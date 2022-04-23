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رياضة

“الفيفا” يقرر إعادة مباراة في تصفيات مونديال كأس العالم 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الفيفا يقرر إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022 watanserb.com
مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا"

وطن – قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، الجمعة، إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين التي تم إلغاؤها العام الماضي، في إطار تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 بدولة قطر.

الفيفا وإعادة مباراة البرازيل والأرجنتين

وكشفت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، عن تلقي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم خطاباً بشكل رسمي. من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بموعد إعادة مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2022.

وبينت الصحيفة، بأن الفيفا قرر إقامة المباراة في دولة المستضيف البرازيل ” السامبا” في ال22 من شهر سبتمبر القادم، أي قبل شهرين فقط على بدء مراسم افتتاح مونديال قطر 2022.

كما وأردفت، ” مباراة البرازيل والأرجنتين لن تؤثر على نتائجهم في دور المجموعات بمونديال كأس العالم، بعد حسم كلا المنتخبين التأهل للمشاركة في المونديال”.

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كما وفي سياق آخر، ما زال الاتحاد الجزائري والمصري يطالب الفيفا بإعادة المباراة النهائية. في تصفيات أفريقيا أمام الكاميرون والسنغال، بسبب أعمال عنف وفوضى من قبل الجماهير، بالإضافة إلى الظلم التحكيمي حسب إدعائهم.

سبب إلغاء المباراة

وكان الاتحاد الدولي “الفيفا”، قد ألغى مباراة البرازيل والأرجنتين في شهر سبتمبر العام المنصرم، على ضوء اقتحام السلطات الطبية أرضية ملعب المباراة، من أجل منع مشاركة عدد من اللاعبين في منتخب الأرجنتين ” راقصي التانغو” القادمين من دولة بريطانيا. من استكمالهم المباراة، نظراً لمخالفتهم إجراءات الوقاية من وباء كورونا.

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وأعلن الفيفا في بيان نشره عقب إلغاء المباراة بين البرازيل والأرجنتين، إعادة المباراة وتحديد موعد لإجرائها، كما وتغريم الاتحاد البرازيلي ب190 ألف يورو، ونظيره الأرجنتيني ب477 ألف يورو. إلى جانب إيقاف اللاعبين من منتخب الأرجنتين بونديا ومارتينيز وروميرو لمباراتين.

ومن المقرر أن تقام مونديال كأس العالم 2022، في ال21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وحتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 32 المتأهلة من كافة دول العالم.

( المصدر: وطن + أوليه + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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