الأحد, أبريل 24, 2022
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رياضة

إنتر ميلان يشعل الصراع على صدارة “الكالتشيو” بعد فوزه الثمين على روما

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
إنتر ميلان والصراع على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي watanserb.com
مباراة إنتر ميلان وروما في منافسات الدوري الإيطالي

وطن – أشعل فريق إنتر ميلان الصراع من جديد بعد استعادته صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، عقب فوزه الثمين على روما بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال33.

أهداف إنتر ميلان وإنتر

وأحرز صاحب الأرض إنتر ميلان أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال30 عن طريق اللاعب دينزل دومفريس، وجاء الهدف الثاني للفريق في الدقيقة ال40 من توقيع مارسيلو بروزوفيتش.

كما وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث لفريق الإنتر في الدقيقة ال52، وسجل فريق روما الهدف الوحيد للفريق في اللقاء عن طريق هنريخ مخيتاريان في الدقيقة ال85.

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وشهدت المباراة تفوق فريق إنتر ميلان على صعيد التسديدات التي وصلت إلى 11 تسديدة باتجاه شباك مرمى روما، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 9 تسديدات فقط.

واستحوذ فريق روما على الكرة في اللقاء بنسبة 56%، متفوقاً بذلك على الإنتر الذي جاء نسبة استحواذه 44%.

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كما ويستعد الإنتر لمواجهة ليست سهلة قادمة أمام بولونيا، الأربعاء، في الأسبوع ال34 من منافسات الدوري الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتصدر فريق الإنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت برصيد 72 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف ميلان الذي جاء في المركز الثاني برصيد 71 نقطة.

وجاء فريق نابولي في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، كما ويليه فريق بوفنتوس في المركز الرابع برصيد 63 نقطة.

وفي المركز الخامس آتى فريق روما برصيد 58 نقطة، كما وجاء في المركز السادس فريق لاتسيو برصيد 56 نقطة. متساوياً بذلك مع فيورنتينا في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.

وآتى فريق أتالانتا في المركز الثامن من الترتيب برصيد 54 نقطة، ويليه فريق هيلاس فيرونا برصيد 49 نقطة. أما في عاشر جدول الترتيب جاء فريق ساسولو برصيد 46 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر) 

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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