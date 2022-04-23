ضريبة الدخل في سلطنة عمان .. تحذيرات خطيرة ولماذا تمّ تسريب “المونيتور”!؟

وطن – حذر الأكاديمي العماني الدكتور عبدالله باعبود، الحكومة في سلطنة عمان من ضريبة الدخل المرتقب تطبيقها على أصحاب الدخل المرتفع، ويمكن أنّ تبدأ في تطبيقها العام المقبل 2023.

وكان موقع “المونيتور” نقل عن مصدر في البرنامج الوطني للتوازن المالي بالسلطنة، أن ضريبة الدخل ما زالت على المسار الصحيح، وأنه يتوقع بدء سريانها في النصف الأول من العام المقبل.

لا شيء في الحياة يقين مثل الموت والضرائب اللذان لا مر منهما. وخلافًا للضرائب غير المباشرة فإن ضرائب الدخل المباشرة على الأفراد لها تبعات سياسية وإقتصادية وإجتماعية وتأثير على علاقة المجتمع والدولة ويجب النظر بتمعن في كل أبعادها. — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) April 23, 2022

الدكتور عبدالله باعبود، وفي سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن)، قال محذرا من تلك الضرائب:”لا شيء في الحياة يقين مثل الموت والضرائب اللذان لا مر منهما.”

وتابع موضحا أنه “خلافًا للضرائب غير المباشرة فإن ضرائب الدخل المباشرة على الأفراد لها تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية.”

كما شدد الأكاديمي العماني أن هذه الضرائب لها تأثير كبير على علاقة المجتمع والدولة. مؤكدا على ضرورة وجوب النظر بتمعن في كل أبعادها.

في الوقت الذي كنا نتمنى أن نسمع عن قرارات وإجراءات تساعد في سهولة وسيولة ممارسة الأعمال وتحفيز الاقتصاد وجلب الاستثمار والتكنولوجيا والمعرفة والخبرات ودعم الموقف التنافسي نتفاجأ بسماع قرارات وقوانين تحد من ذلك! لك الله ياوطن. — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) April 23, 2022

هذا واستنكر “باعبود” أيضا أن مثل هذه القرارات تأتي في وقت كان العمانيون فيه يتمنون أن يسمعوا عن قرارات وإجراءات تساعد في سهولة وسيولة ممارسة الأعمال.

وكذلك تحفيز الاقتصاد وجلب الاستثمار والتكنولوجيا والمعرفة والخبرات ودعم الموقف التنافسي، لكن المواطنين العمانيين تفاجأوا “بسماع قرارات وقوانين تحد من ذلك.” حسب قوله.

الأكاديمي العماني عبدالله باعبود، هاجم أيضا البنك الدولي وصندوق النقد كاشفا أثر سياستهما المدمرة لبلدان المنطقة.

متى إستطاعت وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدوالي الجاهزة والمعلبة خدمة الأوطان وساهمت في إستقرارها؟ — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) April 23, 2022

وقال:”متى استطاعت وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الجاهزة والمعلبة خدمة الأوطان وساهمت في استقرارها؟!”

من جانبه دون الكاتب العماني حمد الصواعي:”نأمل كمناشدة لمجلس الوزراء عدم الاقتراب من الطبقة الضعيفة والمتوسطة وإلا ستكون (كارثة)”.

كما ذكر “الصواعي” أنه يتمنى قبل إصدار قانون ضريبة الدخل، أن تكون هناك قوانين وتشريعات قوية تصل إلى “السجن مع الغرامة” في حالة التهرب من الضريبة.

مجلس الشورى لم يتلق أي مشروع يتعلق بتطبيق ضريبة الدخل

وعلق أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العماني، على هذه التقارير المتداولة بشأن ضريبة الدخل، مؤكدا أنه لم ترد إلى مجلس الشورى حتى الآن أي مشروع يتعلق بتطبيق ضريبة الدخل.

وأضاف أن المجلس طالب مرارا بتفاصيل خطة التوازن المالي التي أطلقتها الحكومة.

وشدد في الوقت ذاته على أن تطبيق مثل هذا القانون لا يمكن أن يمر دون أن يمضي في دورته التشريعية.

وأوضح “الشرقي”:”رغم أنه لا يحق للمجلس رفض أي مشروع قانون. إلا أنه وبحسب قانون مجلس عمان يحق للمجلس التعديل أو الإقرار كما هو.”

جدير بالذكر أن مشروع “ضريبة الدخل” كان أحد الحلول التي اقترحتها الحكومة العمانية. ضمن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (٢٠٢٠-٢٠٢٤)، وكانت قيد الدراسة.

الكاتب العماني زكريا المحرمي، من جانبه غرد بأنه “لا يبدو أن خبر ضريبة الدخل مجرد إشاعة.”

وعتبر “التسريب إلى المونيتور هو بالون اختبار لقياس ردة فعل المجتمع. ولتهيئة الرأي العام لقبول الفكرة التي سيتزايد الحديث عنها ابتداء من اليوم.

1️⃣ لا يبدو أن خبر ضريبة الدخل مجرد إشاعة فالتسريب إلى المونيتور هو بالون اختبار لقياس ردة فعل المجتمع ولتهيئة الرأي العام لقبول الفكرة التي سيتزايد الحديث عنها ابتداء من اليوم، لست ضد الفكرة شريطة أن يسبقها نقاش وطني… https://t.co/nHRMomJvF9 via @AlMonitor — زكريا المحرمي (@almuharrmi) April 22, 2022

مؤكدا في الوقت ذاته أنه “ليس ضد الفكرة شريطة أن يسبقها نقاش وطني.”

جدير بالذكر أنه في حال تمرير القانون خلال الأشهر القادمة، ستكون سلطنة عمان أول دولة خليجية تصدر قانون الضريبة على أصحاب الثروة.

من جانبها قدرت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية وكذلك وكالة “ستاندرد آند بورز” أيضًا، أن سلطنة عمان ستفرض على الأرجح ضريبة دخل شخصية على أصحاب الأجور المرتفعة في عام 2023. وحتى الآن، لا تزال التفاصيل غير واضحة.

(المصدر: وطن)

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