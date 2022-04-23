مواجهات قوية في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .. تعرف على مواعيدها

وطن – كشف الستار عن الفرق المتأهلة إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، حيث حجز الأهلي المصري ووفاق سطيف بطاقات العبور إلى المربع الذهبي على حساب الرجاء المغربي والترجي التونسي.

تأهل الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا

ونجح فريق الأهلي المصري ” المارد الأحمر”، بطاقة التأهل إلى دور النصف النهائي بصعوبة على حساب نظيره الرجاء البيضاوي، بنتيجة 3-2 في مباراة ذهاب وإياب ربع نهائي البطولة الأفريقية.

The 2021/22 #TotalEnergiesCAFCL knockouts bracket! Who will be the final two? pic.twitter.com/7jSc0EkRnA — TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) April 5, 2022

وخيم التعادل الإيجابي على مباراة العودة بين الأهلي والرجاء المغربي بهدف لكليهما، وأحرز المستضيف الرجاء هدف التقدم في اللقاء بالدقيقة ال5 عن طريق فابريس نغوما، كما وأدرك فريق الأهلي المصري هدف التعادل في الدقيقة ال44 من توقيع محمد عبد المنعم.

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وتجاوز وفاق سطيف الجزائري نظيره الترجي التونسي، بعد فوزه عليه بهدف نظيف دون مقابل. في إياب دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2021-2022. بينما خيم التعادل السلبي في مباراة الذهاب بدون أي أهداف.

فيما تتبقى مباراتين حاسمتين اليوم، ضمن منافسات إياب دور الربع النهائي لحسم التأهل إلى الدور القادم، حيث سيواجه فريق صن دوانز الجنوبي الأفريقي أمام بترو أتلتيكو الأنغولي، كما وسيلتقي الوداد المغربي أمام شباب بلوزداد الجزائري.

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مواعيد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وسيواجه حامل اللقب الأفريقي الأهلي المصري أمام وفاق سطيف الجزائري، في منافسات دور النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، كما ينتظر الفائز من مباراة صن دوانز وبترو أتلتيكو. لمواجهة الفائز من مباراة الوداد وشباب بلوزداد خلال الساعات القادمة.

وستقام مواجهات دور ذهاب النصف النهائي من البطولة الأفريقية بين الأهلي ووفاق سطيف في ال6 من شهر مايو /آيار المقبل في دولة الجزائر على ملعب ” استاد 5 يوليو”، بينما ستكون مباراة العودة الحاسمة. بين كلا الفريقين في العاصمة المصرية القاهرة في ال13 من شهر نفسه.

( المصدر: وطن + تويتر)

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