سيحتاج الفريق أو الفرق الفائزة النهائية إلى إثبات قدرتها على إزالة 1100 طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي كل عام، وإظهار تكلفة إزالة ما يصل إلى 1.1 مليون طن سنويًا وإظهار مسار لإزالة مليارات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون في السنة.

وسيقوم طرف ثالث – لا المشاركون ولا XPRIZE – بالتحقق بشكل مستقل من صحة العمل المقدم للجائزة الكبرى التي سيتم الإعلان عنها في 20 أبريل 2025.

وأعلنت شركة XPRIZE عن جوائز بقيمة 5 ملايين دولار لمشروع إزالة الكربون لفرق طلاب الجامعات في الخريف الماضي.

بينما أعلن الفائزون البارزون يوم الجمعة عن اقتراح مجموعة متنوعة من الطرق لإزالة ثاني أكسيد الكربون، من خلال وسائل اصطناعية ومساعدة الطبيعة على القيام بالكثير من العمل بنفسها.

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