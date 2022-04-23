السبت, أبريل 23, 2022
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الهدهد

ضريبة الدخل في سلطنة عمان .. تحذيرات خطيرة ولماذا تمّ تسريب “المونيتور”!؟

السلطنة ستفرض -على الأرجح- ضريبة دخل شخصية على أصحاب الأجور المرتفعة عام 2023

باسل النجار
كتب باسل النجار
ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المرتفع في سلطنة عمان watanserb.com
من المتوقع بدء تطبيق ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المرتفع في سلطنة عمان العام 2023

وطن – حذر الأكاديمي العماني الدكتور عبدالله باعبود، الحكومة في سلطنة عمان من ضريبة الدخل المرتقب تطبيقها على أصحاب الدخل المرتفع، ويمكن أنّ تبدأ في تطبيقها العام المقبل 2023.

وكان موقع “المونيتور” نقل عن مصدر في البرنامج الوطني للتوازن المالي بالسلطنة، أن ضريبة الدخل ما زالت على المسار الصحيح، وأنه يتوقع بدء سريانها في النصف الأول من العام المقبل.

الدكتور عبدالله باعبود، وفي سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن)، قال محذرا من تلك الضرائب:”لا شيء في الحياة يقين مثل الموت والضرائب اللذان لا مر منهما.”

وتابع موضحا أنه “خلافًا للضرائب غير المباشرة فإن ضرائب الدخل المباشرة على الأفراد لها تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية.”

كما شدد الأكاديمي العماني أن هذه الضرائب لها تأثير كبير على علاقة المجتمع والدولة. مؤكدا على ضرورة وجوب النظر بتمعن في كل أبعادها.

هذا واستنكر “باعبود” أيضا أن مثل هذه القرارات تأتي في وقت كان العمانيون فيه يتمنون أن يسمعوا عن قرارات وإجراءات تساعد في سهولة وسيولة ممارسة الأعمال.

وكذلك تحفيز الاقتصاد وجلب الاستثمار والتكنولوجيا والمعرفة والخبرات ودعم الموقف التنافسي، لكن المواطنين العمانيين تفاجأوا “بسماع قرارات وقوانين تحد من ذلك.” حسب قوله.

الأكاديمي العماني عبدالله باعبود، هاجم أيضا البنك الدولي وصندوق النقد كاشفا أثر سياستهما المدمرة لبلدان المنطقة.

وقال:”متى استطاعت وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الجاهزة والمعلبة خدمة الأوطان وساهمت في استقرارها؟!”

من جانبه دون الكاتب العماني حمد الصواعي:”نأمل كمناشدة لمجلس الوزراء عدم الاقتراب من الطبقة الضعيفة والمتوسطة وإلا ستكون (كارثة)”.

كما ذكر “الصواعي” أنه يتمنى قبل إصدار قانون ضريبة الدخل، أن تكون هناك قوانين وتشريعات قوية تصل إلى “السجن مع الغرامة” في حالة التهرب من الضريبة.

مجلس الشورى لم يتلق أي مشروع يتعلق بتطبيق ضريبة الدخل

وعلق أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العماني، على هذه التقارير المتداولة بشأن ضريبة الدخل، مؤكدا أنه لم ترد إلى مجلس الشورى حتى الآن أي مشروع يتعلق بتطبيق ضريبة الدخل.

وأضاف أن المجلس طالب مرارا بتفاصيل خطة التوازن المالي التي أطلقتها الحكومة.

وشدد في الوقت ذاته على أن تطبيق مثل هذا القانون لا يمكن أن يمر دون أن يمضي في دورته التشريعية.

وأوضح “الشرقي”:”رغم أنه لا يحق للمجلس رفض أي مشروع قانون. إلا أنه وبحسب قانون مجلس عمان يحق للمجلس التعديل أو الإقرار كما هو.”

جدير بالذكر أن مشروع “ضريبة الدخل” كان أحد الحلول التي اقترحتها الحكومة العمانية. ضمن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (٢٠٢٠-٢٠٢٤)، وكانت قيد الدراسة.

الكاتب العماني زكريا المحرمي، من جانبه غرد بأنه “لا يبدو أن خبر ضريبة الدخل مجرد إشاعة.”

وعتبر “التسريب إلى المونيتور هو بالون اختبار لقياس ردة فعل المجتمع. ولتهيئة الرأي العام لقبول الفكرة التي سيتزايد الحديث عنها ابتداء من اليوم.

مؤكدا في الوقت ذاته أنه “ليس ضد الفكرة شريطة أن يسبقها نقاش وطني.”

جدير بالذكر أنه في حال تمرير القانون خلال الأشهر القادمة، ستكون سلطنة عمان أول دولة خليجية تصدر قانون الضريبة على أصحاب الثروة.

من جانبها قدرت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية وكذلك وكالة “ستاندرد آند بورز” أيضًا، أن سلطنة عمان ستفرض على الأرجح ضريبة دخل شخصية على أصحاب الأجور المرتفعة في عام 2023. وحتى الآن، لا تزال التفاصيل غير واضحة.

(المصدر: وطن) 

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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