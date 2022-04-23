السبت, أبريل 23, 2022
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شركة سورية تتورط بتوزيع عصير بمواد سامة في قبرص

لجأت الشركة إلى تضليل المستهلكين والمستورد

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
شركة سورية تتورط بتوزيع عصير بمواد سامة في قبرص watanserb.com
حمض البنزويك يمكن أن يزيد من فرط النشاط

وطن– كشف كتاب وجهته السلطات القبرصية إلى سفارة النظام في نيقوسيا، عن فضيحة من العيار الثقيل. تمثلت في تورط شركة غذائية سورية بتوزيع عبوات عصير فيها مواد سامة بنسب عالية.

عصير سلس

السم موجود في منتج العصير الطبيعي “سلس”، المكون من عصير الجزر والبرتقال. المصنع من قبل شركة جود والمصدر من قبل شركة مندرين.

ووفق الكتاب الذي اطلعت عليه “وطن”. فقد قامت شركة جود ( صبحي جود و أولاده هيثم و أديب ) بتوزيع المادة المذكورة في قبرص.

وبعد الكشف عنها من الجهات الرقابية، اتضح أن منتج ” سلس” يحتوي في مكوناته على 229 ملغرام من مادة E210- benzoic acid  (حمض البنزويك) باللتر الواحد. وهي أعلى من المقدار المسموح به المحدد بـ 150 ملغرام باللتر.

حمض البنزويك

يذكر أن الدراسات تشير إلى أن حمض البنزويك يمكن أن يزيد من فرط النشاط. وقد يتحول إلى مركب مسرطن يسمى benzene عند دمجه مع فيتامين سي.

وأفاد ناشطون أن شركة جود ومقرها في مدينة اللاذقية، لجأت إلى تضليل المستهلكين والمستورد من خلال تجنب ذكر أي وجود لمواد حافظة ضمن مكونات العصير في لصاقة المنتج. وهذه جريمة أخرى.

وعلى خلفية هذه الفضيحة، سارعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لحكومة النظام للطلب من وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة التأكيد على الصناعيين المنتجين والمصدرين للعصائر، بضرورة التقيد بإجراء الفحوصات اللازمة والتقيد بنسب المواد الحافظة المضافة للعصائر  الطبيعية، والتي يجب ألا تتجاوز الـ ١٥٠ ملغرام باللتر  من مادة E210- benzoic acid. وتسجيل نسب المكونات والمواد الحافظة على لصاقة المنتج حفاظا على سمعة المنتجات السورية.

حلاوة طحينة البرج السوري

وكانت “هيئة الأغذية السويدية” قد سحبت من الأسواق السويدية في كانون الأول الماضي 2021 منتج حلاوة طحينة البرج السوري من المتاجر، بعد العثور على السالمونيلا على دفعات عديدة من نفس المنتج.

وحذرت حينها المواطنين من شراء أو بيع تلك المنتجات.

وعدوى السالمونيلا هو مرض بكتيري منتشر يصيب السبيل المعوي ويصاب البشر فيها معظم الأحيان من خلال المياه أو الطعام الملوثين.

المصدروطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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