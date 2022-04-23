هل من السيئ أن تغسل شعرك كل يوم؟

وطن – أبدى الخبراء آراءهم حول عدد المرات التي يتم فيها غسل الشعر في الأسبوع للحصول على شعر صحي ولامع.

تجربة سيلينا جوميز وجينفير أنيستون

وبحسب صحيفة “أ بي ثي” الإسبانية، فإن غسل الشعر موضوع يثير الجدل دائمًا. فهناك من يعتقد أنه إذا كنت تغسل شعرك يوميًا، فإن الشعر ينتهي به الأمر بالاعتياد على ذلك. وبالتالي فمن الأفضل المباعدة بين عدد مرات غسل الشعر.

ومن ناحية أخرى، لا يتصور آخرون حياتهم اليومية دون غسل شعرهم. حتى المشاهير دخلوا في النقاش حول غسل عدد مرات غسل الشعر. حيث تؤكد كل من سيلينا جوميز أو جينفير أنيستون على غسل شعرهما كل 3-4 أيام وتقول Alexa Chung، إنه يجب عليها غسله يوميًا بسبب الدهون الزائدة.

وفي الحقيقة؛ اتفق الخبراء على أن تكرار عملية غسل الشعر يعتمد على احتياجات كل شخص. فالأمر لا يتعلق بعدد مرات غسله وإنما بما يتطلبه كل شعر”.

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الدهن وفروة الرأس

بحسب ترجمتها تقول “وطن”، كل شخص لديه مستوى مختلف تمامًا من الإنتاج الدهني على فروة الرأس، ويجب أن يتكيف تكرار الغسيل مع هذه الخصوصية.

تقول الصيدلانية جينوفيفا لوسينا بيلو، صاحبة صيدلية La Espartería في قرطبة: “ليس من الجيد غسل الشعر إذا لم يكن هناك حاجة لذلك. كما أنه ليس من الجيد تحمل الشعر المتسخ أو الشحوم على فروة الرأس”.

كم مرة يجب أن تغسل شعرك؟

ليس سيئًا أن تغسل شعرك يوميًا إذا كنت في حاجة إلى ذلك وإذا كنت تستخدم الشامبو العادي. إن تواتر عملية الغسيل مرتبطة بنوع فروة الرأس.

في هذا الصدد، تشير مارتا غارسيا ليغاز، أخصائية الأمراض الجلدية والخبيرة الطبية في معهد ريكارت الطبي، إلى أن “الأشخاص الذين لديهم زيادة في إنتاج الزهم (الزيت).أو تقشر فروة الرأس (التهاب الجلد الدهني) يحتاجون إلى غسل شعرهم بشكل متكرر.

في كثير من الأحيان يجب إزالة تلك الدهون والخلايا الميتة المتقشرة، للقضاء على القشرة وإزالة الدهون.

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من جهتها، توضح الدكتورة بياتريس بيلتران نفس الرأي. وعلقت على أن “زيادة الدهون في فروة الرأس يمكن أن تسد بصيلات الشعر وتزيد من خطر الإصابة بالثعلبة أو التقشر أو الحكة أو قشرة الرأس أو الزهم. لذلك، في حالات تراكم الدهون على فروة الرأس، فإن عدم غسل الشعر غالبًا يمكن أن يضر بصحة الشعر.

بالإضافة إلى ذلك، يعد نمط الحياة عاملاً آخر يؤثر أيضًا على تكرار عملية الغسيل. وبحسب الصيدلانية جينوفيفا لوسينا بيلو فإن “الأشخاص الذين يتعرضون يوميًا لظروف التعرق الشديد، مثل الرياضيين، من الطبيعي أن يحتاجوا إلى غسل شعرهم يوميًا”.

مع أخذ كل هذا في الاعتبار، بشكل عام، يمكن للشخص المصاب بفروة الرأس الدهنية أو التهاب الجلد أن يغسل شعره يوميًا أو كل يومين.

في حالة فروة الرأس الطبيعية يمكن غسله 3 أيام في الأسبوع. أما إذا كانت فروة الرأس جافة، يمكن أن يكون الغسيل مرتين في الأسبوع أمر جيد.

كما هناك خيار آخر، إذا كنت لا ترغبين في غسل شعرك يوميًا لكنك لاحظت أنه دهني، فيمكنك استخدام الشامبو الجاف.

اختر شامبو للاستخدام المتكرر

اختيار الشامبو من أهم النقاط التي يجب القيام بها للاحتفاظ بمظهر الشعر الجميل واللامع وأيضاً على صحته.

إذا كنت تغسل شعرك يوميًا، تؤكد أخصائية الأمراض الجلدية مارتا غارسيا-ليغاز، أنه “من المهم أن لا يكون للشامبو مكونات شديدة العدوانية أو مجففة. لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالشعر وهذا هو سبب استخدام شامبو خفيف. وينصح عادة بالغسيل المتكرر واستخدام شامبو بدون كبريتات وبمكونات مغذية تسمح باستعماله اليومي”.

إن تغيير الشامبو المستخدم بكثرة مع نوع آخر مخصص لفروة الرأس هو مفتاح العناية بالشعر بالشكل المناسب. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أيضًا تعلم كيفية غسيل الشعر.

الطريقة الصحيحة لغسل الشعر

«لتجنب الضرر غير الضروري لألياف الشعر والوصول إلى نقطة التنظيف المناسب والعميق، فينبغي غسل فروة الرأس وليس الشعر هذه هي الطريقة الصحيحة.

إذا تم غسل فروة الرأس، تتم إزالة الأوساخ أو آثار منتجات التثبيت. تقول الدكتورة بياتريس بلتران: “يتم تنظيف باقي الشعر بالرغوة التي تتساقط عليه”.

وإذا كنت تغسل شعرك يوميًا، فستحتاج فقط إلى وضع كمية من الشامبو مرة واحدة فقط ثم فرك فروة الرأس والشطف جيدا.

وعلى العكس من ذلك، إذا اخترت غسله من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع. فعليك وضع كميتين من الشامبو، ثم تقوم بتدليك فروة الرأس لمدة دقيقة على الأقل، ثم شطفه بعد ذلك بمياه وفيرة حتى لا تترك بقاياه على الشعر. ومن أجل ترطيب الشعر، يُنصح بوضع بلسم أو قناع بعد ذلك.

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