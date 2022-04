مواجهات قوية في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .. تعرف على مواعيدها

وطن – كشف الستار عن الفرق المتأهلة إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، حيث حجز الأهلي المصري ووفاق سطيف بطاقات العبور إلى المربع الذهبي على حساب الرجاء المغربي والترجي التونسي.

ونجح فريق الأهلي المصري ” المارد الأحمر”، بطاقة التأهل إلى دور النصف النهائي بصعوبة على حساب نظيره الرجاء البيضاوي، بنتيجة 3-2 في مباراة ذهاب وإياب ربع نهائي البطولة الأفريقية.

The 2021/22 #TotalEnergiesCAFCL knockouts bracket!

Who will be the final two? pic.twitter.com/7jSc0EkRnA

— TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) April 5, 2022